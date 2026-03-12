Hà Nội: Căn hộ studio tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 3 tỷ đồng

Giá căn hộ studio tại quận Hai Bà Trưng cũ vượt 3 tỷ đồng/căn

Thời gian gần đây, thị trường mua bán nhà đất tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tại Hà Nội chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ số lượng tin rao bán căn hộ studio – loại hình căn hộ nhỏ tích hợp không gian sinh hoạt trong cùng một mặt bằng. Căn hộ studio thường có diện tích dao động từ 25–50m², thiết kế tối giản và phù hợp với người độc thân, sinh viên hoặc các cặp đôi trẻ.

Theo khảo sát từ các sàn giao dịch bất động sản vào tháng 3/2026, giá nhà của nhiều căn hộ studio tại quận Hai Bà Trưng cũ hiện đang được chào bán ở mức khá cao, thậm chí vượt ngoài kỳ vọng của nhiều người lần đầu mua nhà.

Cụ thể, một căn studio rộng 50m² thuộc dự án Sunshine Garden, đường Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, hiện đang được rao bán với mức giá 4,7 tỷ đồng, tương đương 94 triệu đồng/m².

Tại cùng dự án 346 Kim Ngưu, đường Kim Ngưu, phường Hai Bà Trưng (tức phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), căn hộ diện tích 50m² đang có giá bán 3,88 tỷ đồng, tương đương 77,6 triệu đồng/m².

Như vậy, mặt bằng giá bán nhà ở phân khúc căn hộ studio tại khu vực 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy hiện đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn, một mức giá từng chỉ xuất hiện ở các quận nội thành Hà Nội trước đây.

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

Phường Hai Bà Trưng

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Vĩnh Tuy

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.