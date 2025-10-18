Loại cây người giàu thích trồng trước cửa để 'hút vận may, đổi vận xui', phú quý chảy vào nhà không ngừng

Vì sao ngũ gia bì trồng trước nhà lại tốt?

Ngũ gia bì là một trong những loại cây cảnh phong thủy được nhiều người ưa chuộng. Loài cây này thường được đặt trên bàn làm việc, ban công, hoặc trồng trước cửa nhà để mang lại không gian xanh và ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Theo các chuyên gia phong thủy, ngũ gia bì tượng trưng cho sự vững vàng về mặt công danh sự nghiệp, giúp củng cố nguồn khí tốt, giữ vững tài khí, mang lại tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, ngũ gia bì còn có tác dụng điều hòa không khí, tạo môi trường sống trong lành, dễ chịu và có lợi cho sức khỏe. Trồng cây ngũ gia bì trong nhà còn mang ý nghĩa gắn kết, hòa thuận và hạnh phúc gia đình.

Ngũ gia bì là cây cảnh phong thủy được nhiều người ưa thích. Ảnh HM

Chị Nhân – chủ cửa hàng cây xanh cho biết, ngũ gia bì có nhiều loại khác nhau như ngũ gia bì hương, ngũ gia bì gai, ngũ gia bì chân chim… Giá của cây ngũ gia bì khá rẻ, chỉ từ 100.000 đồng/chậu. Loài cây này ngoài ý nghĩa phong thủy còn có khả năng đuổi muỗi, côn trùng, loại bỏ những bức xạ từ máy tính, các thiết bị điện tử nên được nhiều người ưa thích để đặt trên bàn làm việc, bàn học.

Ngũ gia bì có lá xanh quanh năm, mọc thành chùm 3–5 lá, tạo cảm giác tươi mát, sinh động cho không gian. Khi trồng trong nhà, cây thường được tạo dáng bonsai nhỏ gọn; còn trồng ngoài sân hoặc trước cửa, nhiều người chọn loại cây to hơn để tạo thế vững chãi, cân đối phong thủy.

Lá của cây ngũ gia bì xanh quanh năm. Ảnh HM

Cây phát triển mạnh có thể cao tới 1–2m, có hoa và quả. Thông thường, cây trồng trong chậu phải mất 7–8 năm mới ra hoa, tuy nhiên nếu trồng ngoài vườn, cơ hội ngắm hoa sẽ cao hơn nhiều. Người xưa tin rằng, khi cây ngũ gia bì ra hoa, đó là điềm báo thịnh vượng, báo hiệu tài lộc sắp "gõ cửa" và cuộc sống sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.

Lưu ý việc chăm sóc cây ngũ gia bì trồng trước nhà xanh tươi quanh năm

Đất trồng cây ngũ gia bì trước nhà

Để trồng cây ngũ gia bì cần tơi xốp. Để tăng độ tơi xốp, giúp cây phát triển nhanh và khỏe mạnh hơn thì có thể trộn thêm xơ dừa, trấu… giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Nếu không có sẵn, bạn có thể mua đất vi sinh đóng bao tại các cửa hàng cây cảnh. Cây dễ chăm, dễ sinh trưởng bằng cách giâm cành hoặc chiết cành.

Vị trí trồng ngũ gia bì

Ngũ gia bì dù là cây ưa sáng, nhưng mọi người cũng nên tránh trồng ở dưới nắng gắt mùa hè vì màu lá của cây không được xanh, dễ còi cọc. Trồng trong nhà, mọi người cũng nên đặt cây gần cửa sổ, ban công hoặc hiên để đón ánh sáng tự nhiên. Mỗi tuần, nên mang cây ra ngoài vài giờ để hấp thụ nắng sớm, giúp lá xanh và bóng hơn.

Cây ngũ gia bì ngoài trồng trước nhà còn được nhiều người chọn đặt ở bàn làm việc.

Ngũ gia bì có cần tưới nhiều nước?

Ngũ gia bì ưa ẩm nhưng không chịu úng. Nếu trồng ngoài trời, tưới nước 1 lần/ngày. Còn trong nhà, chỉ cần 2–3 lần/tuần là đủ. Tránh tưới quá nhiều khiến đất ẩm lâu, tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển.

Thi thoảng, mọi người nên hòa loãng phân NPK hoặc phân hữu cơ tưới cho cây để kích thích ra lá mới. Ngoài ra, nên lau lá 1 lần/tuần để loại bỏ bụi bẩn, giúp cây dễ hô hấp và quang hợp tốt hơn.

