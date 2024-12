Chân dài phim 'Sex and the City' ở tuổi ngoài 50 vẫn thần thái 'đỉnh chóp' nhờ nghiện màu sắc này

Lucy Liu xuất hiện trong "Sex and the City" với cương vị khách mời ở mùa 4. Trước đó, người đẹp đã nổi tiếng và được khán giả Việt biết đến nhiều hơn với vai chính trong "Những thiên thần của Charlie". Ngoài đời thực, Lucy Liu được biết đến là mỹ nhân có tính cách mạnh mẽ và độc lập. Chính tính cách ấy đã ảnh hưởng đến gu thời trang của sao phim "Sex and the City".