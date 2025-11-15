Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững

Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 GĐXH - Sáng 14/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực miền núi phía Bắc.

"An toàn – An tâm – An vui": Cam kết mạnh mẽ bảo vệ người tiêu dùng

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh tâm lý e ngại về chất lượng sản phẩm vẫn là rào cản lớn đối với người mua sắm trực tuyến. Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm sở hữu trí tuệ tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại của cả thương mại điện tử lẫn truyền thống.

Với chủ đề "An toàn – An tâm – An vui", Online Friday 2025 thể hiện quyết tâm của Bộ Công Thương trong việc phối hợp cùng các sàn thương mại điện tử, nền tảng số và doanh nghiệp xây dựng môi trường TMĐT minh bạch, uy tín, lấy trải nghiệm – niềm tin của người tiêu dùng làm trọng tâm.

Lần đầu tiên Ban Tổ chức trực tiếp thực hiện một phiên Mega Live quy mô lớn, với hình thức trình diễn trực quan, sinh động, hướng dẫn chi tiết cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng thật – hàng giả.

Hoạt động này kỳ vọng giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức, đồng thời tăng cường hiệu quả phòng, chống gian lận thương mại trên không gian mạng.

Nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ số và bảo vệ người dùng

Online Friday 2025 tập trung vào 4 nhóm nội dung chính, bao gồm:

Nâng cao trải nghiệm thương mại điện tử: Người dân và du khách được tiếp cận không gian trải nghiệm công nghệ số, sản phẩm thông minh, các khu vực trưng bày – livestream của MCN và sàn TMĐT, mang đến cảm giác "Vui là sắm – Sắm là vui".

Xây dựng niềm tin người tiêu dùng: Thông qua ưu đãi thiết thực, thúc đẩy thanh toán điện tử, chuỗi livestream hướng dẫn phân biệt hàng giả – hàng thật và phương thức mua sắm an toàn.

Tại sự kiện, hàng trăm bạn trẻ đã được trải nghiệm không gian ‘Vui là sắm – Sắm là vui’ đầy hào hứng và sôi động.

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số: Không gian triển lãm và kết nối doanh nghiệp được mở rộng, giúp nhà bán hàng gặp gỡ nền tảng TMĐT, MCN, KOLs và đối tác công nghệ. Đây là cơ hội đưa đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hàng Việt chất lượng cao tiếp cận người tiêu dùng toàn quốc.

Gia tăng ưu đãi và giá trị cho người mua: Lễ hội Vouchers – Siêu ưu đãi mang đến hàng loạt khuyến mãi lớn từ các sàn TMĐT, thương hiệu uy tín, mở rộng cơ hội tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá tốt.

Sự kiện kết nối toàn quốc – Nâng tầm hàng Việt: Online Friday 2025 tiếp tục ghi nhận sự đồng hành của hàng loạt doanh nghiệp, đơn vị logistics và tổ chức hạ tầng số. Đặc biệt, Sở Công Thương các tỉnh, thành đã tích cực lan tỏa chương trình, kết nối doanh nghiệp địa phương, tạo nên sức lan tỏa rộng khắp trên toàn quốc.

Lan tỏa tiêu dùng thông minh – củng cố niềm tin số

Đại diện TikTok Shop, ông Nguyễn Lâm Thanh, nhấn mạnh mục tiêu của nền tảng là xây dựng môi trường mua sắm cởi mở, minh bạch, lấy sự an tâm của người dùng làm trọng tâm. TikTok Shop đặt mục tiêu đạt 1 tỷ lượt tiếp cận nội dung gắn hashtag #AnTamVuiSam #TuHaoHangViet #OnlineFriday, góp phần lan tỏa thông điệp mua sắm văn minh.

Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng của thương mại điện tử Việt Nam, tạo ra hệ sinh thái mua sắm an toàn, minh bạch, nhiều niềm vui cho cộng đồng trong thời đại số.

Đại diện Shopee và nhiều doanh nghiệp sản xuất – tiêu dùng cũng cho biết sự kiện là cơ hội quan trọng để tăng trải nghiệm người dùng, thúc đẩy chuyển đổi số, chống hàng giả và tăng cường niềm tin đối với hàng Việt.

Online Friday 2025 không chỉ thúc đẩy tiêu dùng trong nước mà còn nâng tầm giá trị hàng Việt trên môi trường số. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý – doanh nghiệp – nền tảng TMĐT giúp đưa sản phẩm chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng, lan tỏa tinh thần "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" một cách hiện đại và hiệu quả.

