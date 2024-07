Chạy marathon về đích, 2 VĐV ở Quảng Bình phải nhập viện gấp vì bị suy thận cấp, tiêu cơ vân

Ngày 30/7, tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, sau giải chạy "Quang Binh International Marathon 2024" tổ chức tại TP Đồng Hới, hai vận động viên phải nhập viện vì yếu sức.

Cụ thể, 2 VĐV này là T.T.H và V.N.A, ngay khi vừa về vạch đích đã có triệu chứng yếu sức, mệt, khó thở. Sau đó, đội ngũ y tế đã chuyển 2 người này đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu.

Thời điểm nhập viện cấp cứu, 2 VĐV bị sốc nhiệt, có hội chứng tiêu cơ vân, thiếu dịch gây suy thận cấp và được chuyển qua điều trị, cấp cứu tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc…

"2 bệnh nhân này đã tỉnh táo, đi lại ăn uống được nhưng vẫn còn tiêu cơ. Việc suy thận cấp đang cải thiện tốt. Họ vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị" - bác sĩ Lê Thanh Dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, thông tin.

Theo các chuyên gia y tế, khi chạy đường dài hoặc tập luyện quá sức, cơ bắp bị phá vỡ, thải myoglobin qua máu và đến thận để lọc ra. Khi cơ bị tổn thương nghiêm trọng do gắng sức, các sợi cơ có thể bị phá vỡ, rò rỉ loại protein trong sợi cơ vào máu và có thể bị mắc kẹt trong thận. Lúc này, thận bị dồn nén quá mức, dẫn đến suy thận. Nhiều trường hợp vào viện khi đã suy thận cấp, rối loạn điện giải gây tăng kali và phospho máu.

Với những người ít vận động, đột nhiên vận động mạnh, nhanh, quá sức, nguy cơ bị tiêu cơ vân là rất cao. Tuy nhiên, vì triệu chứng điển hình của tiêu cơ vân là đau cơ, rất dễ gặp trong cuộc sống, nên nhiều người thường bỏ qua.

Tiêu cơ vân, nếu nhẹ sẽ tự khỏi, nếu nước tiểu chuyển màu đỏ sẫm là dấu hiệu khi bệnh đã diễn tiến nặng, thường là suy thận. Ngoài tiêu cơ vân gây suy thận, vận động mạnh có thể gây nhồi máu cơ tim, xuất huyết não. Đây được xếp vào nhóm nguy cơ cao gây tử vong khi thể dục quá sức.

Để phòng ngừa hội chứng ly giải cơ vân do vận động nặng, khi tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, mọi người lưu ý nên tập luyện nhẹ nhàng, sau đó tăng dần với cường độ một cách từ từ, không nên vận động quá sức ngay.

Việc vận động quá sức, vận động mạnh kéo dài và vận động trong môi trường thời tiết nắng nóng thì nguy cơ mắc phải hội chứng ly giải cơ vân cao. Trong quá trình tập luyện cũng cần phải bù đủ dịch, đủ điện giải và các chất dinh dưỡng.

Khi xuất hiện các triệu chứng của tiêu cơ vân như mệt mỏi quá sức, không giơ tay chân lên được và đặc biệt khi nước tiểu có màu sậm (giống màu xá xị) nên đến các cơ quan y tế để kiểm tra và xử trí kịp thời.

GĐXH - Người đàn ông ở Phú Thọ bị tụt huyết áp, suy thận cấp, toan chuyển hoá tăng lactat do say nóng, say nắng sau khi đi phun thuốc trừ sâu.