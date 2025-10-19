Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 20/10 - 26/10 giúp gia chủ ‘tiền vào như nước’

Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhà GĐXH – Ngày Rằm tháng 8 âm lịch – Tết Trung Thu vào ngày thứ 2 tới (ngày 6/10). Cùng tham khảo nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn và chọn khung giờ đẹp cúng ngày chính Rằm tháng 8 âm dưới đây.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 20/10/2025

Âm lịch: 29/08/2025 tức ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Giáp Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Ất Tị (9h-11h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Tuất; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu. Để hóa giải, tiến hành các việc được thuận lợi, chuyên gia khuyên mọi người nên chọn hướng xuất hành mang tới may mắn là hướng Nam và hướng gia tăng tài lộc là hướng Tây. Ngoài ra, lưu ý giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Ảnh minh họa

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 21/10/2025

Âm lịch: 01/09/2025 tức ngày Quý Hợi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Các khung giờ hoàng đạo trong ngày là:

+ Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Hợi; tức Can Chi tương đồng (Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Theo chuyên gia phong thủy, hướng xuất hành tốt trong ngày 21/10 nên lựa chọn là hướng Đông Nam đem lại may mắn và hướng Tây Bắc gia tăng tài lộc. Ngoài ra, mọi người nên chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để đi lại, thực hiện các việc thuận lợi: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Ngày này, thực hiện các việc đều thuận, nhất là các việc như cưới gả, khai trương, xây cất, công việc thủy lợi…

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 22/10/2025

Âm lịch: 02/09/2025 tức ngày Giáp Tý, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Theo chuyên gia, các giờ hoàng đạo trong ngày có thể lựa chọn là khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành:

+ Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Tý; tức Chi sinh Can (Thủy, Mộc) – ngày tốt. Ngày này tiến hành các việc thuận lợi như chôn cất, tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi…

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Trong ngày 22/10, mọi người nên lựa chọn hướng xuất hành Đông Bắc và Đông Nam để mang lại may mắn, tài lộc. Ngoài ra, lưu ý giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát0; 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 23/10/2025

Âm lịch: 03/09/2025 tức ngày Ất Sửu, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Chuyên gia phong thủy Song Hà khuyên, ngày 22/10 nên chọn các hướng xuất hành tốt là hướng Tây Bắc và Đông Nam. Cùng với đó, chọn các giờ đẹp xuất hành để đi lại, làm việc thuận lợi: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Ngày này khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 24/10/2025

Âm lịch: 04/09/2025 tức ngày Bính Dần, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Dần; tức Chi sinh Can (Mộc, Hỏa) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Theo chuyên gia, trong ngày 24/10 nên chọn hướng xuất hành Tây Nam và hướng Đông để có nhiều may mắn, tài lộc; tránh xuất hành hướng xấu là hướng Nam.

Chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên tham khảo: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 25/10/2025

Âm lịch: 05/09/2025 tức ngày Đinh Mão, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Quý Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Mão; tức Chi sinh Can (Mộc, Hỏa) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Ngày 25/10, hướng xuất hành tốt mang lại may mắn là hướng Nam và gia tăng tài lộc là hướng Đông. Mọi người cũng nên tham khảo giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thuận lợi mọi việc: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 26/10/2025

Âm lịch: 06/09/2025 tức ngày Mậu Thìn, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo giờ hoàng đạo:

+ Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Thìn; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 26/10 nên chọn là hướng Đông Nam và hướng Bắc. Ngoài ra, các giờ đẹp xuất hành theo Lý Thuần Phong giúp mọi việc thuận lợi, nhất là khi đi xa: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Ngày này có sao Hư nên mọi người thực hiện các việc trọng đại thì hãy chọn sang ngày khác để thuận lợi hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

