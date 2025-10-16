Loại cây trồng trước cửa vừa giúp chiêu tài lộc, vừa có hoa nở uống trà tốt cho sức khỏe

Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.

Vì sao nên trồng hoa trà trước nhà?

Cây hoa trà có tuổi thọ cao, được nhiều người yêu thích, vừa mang ý nghĩa phong thủy, vừa đem đến một thú vui tao nhã khi được thưởng trà từ chính những bông hoa nở.

Người xưa thường trồng cây hoa trà trước cửa hoặc ở sảnh để nghênh đón cát khí cho ngôi nhà, chiêu tài lộc. Theo chị Nguyễn Xuân – chủ cửa hàng cây cảnh cho biết, hoa trà có loại cánh đơn và cánh kép. Cây hoa trà có sức sống tốt, dáng cây đẹp. Loại cây cảnh này ngày càng được nhiều người ưa thích vì ngoài làm đẹp không gian vì hoa của chúng nở nhiều, rực rỡ, mà còn dùng uống trà tốt cho sức khỏe với loại trà hoa vàng.

Giá của loại hoa trà tùy thuộc vào loại cánh, màu hoa và tuổi cây. Riêng trà hoa vàng thường có giá đắt hơn vì quý và trồng càng lâu, càng có giá trị. Cây có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, chịu được thời tiết khắc nghiệt từ rét buốt mùa đông đến nắng nóng mùa hè. Nhờ vậy, cây có thể trồng trong chậu hoặc ngoài sân vườn đều phát triển tốt, không tốn nhiều công chăm sóc.

Trồng cây trà hoa vàng trước cửa nhà vừa tốt phong thủy vừa dùng hoa để uống trà.

Hoa trà thường có màu vàng, màu hồng, màu đỏ… Trong phong thủy đây đều là những màu tượng trưng cho sự may mắn, phú quý, tràn đầy sức sống. Cây càng xanh tốt, hoa nở càng rực rỡ thì càng biểu trưng cho sự sung túc, đủ đầy và tài lộc dồi dào trong nhà.

Những lưu ý khi trồng cây hoa trà trước nhà

Vị trí trồng cây hoa trà

Khi trồng cây hoa trà trước nhà, mọi người cần lưu ý về đặc điểm sinh trưởng của cây. Cây hoa trà dù có sức chịu đựng tốt, nhưng lại không thích hợp ở nơi có ánh nắng gay gắt.

Cây hoa trà ưa ánh sáng nhẹ, không chịu được nắng gắt. Khi trồng trước nhà, nên chọn vị trí có ánh sáng vừa phải, ví dụ gần tường, dưới mái hiên hoặc nơi có bóng râm che phủ. Điều này giúp cây phát triển khỏe mạnh, ra hoa đều và giữ được màu sắc tươi tắn mà theo phong thủy là tốt.

Cây hoa trà nên trồng ở nơi có ánh sáng nhẹ.





Về đất trồng

Hoa trà ưa đất tơi xốp, thoát nước tốt, giàu mùn và hơi chua (pH 5,5 – 6). Mọi người lưu ý không nên trồng trực tiếp bằng đất vườn mà nên dùng đất trộn với mùn hoặc đất lá thông để cây dễ bén rễ, sinh trưởng nhanh.

Chăm sóc cây hoa trà để đẹp và hoa nở rực rỡ

Hoa trà là cây cảnh có sức chịu đựng tốt, cần giữ ẩm thường xuyên nhưng không để úng nước. Với cây trồng trong chậu, nên tưới lượng nhỏ vào sáng sớm và chiều tối.

Cây hoa trà cần bón phân loãng định kỳ, khoảng 2 – 3 tháng một lần. Mọi người có thể dùng phân hữu cơ hòa loãng với nước hoặc bổ sung thêm sắt sunfat để cây xanh tốt. Tuyệt đối không bón phân trong giai đoạn ra chồi và trổ hoa để tránh rụng nụ.

Khi hoa nở và tàn, mọi người nên cắt tỉa kịp thời những bông hoa và cành chết còn sót lại để cây tập trung dinh dưỡng nuôi lộc non. Với những cây trồng trong chậu, mọi người cũng lưu ý tỉa gọn tán định kỳ để giữ dáng và giúp cây thông thoáng, không chiếm diện tích.