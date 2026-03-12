Hà Nội: Căn hộ studio tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 3 tỷ đồng
GĐXH - Loại hình căn hộ studio tại các phường mới Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản. Dù diện tích nhỏ, chỉ khoảng 25-50m², nhưng giá nhà tại phân khúc này hiện đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
Giá căn hộ studio tại quận Hai Bà Trưng cũ vượt 3 tỷ đồng/căn
Thời gian gần đây, thị trường mua bán nhà đất tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tại Hà Nội chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ số lượng tin rao bán căn hộ studio – loại hình căn hộ nhỏ tích hợp không gian sinh hoạt trong cùng một mặt bằng. Căn hộ studio thường có diện tích dao động từ 25–50m², thiết kế tối giản và phù hợp với người độc thân, sinh viên hoặc các cặp đôi trẻ.
Theo khảo sát từ các sàn giao dịch bất động sản vào tháng 3/2026, giá nhà của nhiều căn hộ studio tại quận Hai Bà Trưng cũ hiện đang được chào bán ở mức khá cao, thậm chí vượt ngoài kỳ vọng của nhiều người lần đầu mua nhà.
Cụ thể, một căn studio rộng 50m² thuộc dự án Sunshine Garden, đường Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, hiện đang được rao bán với mức giá 4,7 tỷ đồng, tương đương 94 triệu đồng/m².
Tại cùng dự án 346 Kim Ngưu, đường Kim Ngưu, phường Hai Bà Trưng (tức phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), căn hộ diện tích 50m² đang có giá bán 3,88 tỷ đồng, tương đương 77,6 triệu đồng/m².
Như vậy, mặt bằng giá bán nhà ở phân khúc căn hộ studio tại khu vực 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy hiện đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn, một mức giá từng chỉ xuất hiện ở các quận nội thành Hà Nội trước đây.
3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập
Phường Hai Bà Trưng
Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Vĩnh Tuy
Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Bạch Mai
Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.
Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 8 phút trước
GĐXH - Xe máy điện Honda vận hành êm ái và giá gần 14 triệu giúp mẫu xe điện này trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc phổ thông.
SUV hạng C giá 500 triệu đồng sánh ngang Mazda CX-5 đẹp long lanh, chạy xa tới 710km/lần sạc, pin độc quyền BYD, mắt thần 5.0 rẻ ngang xe hạng A Kia SonetGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C vẫn sôi động với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, sự góp mặt của Sea Lion 06 EV sẽ khiến cuộc cạnh tranh quyết liệt.
Hà Nội: Toà chung cư mini tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được nhiều nhà đầu tư săn đón tháng 3/2026Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3: USD tại ngân hàng bật tăng, chợ đen giảm mạnhGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (12/3) ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại nhiều ngân hàng thương mại, trong khi giá USD trên thị trường tự do bất ngờ giảm mạnh sau nhiều phiên tăng nóng.
Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay điều chỉnh giảm lúc mở cửa, nhưng ngay lập tức tăng trở lại.
Giá iPhone 16 Pro Max giảm mạnh, hấp dẫn hơn iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max đang được lòng khách Việt hơn hẳn vì thiết kế lẫn trang bị không thua kém quá nhiều mà giá bán lại dễ tiếp cận hơn.
Chi tiết Honda SH 150i bản giới hạn sắp bán ở Việt Nam thiết kế siêu đẹp, độc đáo khiến dân tình xôn xao sẽ có giá ra sao?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Honda SH 150i hứa hẹn sẽ ‘gây sốt’ khi ra mắt tại Việt Nam nhờ vào thiết kế thể thao, đẹp mắt và vô cùng độc đáo.
Giá xăng dầu giảm rất sâu từ đêm nay, mức giảm lên đến 8.000 đồng/lítGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Tối 11/3, Bộ Công thương có văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu mới, áp dụng từ 22h đêm cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều giảm sâu.
Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, cơ hội an cư cho người thu nhập thấp tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh TuyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại khu vực 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp.
Chi tiết sedan hạng B Hyundai Accent 2026 giá 310 triệu đồng 6 phiên bản nội thất rộng rãi, 25 cải tiến, khoang hành lý rộng, rẻ hơn cả Kia Morning, cạnh tranh Toyota ViosGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan hạng B Hyundai Accent 2026 với 25 thay đổi đáng chú ý về thiết kế, tiện nghi và công nghệ an toàn, nhằm củng cố vị thế trong cuộc đua với Toyota Vios và Honda City.
Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tayGiá cả thị trường
GĐXH - Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, người gửi tiền có thể nhận lãi suất trên 8%/năm mà không kèm điều kiện.