Đây là những vật dụng không nên dùng lại khi mua nhà cũ nếu không muốn hao tổn tài vận

Những lưu ý khi mua nhà cũ

Để tiết kiệm chi phí, nhiều gia đình hiện nay chấp nhận mua nhà cũ để ở hay buôn bán, kinh doanh. Thế nhưng, dù mua nhà mới hay cũ thì đây cũng là việc quan trọng của đời người, nếu không cẩn trọng gia chủ mua nhà cũ sẽ gặp nhiều rủi ro. Vì vậy, để mua được căn nhà ưng ý, bạn cần nắm chắc những lưu ý dưới đây:

Vị trí: một ngôi nhà gần các tiện ích và dịch vụ thiết yếu như: Chợ, trường học, trung tâm thương mại, bệnh viện, công viên, nhà văn hóa… sẽ được đánh giá là ngôi nhà có vị trí khá tốt.

Lịch sử của ngôi nhà: Theo VietnamNet, khi mua một ngôi nhà cũ để ở, chắc chắn bạn phải quan tâm đến tính pháp lý của nó. Dù là mua bán thông qua các đơn vị chuyên nghiệp hay tự mua, bạn cần nắm rõ lịch sử ngôi nhà.

Do vậy, trước khi quyết định xuống tiền, bạn cần tìm hiểu xem ngôi nhà có đang được thế chấp ở ngân hàng, chủ sở hữu hiện tại có trong tình trạng nợ hay tranh chấp ngôi nhà không, giấy tờ ngôi nhà đã được xử lý rõ ràng chưa, có đang trong diện quy hoạch nào hay sai phạm diện tích gì không… Đối với những người duy tâm, bạn còn phải xem xét đến nguyên nhân bán của chủ cũ có liên quan tới các yếu tố tâm linh hay không?

Hướng nhà: Khi mua một ngôi nhà cũ cũng cần phải tính toán xem hướng nhà có hợp với tuổi của gia chủ (người trụ cột trong gia đình) và với tuổi của gia chủ thì hợp hướng nhà nào để khoanh vùng lựa chọn dễ dàng hơn.

Xem xét hàng xóm: Khi mua một ngôi nhà cũ thì việc đầu tiên bạn nên làm đó chính là dành thời gian hỏi han hàng xóm hoặc cư dân lân cận đó xem xung quanh có xảy ra tranh chấp gì không.

Không sử dụng một số vật dụng của gia chủ cũ: Nhiều người tiết kiệm nên tiếp tục dùng một số vật dụng mà chủ nhà cũ để lại. Tuy nhiên, không phải vật dụng nào các bạn cũng có thể sử dụng bừa bãi được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình đó.

Những vật dụng không nên dùng lại khi mua nhà cũ

Cây, hoa trang trí trong nhà

Sau khi chủ nhà cũ đã dọn đi thì việc nên làm là chúng ta phải bỏ ngay những cây, hoa trang trí trong nhà. Bởi mỗi loại cây, hoa đều có ý nghĩa phong thủy riêng, có thể tốt cho gia chủ cũ nhưng lại không hợp mệnh, tuổi với chủ mới.

Bàn thờ, đồ thờ cúng

Bàn thờ, đồ thờ cúng là những vật dụng mà ai cũng biết là chúng dành riêng cho mỗi gia đình, tuyệt đối không được dùng lại.

Khi thay đổi chỗ ở tức là muốn đổi mới mọi thứ, phải sử dụng đồ vật phù hợp với gia đình. Một là dùng bàn thờ của nhà mình, hay là có thể mua mới hoàn toàn.

Đồ dùng bếp, bát đũa, cốc chén

Thông tin trên Báo Kinh tế & Đô thị, bát đũa, cốc chén hay những đồ dùng trong nhà bếp là vật dụng được sử dụng hằng ngày nên có không ít điều kiêng kỵ về phong thủy, một trong số đó là không được dùng lại của người khác. Bởi bát đũa, cốc chén có sự gắn bó với con người.

Do vậy, khi bị chủ nhân vứt bỏ nó không còn sinh khí tốt nữa mà sẽ đem lại những hiểm họa, thất bại cho người chủ mới. Đồng thời trên thực tế, sử dụng đồ dùng của người khác sẽ rất mất vệ sinh, nguy cơ lây nhiễm bệnh tật, vi khuẩn là rất lớn.

Chăn ga, gối đệm

Chăn ga, gối đệm được coi như những vật dụng cá nhân. Vì thế, khi sử dụng lâu ngày thường cũ bẩn, chất lượng thì không còn tốt nữa, người mua nhà mới nên thay để tránh bệnh lây nhiễm.

Chổi cũ, cây lau nhà

Chổi cũ, cây lau nhà thường chứa rất nhiều khí bẩn, độc hại. Theo phong thủy, nếu để lại vật dụng này trong nhà sẽ đồng nghĩa với việc giữ lại sự đen đủi. Thậm trí không gặp may mắn trong cuộc sống.

Gương

Theo Báo Dân việt, trong phong thủy, gương mang "linh khí" rất mạnh, có thể phản chiếu và chồng chéo những câu chuyện của gia chủ cũ, đồng thời hấp thụ những năng lượng xấu tích tụ trong nhà bấy lâu. Không những thế, gương mang "linh khí" rất mạnh, có thể phản chiếu và chồng chéo những câu chuyện của gia chủ cũ, đồng thời hấp thụ những năng lượng xấu tích tụ trong nhà bấy lâu.

Thế nên bạn tuyệt đối không nên sử dụng lại gương của chủ cũ, nhất là những tấm gương có dấu hiệu bị bẩn, trầy xước hay sứt mẻ.

Mặt khác, mỗi ngày bạn đều soi mình trong gương. Việc sắm sửa một chiếc gương mới, phù hợp với phong cách của bản thân và căn nhà mới phần nào cũng mang đến nguồn năng lượng tích cực và giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.