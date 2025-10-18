Loại cây phong thủy được cho là 'nam châm hút tiền', hầu như có mặt trong những gia đình giàu

Cây phát tài búp sen

Thân cây mọc thẳng, không có cành, chỉ có một thân chính mọc ra từ gốc, có lá mọc thành chùm ôm lấy thân, chồng lên nhau trông giống như một nụ sen đang nở. Đó là lý do loài cây này có tên là phát tài búp sen.

Cây phát tài búp sen tượng trưng cho sự tinh khiết và thánh thiện. Cây cảnh trong phong thủy có ý nghĩa mang lại tài lộc, may mắn, thành công cho gia chủ nên thích hợp làm quà tặng tân gia hoặc đặt ở nơi làm việc, bàn café, văn phòng…

Cây kim tiền

Theo Tạp chí Điện tử Thương hiệu và Pháp luật, trồng một chậu cây kim tiền trong nhà không chỉ tạo không gian tươi mát, sinh động mà còn được xem như biểu tượng của sự may mắn, thu hút tài lộc. Chính vì thế, cây kim tiền luôn là lựa chọn yêu thích, thường được đặt tại phòng khách, phòng làm việc hay góc học tập để mang lại vượng khí.

Cây kim tiền đặc biệt hợp với người mệnh Mộc và nên đặt ở hướng Đông Nam – cung tài lộc trong nhà.

Không phải ngẫu nhiên mà cây kim tiền lại được nhiều gia đình khá giả và dân kinh doanh trưng trong nhà. Ngay từ cái tên đã nói lên tất cả: Kim tiền tượng trưng cho của cải, tiền bạc và sự giàu sang. Cây có thân mập, tán lá xanh bóng và xum xuê, nhìn xa trông như từng đồng xu cổ chồng lên nhau, rất hợp để đặt ở những vị trí đón tài lộc.

Đó là chưa kể trong phong thủy, kim tiền còn là loại cây được xem như "máy hút tài lộc" cho gia chủ. Ai buôn bán, kinh doanh hoặc làm việc liên quan đến tiền nong thì lại càng chuộng vì họ tin rằng cây giúp "tiền đẻ ra tiền", kích hoạt cung tài lộc, giúp vận may tài chính được hanh thông. Cây kim tiền đặc biệt hợp với người mệnh Mộc và nên đặt ở hướng Đông Nam – cung tài lộc trong nhà.

Cây đồng tiền

Những chiếc lá tròn xanh mướt như đồng xu của cây đồng tiền khiến ai nhìn cũng thích mắt. Cây nhỏ nhắn, dễ trồng, có thể thủy sinh hoặc trồng đất đều tốt.

Theo phong thủy, cây đồng tiền tượng trưng cho tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh.

Tường vi

Thông tin trên Báo Dân Việt, cây cảnh này tượng trưng cho giàu có và tài lộc, trồng trong nhà mang lại sự thịnh vượng cho ngôi nhà. Tường vi là cây phong thủy được người xưa đặc biệt coi trọng. Người xưa có câu: "Trồng tường vi trước cửa, gia đình giàu sang, thịnh vượng". Nó tượng trưng cho sự cao quý và giàu sang.

Người xưa còn cho rằng, trồng một cây tường vi trong sân nhà sẽ cải thiện phong thủy, giúp gia đình có "vận tài luôn chảy", đón năng lượng tím đến từ phương Đông, mang theo quý nhân, giúp sự nghiệp thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, may mắn.

Cây cảnh này có thể trồng làm cây cảnh ở phòng khách hoặc ban công, trông rất đẹp. Nó sợ lạnh và sẽ rụng lá vào mùa đông, tuy nhiên, nó có khả năng chịu lạnh rất tốt và vẫn có thể sống sót qua mùa đông ở nhiệt độ khoảng âm 20 độ.

Theo phong thủy, tường vi là cây cảnh tượng trưng cho giàu có và tài lộc, trồng trong nhà mang lại sự thịnh vượng cho ngôi nhà.

Chỉ cần chôn phân cừu đã lên men trước khi lên hố, sau đó ngâm nước để giữ ấm qua mùa đông.

Cây phú quý

Cây phú quý được nhiều gia đình yêu thích không chỉ bởi dáng cây thanh thoát mà còn vì ý nghĩa may mắn, thịnh vượng.

Đặt một chậu phú quý ở góc tài lộc hoặc phòng khách giúp không gian thêm tươi sáng, đồng thời kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, hỗ trợ cho đường công danh, sự nghiệp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.