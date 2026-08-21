Chần thịt qua nước sôi lợi hay hại? Top thực phẩm nên chần trước khi chế biến

Có nên chần thịt qua nước sôi?

Nhiều người cho rằng, việc chần hoặc luộc sơ thịt bằng nước sôi sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn, tạp chất bám trên bề mặt, từ đó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thói quen này được truyền miệng khá phổ biến, với quan niệm rằng chần thịt qua nước sôi sẽ sạch và an toàn hơn.

Theo VOV, đây là cách làm chưa chính xác. Việc chần thịt qua nước sôi không những không làm sạch hoàn toàn tạp chất mà còn có thể khiến một phần giá trị dinh dưỡng trong thịt bị hao hụt nếu áp dụng thường xuyên.

Thay vì trông chờ vào việc chần nước sôi để làm sạch thịt, người tiêu dùng nên chú trọng khâu lựa chọn thực phẩm. Thịt cần có nguồn gốc rõ ràng, được giết mổ và bảo quản đúng quy trình, đóng gói hợp vệ sinh. Tuyệt đối tránh sử dụng thịt ôi thiu, thịt để lâu ngoài không khí hoặc có dấu hiệu tẩm ướp hóa chất, bởi những nguy cơ này ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe.

Thông tin trên VTV, cách hữu hiệu để bỏ chất bẩn, hóa chất có trong thịt lợn là nên sơ chế, rửa sạch thịt bằng nước sạch nhiều lần. Có thể sử dụng thêm nước muối loãng cũng sẽ góp phần trừ bỏ vi khuẩn, chất bẩn trong thịt.

Việc chần thịt qua nước sôi không những không làm sạch hoàn toàn tạp chất mà còn có thể khiến một phần giá trị dinh dưỡng trong thịt bị hao hụt nếu áp dụng thường xuyên.

Ngoài ra, thói quen cho thịt tươi sống vào nước đun sôi để luộc cũng sẽ khiến các chất độc hại, hóa chất, cặn bã trong thịt không bị đào thải hết ra ngoài, các chất này vẫn sẽ bị giữ trong thịt dù được đun sôi trong thời gian dài.

Mặt khác, bạn có thể ngâm thịt hoặc xương trong nước vo gạo khoảng 1 giờ. Cách này rất hiệu quả để loại bỏ bụi bẩn bám trên bề mặt xương sườn, máu thừa ở thịt và mỡ xương, vừa giảm mùi tanh, giúp cho món ăn thêm phần thơm ngon.

Bạn cũng có thể cho xương hoặc thịt vào bát nước có pha chút giấm trắng, ngâm trong khoảng 15 phút rồi vớt ra rửa sạch, để ráo nước trước khi chế biến. Giấm có tác dụng làm mềm thịt, loại bỏ máu thừa trong thịt. Khi luộc thịt, nên luộc bằng nước lạnh, có thể cho thêm hành, gia vị để thịt thơm, ngọt hơn.

Một số cách sơ chế đơn giản

Để đảm bảo thịt sạch và an toàn trước khi chế biến, người nội trợ có thể áp dụng một số cách sơ chế đơn giản sau: Đầu tiên, bạn hòa 1-2 thìa muối vào chậu nước sạch, ngâm thịt khoảng 10-15 phút, sau đó rửa lại bằng nước mát. Nước muối loãng giúp loại bỏ tạp chất và mùi hôi hiệu quả.

Tiếp theo bạn có thể sử dụng nước vo gạo để rửa thịt. Đây là kinh nghiệm được sử dụng từ lâu. Sau khi rửa sơ bằng nước sạch, có thể ngâm thịt trong nước vo gạo khoảng 15-20 phút rồi rửa lại.

Cách hữu hiệu để bỏ chất bẩn, hóa chất có trong thịt lợn là nên sơ chế, rửa sạch thịt bằng nước sạch nhiều lần.

Mặt khác bạn có thể sử dụng giấm, giấm có khả năng khử mùi và loại bỏ tạp chất khá tốt. Sau khi rửa thịt bằng nước, cho thêm 1-2 thìa cà phê giấm cùng một ít muối, bóp nhẹ trong 3-5 phút rồi rửa sạch, để ráo trước khi chế biến. Nên sử dụng giấm lên men tự nhiên từ gạo, táo… và tránh các loại giấm pha hóa chất.

Thực phẩm nào nên chần qua nước sôi trước khi chế biến?

Theo VTC News, việc biết rõ loại thực phẩm nào nên chần trước khi nấu sẽ giúp bữa cơm gia đình trở nên an toàn, tròn vị và hấp dẫn hơn. Dưới đây là những loại thực phẩm nên chần trước khi nấu:

Xương ống, xương sườn, xương bò

Chần xương trước khi ninh sẽ loại bỏ được phần máu đông, vụn xương, và chất bẩn bám trên bề mặt. Sau khi chần, bạn nên rửa lại xương dưới vòi nước lạnh rồi mới đem hầm. Đây là mẹo được nhiều đầu bếp chuyên nghiệp áp dụng trong các món nước như phở, bún bò, lẩu…

Thịt lợn, bò, gà, vịt bị bám bụi bẩn

Khi mua thịt từ chợ, đặc biệt là chợ truyền thống, bề mặt thịt thường bám bụi bẩn, vi khuẩn hoặc chất bảo quản. Chần thịt qua nước sôi giúp loại bỏ cặn bẩn, máu thừa, mùi hôi đặc trưng và lớp bọt đục khi nấu canh hay luộc.

Việc biết rõ loại thực phẩm nào nên chần trước khi nấu sẽ giúp bữa cơm gia đình trở nên an toàn, tròn vị và hấp dẫn hơn.

Đối với thịt lợn, thịt bò, chỉ cần chần khoảng 2-3 phút với nước sôi có pha chút gừng, muối hoặc rượu trắng sẽ giúp khử mùi hiệu quả. Còn thịt gà, vịt có mùi tanh, nên kết hợp thêm sả, hành khô hoặc chanh trong nước chần để tăng hiệu quả khử mùi.

Các loại nấm

Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng cũng có khả năng tích tụ kim loại nặng hoặc hóa chất từ môi trường. Một số loại nấm như nấm rơm, nấm sò, nấm mỡ nên được chần sơ qua nước sôi để loại bỏ tạp chất, đồng thời giúp nấm săn lại, không bị ra nước khi nấu. Riêng với các loại nấm lạ, nấm rừng - nếu không rõ nguồn gốc - tốt nhất không nên sử dụng.

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