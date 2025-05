'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 36): Nguyên lộ diện thích An trong mắt mẹ, Tuệ Minh tới gặp người yêu cũ

Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 36 được phát sóng vào tối nay (7/5), dù đã thông báo về cuộc hẹn ăn tối với con trai cùng Thảo trước đó. Nhưng bà Liên rất giận vì Nguyên bỏ cuộc hẹn ăn tối cùng mình và Thảo để chạy đến bên An vì em gái gặp chuyện trên đường, không thể đi về một mình.

Bà Liên tìm đến Nguyên đúng lúc cũng có An ở đó, thái độ gắt gỏng của mẹ khiến Nguyên phải nói với An để hai mẹ con nói chuyện riêng với nhau. An buồn rầu, cô cũng hiểu được rằng mình có thể là nguyên nhân khiến hai mẹ con căng thẳng với nhau. An vào trong nhà, nhưng cô cảm nhận được rằng Nguyên đang rạn nứt tình cảm với mẹ.

Bà Liên tới tìm con trai, bày tỏ tức giận khi Nguyên không tới ăn tối.

"Nó gặp bất kể chuyện gì con cũng sẵn sàng bỏ tất cả mọi việc lao đến với nó. Thế còn mẹ thì sao? Hôm qua mẹ cũng ngã đấy, lúc đấy con ở đâu hả? Bây giờ con đang coi trọng nó hơn cả mẹ đẻ của mình đấy", bà Liên mắng con trai.

Nguyên nói tất cả những gì thuộc về An sẽ không chia sẻ với người khác. Liên lớn tiếng: "Vì An nó là em gái con, tại sao hôm nay con không nói như thế với mẹ nữa? Con đang muốn chuyển sang mối quan hệ khác chứ gì?". Câu nói của mẹ, không khác nào lời trách móc, cũng như tâm trạng của Nguyên vốn đang giấu kín chuyện mình thích An từ lâu.

Ở một diễn biến khác trong tập 36, Thảo tới gặp và nói thẳng với An những lời hằn học. Dù đã được nhờ và nhận lời, nhưng không những không giúp cô đến với Nguyên mà An còn đang cản trở mối quan hệ của hai người.

An giải thích không gọi Nguyên đến giúp mình mà chỉ vô tình gặp. Dù đã giục Nguyên đến nhà mẹ đẻ ăn tối cùng Thảo nhưng anh dứt khoát không đi. An xin lỗi vì đã cản trở chuyện của Thảo và nói từ giờ sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Thảo nói cô không còn tin lời An nói.

Thảo trách móc An đã không giữ lời hứa và nói sẽ không tin bạn nữa.

Trong khi đó, Tuệ Minh đến bệnh viện thăm người yêu cũ. Trong lúc hai người đang vừa đi vừa nói chuyện, hỏi han nhau thì ông Chính gọi đến thông báo muốn mua cà phê cho Minh và ngỏ ý đón cô đến một chỗ lãng mạn…

Ông Chính hào hứng là thế, mong muốn gặp Tuệ Minh, thế nhưng đang còn đắn đo, suy nghĩ về lời mời này thì phải vội cúp máy vì anh người yêu cũ bị đau đầu. Nhìn người yêu cũ ôm đầu, Tuệ Minh quên luôn cuộc nói chuyện với ông Chính để quay sang lo cho Trí.

Thảo tới bệnh viện để thăm Trí (người yêu cũ).

Tập 36 "Cha tôi người ở lại" lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (7/5). Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

