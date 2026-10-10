Chanh leo Hoàng Kim có gì đặc biệt mà được nhiều người tiêu dùng săn lùng tìm mua?

Theo chia sẻ của các tiểu thương, chanh leo vàng hương ổi hay còn gọi là chanh leo/chanh dây Hoàng Kim là một loại chanh dây đang nhận được nhiều sự ưa chuộng nhất. Loại chanh này có màu vỏ vàng óng, hương thơm đặc trưng như ổi chín và có vị ngọt thanh. Được biết, loại quả này có nguồn gốc từ Đài Loan, Thái Lan và đang được phát triển tại một số vùng trồng chuyên canh ở Việt Nam.

Không giống với các loại chanh dây truyền thống, loại quả này cho năng suất cao và được thị trường trong nước lẫn quốc tế rất ưa chuộng nhờ hương vị độc đáo và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Mặc dù chanh dây vàng hương ổi có giá cao hơn chanh dây thông thường, dao động từ 60.000 – 100.000 đồng/kg, nhưng lượng tiêu thụ rất tốt.

Chanh leo được bày bán nhiều trên thị trường, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua ở siêu thị, chợ dân sinh hay chợ mạng.

"Chanh leo hoàng kim có màu vàng tươi, thơm mùi ổi khi chín rất đặc biệt. Vị ngọt thanh, không chua như chanh dây truyền thống nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Đặc biệt, loại quả này chứa nhiều vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da… Mọi người có thể ăn trực tiếp, dùng để làm nước ép, sinh tố, hoặc pha chế các món đồ uống giải khát đều rất ngon.

Mặc dù, chanh dây vàng hương ổi có giá cao hơn chanh dây thông thường dao động từ 60.000 – 100.000 đồng/kg, nhưng lượng tiêu thụ rất tốt. Đặc trưng nổi bật nhất của chanh dây vàng chính là mùi thơm đặc biệt, khi cắt đôi quả, mùi ổi chín lan tỏa nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu và thích hợp với cả người không quen vị chua. Dịch quả sánh đặc, khi pha nước ép hoặc sinh tố cho ra hương vị và màu sắc rất tuyệt", chị Hoàng Anh (chủ một cửa hàng hoa quả tại Ba Đình, Hà Nội) cho hay.

Trên thị trường xuất hiện nhiều loại chanh leo được bày bán, tùy theo chất lượng và thời điểm, giá của loại quả này sẽ dao động khác nhau.

Cũng theo các tiểu thương, trên thị trường hiện đang bày bán nhiều loại chanh leo khác nhau, tùy theo sở thích và nhu cầu của người tiêu dùng có thể lựa chọn quả theo ý mình mong muốn. Chanh leo hoàng kim và chanh leo thường (chanh leo tím) đều có hương vị riêng, loại nào cũng ngon. Sự khác nhau rõ rệt nhất giữa hai giống chanh leo này là ở màu sắc vỏ, hương vị và độ ngọt, vì vậy khi mua hàng mọi người cần chú ý quan sát để mua được loại quả mình ưng ý.

Không giống với các loại chanh dây truyền thống, chanh dây vàng gây ấn tượng nhờ màu vàng óng đẹp mắt, hương thơm đặc trưng như ổi chín và vị ngọt thanh dễ chịu.



Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang đẩy nhanh đàm phán kỹ thuật nhằm mở thêm thị trường cho chanh leo Việt Nam. Trong đó, Mỹ dự kiến công bố cho phép nhập khẩu chanh leo Việt Nam trong năm 2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 4,83 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong năm 2024, Việt Nam có hơn 10.400 ha chanh leo, sản lượng trên 163.000 tấn. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất chủ lực, chiếm hơn 80% diện tích và trên 90% sản lượng chanh leo cả nước.

Chanh leo có thể dùng ăn trực tiếp hoặc chế biến các món ăn, đồ uống thơm ngon.

Theo Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực giai đoạn 2025-2030, diện tích chanh leo được định hướng duy trì ở mức 12.000-15.000 ha, với sản lượng 250.000-300.000 tấn/năm. Các vùng trọng điểm gồm Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị, Nghệ An và Sơn La. Hiện chanh leo đang được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, Mỹ dự kiến trong năm nay sẽ đăng công báo cho phép nhập khẩu chanh leo Việt Nam. Đây được xem là bước tiến quan trọng bởi Mỹ thuộc nhóm thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.

Việc tiếp cận thị trường này cũng mở ra dư địa nâng giá trị cho ngành chanh leo. Trước đó, giá trị xuất khẩu chanh leo của Việt Nam đã tăng mạnh trong hơn một thập kỷ, từ khoảng 20 triệu USD lên 222,5 triệu USD.

Chanh leo là một trong những loại trái cây nhận được nhiều cảm tình của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.