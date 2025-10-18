Cách đeo nhẫn phong thủy giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tài vận trong cuộc sống

Đeo nhẫn ở tay nào?

Với người chưa kết hôn nên đeo nhẫn theo nguyên tắc "nam tả, nữ hữu" tức là với nam giới thì tay trái là đại diện cho bản thân còn tay phải đại diện cho người yêu, người vợ. Với nữ giới thì ngược lại, tay phải đại diện cho bản thân và tay trái đại diện cho người yêu, người chồng.

Đối với những người đã kết hôn thì áp dụng nguyên tắc "nam hữu, nữ tả", ngược lại với nguyên tắc trên.

Vì vậy mà nếu bạn là nam giới chưa kết hôn thì nên đeo nhẫn ở tay trái, còn nếu đã kết hôn thì nên đeo nhẫn ở tay phải. Nữ giới thì ngược lại, chưa kết hôn nên đeo tay phải để mang lại may mắn cho bản thân, còn khi đã kết hôn thì đeo tay trái để mang lại vận khí tốt cho chồng mình.

Đeo nhẫn phong thủy không phải chỉ để làm đẹp mà nó còn giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tài vận trong cuộc sống.

Thông tin trên phapluat.suckhoedoisong.vn, ý nghĩa các ngón tay đeo nhẫn không chỉ thể hiện quyền lực và cá tính của người đeo nó. Mà nó còn thể hiện sự tinh tế trong việc lựa chọn nhẫn.

Bên cạnh đó, việc đeo nhẫn còn mang giá trị tinh thần. Nhẫn đính hôn, nhẫn cưới, nhẫn đôi với bạn thân… đều mang ý nghĩa kỷ niệm riêng. Nó đánh dấu những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của người đeo.

Đeo nhẫn theo ngũ hành ngón tay

Đeo nhẫn ở ngón cái để tăng vận thế và uy quyền

Ngón cái tượng trưng cho mệnh Mộc. Người đeo nhẫn ở ngón cái thường là những người độc lập, mạnh mẽ, dám thách thức bất kì thử thách nào. Đây có thể là người lãnh đạo tốt nhưng sẽ khó tìm được tình cảm chân thật khi cần.

Theo người xưa, ngón cái đại diện cho vật chất và uy quyền. Đó cũng là lý do mà ngày xưa vua chúa, quý tộc thường đeo nhẫn ngón cái. Do đó, nếu bạn muốn tăng vận thế và uy quyền của bản thân thì hãy đeo nhẫn ở ngón cái.

Đeo nhẫn ở ngón trỏ để thúc đẩy sự nghiệp thăng tiến

Ngón trỏ tượng trưng cho hành Hỏa, đeo nhẫn ở đây bạn sẽ trở nên có nhiều tham vọng với năng lực của bản thân. Bạn có cách suy nghĩ của riêng mình và không ngại nói cho người khác biết điều đó.

Ngón trỏ tượng trưng cho hành Hỏa, đeo nhẫn ở đây bạn sẽ trở nên có nhiều tham vọng với năng lực của bản thân.

Trên bàn tay, ngón trỏ đại diện cho địa vị, công việc, sự nghiệp và học vấn. Bạn hãy đeo nhẫn ngón trỏ nếu muốn thăng chức, tăng lương hay chuẩn bị cho một kì thi quan trọng, do đeo nhẫn ngón trỏ có tác dụng thúc đẩy sự nghiệp, học hành thuận lợi.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng ngón trỏ là vị trí tốt để khai vận tình yêu. Đeo nhẫn ngón trỏ tức là bật đèn xanh cho đối phương đồng thời kích thích vận đào hoa của bản thân.

Đeo nhẫn ngón giữa để khai vận và duy trì hạnh phúc

Ngón giữa đại diện cho hành Thổ, nếu bạn đeo nhẫn ngón này bạn là người rất coi trọng gia đình và bạn bè. Ngón giữa chính là vị trí trung tâm của bàn tay, có ý nghĩa tụ hợp. Đeo nhẫn ở ngón này giúp bạn hấp thu năng lượng, tập hợp sức mạnh tăng cường vận may trong mọi phương diện cuộc sống.

Bên cạnh đó, ngón này còn tượng trưng cho sự bình ổn. Vì vậy đeo nhẫn ngón giữa giúp bạn duy trì niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Đeo nhẫn áp út để chiêu tài

Ngón áp út tượng trưng cho hành Kim, đồng thời cũng tượng trưng cho người bạn đời của bạn. Đeo nhẫn ở ngón này có nghĩa là bạn đang đặt hy vọng vào điều bạn mong muốn bằng cả con tim. Theo phong thủy, ngón áp út là vị trí tụ tài tốt nhất. Đeo nhẫn ở ngón này sẽ gặp nhiều điều may mắn về tiền bạc và tài lộc.

Ngón áp út tượng trưng cho hành Kim, đồng thời cũng tượng trưng cho người bạn đời của bạn.

Cũng theo Báo Dân trí, tại nhiều quốc gia phương Tây, truyền thống quy ước ngón tay đeo nhẫn đính hôn và nhẫn cưới là ngón áp út trên bàn tay trái. Trong tình yêu, người ta luôn đề cao... trái tim, vì vậy, ngón tay có mạch chạy thẳng tới trái tim được coi là ngón tay phù hợp nhất để đeo chiếc nhẫn thể hiện sự cam kết gắn bó của đôi lứa, nhằm khẳng định về một tình yêu bền bỉ và việc trái tim đôi bên đã dành cho nhau.

Đeo nhẫn ngón út để tăng vận quý nhân

Ngón út là biểu tượng của hành Thủy, đeo nhẫn ở ngón này giúp bạn có thể thân thiết với mọi người bất kể tầng lớp nào.

Có một số quan niệm cho rằng đeo nhẫn ở ngón út là biểu hiện của người đã ly hôn. Tuy nhiên, theo phong thủy, ngón út đại diện cho vận quý nhân hỗ trợ chủ nhân trong các mối quan hệ với người khác. Vị trí đeo nhẫn này cũng mang lại nhiều phúc khí cho người đeo.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.