Đây là lý do nhà vừa sửa chữa xong không nên vào ở?

Làm sạch bầu không khí trong nhà trước khi dọn vào ở

Rất nhiều gia đình cảm thấy băn khoăn không biết có nên chuyển đến ở tại một ngôi nhà ngay sau khi vừa sửa sang hoàn thiện hay không? Câu trả lời là bạn không nên chuyển đến ở ngay bởi không khí tồn tại bên trong những căn nhà mới được xây dựng, sửa chữa sẽ không được trong lành.

Các nguyên vật liệu, dung dịch được sử dụng trong quá trình thi công, đập phá, xây trát… như sơn nước, sơn dầu, vật liệu nhựa, vật liệu đá trên tường đều có chứa rất nhiều những hóa chất không có lợi cho sức khỏe.

Dù cho thời gian và tiến độ có gấp gáp đến đâu thì gia đình cũng tuyệt đối không nên chuyển vào ở ngay khi ngôi nhà vừa được sửa chữa xong.

Trên thực tế, những chất độc tiềm ẩn này sẽ gây ô nhiễm không khí trong nhà. Đồng thời bụi bẩn trong quá trình sửa chữa vẫn tồn đọng trong không khí nhưng không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nếu chúng ta hít phải sẽ dẫn đến các ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe, đặc biệt là về hô hấp, da liễu cũng như nhiều tác hại trong cơ thể, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe theo những mức độ khác nhau, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ.

Do đó, dù cho thời gian và tiến độ có gấp gáp đến đâu thì gia đình cũng tuyệt đối không nên chuyển vào ở ngay khi ngôi nhà vừa được sửa chữa xong. Biện pháp giải quyết lúc này là tìm cách thanh lọc không khí bên trong nhà, nên mở tất cả các cửa ra vào, cửa sổ trong một thời gian nhất định, bật quạt liên tục trong vài ngày để giúp làm thông thoáng khí, giải phóng hết các chất độc hại là tàn dư sau quá trình thi công.

Trong dân gian cũng chia sẻ nhiều phương pháp rất hữu hiệu để khử mùi khó chịu trong nhà như xông nhà bằng dược liệu, sử dụng giấm ăn, bã cà phê, hành tây, than hoạt tính…đặt ở các vị trí trong nhà. Bạn có thể nghiên cứu thử áp dụng và đánh giá hiệu quả.

Sau khi đảm bảo chắc chắn ngôi nhà đã được kiểm soát về sự thông gió, nhiệt độ và độ ẩm, gia đình bạn đã có thể tiến hành dọn đồ đạc vào để ở.

Bên cạnh đó, các công trình sửa chữa thường để lại rất nhiều bụi bẩn và phế liệu nên gia chủ cần có thời gian để tổng vệ sinh toàn bộ nhà cửa, lắp đặt lại nội thất và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi chuyển đến. Sau khi đảm bảo chắc chắn ngôi nhà đã được kiểm soát về sự thông gió, nhiệt độ và độ ẩm, gia đình bạn đã có thể tiến hành dọn đồ đạc vào để ở.

Lưu ý khi bài trí nội thất sau sửa chữa nhà

Sau khi hoàn thiện quá trình xây dựng và cải tạo nhà cửa, gia chủ cũng nên lưu ý đến một số vấn đề kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở. Dưới đây là những điều mà bạn nên lưu tâm khi bài trí nhà cửa, nếu không thể cải thiện hoàn toàn thì cũng cần tìm cách hóa giải để tránh vận xui xẻo đeo bám gia đình mình:

Không thiết kế nhà vệ sinh ở trung tâm ngôi nhà vì đây là nơi sản sinh uế khí không tốt. Nếu nhà vệ sinh được đặt giữa nhà thì sẽ khiến tất cả các phòng trong ngôi nhà bị ô nhiễm uế khí, gây ảnh hưởng đến vận khí của cả gia đình.

Các nguyên vật liệu, dung dịch được sử dụng trong quá trình thi công, đập phá, xây trát… như sơn nước, sơn dầu, vật liệu nhựa, vật liệu đá trên tường đều có chứa rất nhiều những hóa chất không có lợi cho sức khỏe.

Tuyệt đối không nên đặt giường ngủ thẳng hướng với cửa phòng ngủ và cửa ra vào, bởi đây được gọi là vị trí "quan tài", sẽ khiến ngôi nhà bị ám "sát khí" nghiêm trọng.

Không nên để cửa sau đối diện cửa trước vì điều này sẽ phạm "xuyên tâm sát", cả gia đình vì thế mà khó tích tụ được tiền bạc, thậm chí là ảnh hưởng nặng nề đến con đường công danh, tài lộc sau này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.