Đây là lý do nhà vừa sửa chữa xong không nên vào ở?
GĐXH - Bạn nóng lòng muốn chuyển đến ở ngay khi căn hộ hay ngôi nhà mới vừa được sửa chữa hoàn thiện xong. Tuy nhiên, bạn không nên chuyển đến khi vừa mới sửa nhà. Cùng tìm hiểu các nguyên nhân để lý giải cho quan điểm này trong bài viết dưới đây.
Làm sạch bầu không khí trong nhà trước khi dọn vào ở
Rất nhiều gia đình cảm thấy băn khoăn không biết có nên chuyển đến ở tại một ngôi nhà ngay sau khi vừa sửa sang hoàn thiện hay không? Câu trả lời là bạn không nên chuyển đến ở ngay bởi không khí tồn tại bên trong những căn nhà mới được xây dựng, sửa chữa sẽ không được trong lành.
Các nguyên vật liệu, dung dịch được sử dụng trong quá trình thi công, đập phá, xây trát… như sơn nước, sơn dầu, vật liệu nhựa, vật liệu đá trên tường đều có chứa rất nhiều những hóa chất không có lợi cho sức khỏe.
Trên thực tế, những chất độc tiềm ẩn này sẽ gây ô nhiễm không khí trong nhà. Đồng thời bụi bẩn trong quá trình sửa chữa vẫn tồn đọng trong không khí nhưng không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nếu chúng ta hít phải sẽ dẫn đến các ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe, đặc biệt là về hô hấp, da liễu cũng như nhiều tác hại trong cơ thể, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe theo những mức độ khác nhau, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ.
Do đó, dù cho thời gian và tiến độ có gấp gáp đến đâu thì gia đình cũng tuyệt đối không nên chuyển vào ở ngay khi ngôi nhà vừa được sửa chữa xong. Biện pháp giải quyết lúc này là tìm cách thanh lọc không khí bên trong nhà, nên mở tất cả các cửa ra vào, cửa sổ trong một thời gian nhất định, bật quạt liên tục trong vài ngày để giúp làm thông thoáng khí, giải phóng hết các chất độc hại là tàn dư sau quá trình thi công.
Trong dân gian cũng chia sẻ nhiều phương pháp rất hữu hiệu để khử mùi khó chịu trong nhà như xông nhà bằng dược liệu, sử dụng giấm ăn, bã cà phê, hành tây, than hoạt tính…đặt ở các vị trí trong nhà. Bạn có thể nghiên cứu thử áp dụng và đánh giá hiệu quả.
Bên cạnh đó, các công trình sửa chữa thường để lại rất nhiều bụi bẩn và phế liệu nên gia chủ cần có thời gian để tổng vệ sinh toàn bộ nhà cửa, lắp đặt lại nội thất và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi chuyển đến. Sau khi đảm bảo chắc chắn ngôi nhà đã được kiểm soát về sự thông gió, nhiệt độ và độ ẩm, gia đình bạn đã có thể tiến hành dọn đồ đạc vào để ở.
Lưu ý khi bài trí nội thất sau sửa chữa nhà
Sau khi hoàn thiện quá trình xây dựng và cải tạo nhà cửa, gia chủ cũng nên lưu ý đến một số vấn đề kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở. Dưới đây là những điều mà bạn nên lưu tâm khi bài trí nhà cửa, nếu không thể cải thiện hoàn toàn thì cũng cần tìm cách hóa giải để tránh vận xui xẻo đeo bám gia đình mình:
Không thiết kế nhà vệ sinh ở trung tâm ngôi nhà vì đây là nơi sản sinh uế khí không tốt. Nếu nhà vệ sinh được đặt giữa nhà thì sẽ khiến tất cả các phòng trong ngôi nhà bị ô nhiễm uế khí, gây ảnh hưởng đến vận khí của cả gia đình.
Tuyệt đối không nên đặt giường ngủ thẳng hướng với cửa phòng ngủ và cửa ra vào, bởi đây được gọi là vị trí "quan tài", sẽ khiến ngôi nhà bị ám "sát khí" nghiêm trọng.
Không nên để cửa sau đối diện cửa trước vì điều này sẽ phạm "xuyên tâm sát", cả gia đình vì thế mà khó tích tụ được tiền bạc, thậm chí là ảnh hưởng nặng nề đến con đường công danh, tài lộc sau này.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Loại cây cảnh dùng để khai vậnỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Lựa chọn cây cảnh phù hợp vừa trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp, vừa mang đến nhiều may mắn cho mọi người trong gia đình.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 20/10 - 26/10 giúp gia chủ ‘tiền vào như nước’Ở - 3 giờ trước
GĐXH – Để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương xuất hành tuần mới 20/10 – 26/10, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người có thể tham khảo dưới đây để ‘tiền vào như nước’
Thiết kế phòng ngủ sau phòng thờ có bất lợi gì?Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Việc bố trí phòng ngủ đặt sau phòng thờ có thể mang đến nhiều điều bất lợi, cũng như ảnh hưởng đến vận mệnh, cuộc sống của gia đình.
Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giườngỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Ngoài là một loại gia vị sử dụng trong nấu nướng, hạt tiêu còn có nhiều công dụng khác trong cuộc sống. Cụ thể khi đặt hạt tiêu dưới gầm giường, nó sẽ mang lại những lợi ích sau.
Loại cây người giàu thích trồng trước cửa để 'hút vận may, đổi vận xui', phú quý chảy vào nhà không ngừngỞ - 22 giờ trước
GĐXH – Theo phong thủy, việc trồng cây xanh trước cửa không chỉ giúp không gian thêm tươi mát mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí của gia chủ. Loại cây này vẫn được nhiều người giàu thích trồng trước cửa để ‘hút vận may, đổi vận xui’ vì có ý nghĩa phong thủy tốt.
Các loại cây cảnh hợp người tuổi Dậu, giúp mang tài lộc thịnh vượng cả đờiPhong thủy - 23 giờ trước
GĐXH - Việc lựa chọn cây phong thủy hợp tuổi Dậu không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn giúp cân bằng năng lượng, có mục đích kích hoạt tài vận, giảm bớt căng thẳng. Tùy theo từng mệnh ngũ hành, người tuổi Dậu nên chọn loại cây nào cho phù hợp?
Cách giữ phong thủy tốt trong nhà thông qua thú cưngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ít ai ngờ rằng, thú cưng – như chó, mèo, cá cảnh, chim kiểng – lại là “chỉ báo phong thủy sống” phản ánh tình hình năng lượng của ngôi nhà. Khi thú cưng khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ yên, chạy nhảy vui vẻ – đó là lúc khí trường nhà bạn hài hòa, tài lộc dễ đến.
Ý nghĩa và tác dụng bài trí tượng gà trống trong phong thủy để hóa giải sát khíỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Gà trống là linh vật rất được coi trọng trong phong thủy và có nhiều ý nghĩa nên nhiều người ưa thích bài trí tượng gà ở trong nhà, phòng làm việc. Tuy nhiên, tác dụng bài trí tượng gà đúng không phải ai cũng biết.
Cách đeo nhẫn phong thủy giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tài vận trong cuộc sốngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đeo nhẫn phong thủy không phải chỉ để làm đẹp mà nó còn giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tài vận trong cuộc sống. Bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách đeo nhẫn phong thủy để gặp nhiều may mắn.
Cách khử mùi sầu riêng trên xe hơi nhanh nhấtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mùi sầu riêng đặc trưng, có thể ám vào nội thất xe hơi trong thời gian dài nếu bạn mang sầu riêng lên xe. Đừng lo lắng, bài viết sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Loại cây trồng trước cửa vừa giúp chiêu tài lộc, vừa có hoa nở uống trà tốt cho sức khỏeỞ
GĐXH – Theo phong thủy, loại cây cảnh này trồng trước nhà giúp không gian thêm sang trọng, chiêu tài lộc. Đặc biệt, hoa của chúng nở nhiều và rực rỡ, có thể dùng pha trà tốt cho sức khỏe.