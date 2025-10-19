Mới nhất
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ

Chủ nhật, 07:50 19/10/2025 | Giá cả thị trường
Càng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chợ hoa Quảng Bá càng trở nên nhộn nhịp. Tiểu thương cho biết họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, phải bán hàng xuyên ngày đêm để kịp phục vụ nhu cầu tăng mạnh.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ - Ảnh 1.

1h sáng, tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ), không khí vẫn tấp nập kẻ bán người mua. Ngoài những tiểu thương từ khắp nơi đổ về “ăn hàng”, dịp này còn có nhiều người dân tìm đến để tự tay chọn những bó hoa tươi nhất tặng gia đình và người thân. Chị Ngọc Ánh (phường Cầu Giấy) chia sẻ: “Giá hoa ở Quảng An rẻ hơn hẳn so với ngoài cửa hàng, mà hoa lại tươi nên tôi đến đây để chọn hoa tặng mẹ nhân ngày 20/10”.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ - Ảnh 2.

Dịp này, nhiều loại hoa được nhập về chợ như hồng các loại, phăng, đồng tiền, cẩm tú cầu, baby... để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến. Theo khảo sát, giá hoa hồng nhỏ dao động từ 90.000-100.000 đồng/bó, hồng to từ 200.000-220.000 đồng/bó, còn hoa đồng tiền khoảng 70.000-100.000 đồng/bó...

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ - Ảnh 3.

Chị Luyến, tiểu thương tại chợ hoa Quảng An, cho biết: “Dịp 20/10 này, hoa hồng bán chạy nên tôi nhập nhiều hơn hẳn. Thường ngày chỉ lấy khoảng 4 thùng, nay phải nhập tới 7-8 thùng mới đủ bán”.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ - Ảnh 4.

Nhiều loại hoa hồng như hồng cam, hồng phấn, hồng Ecuador, hồng chùm... được nhập về chợ, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ - Ảnh 5.

Theo chị Hồng, một tiểu thương khác tại chợ, những ngày cận lễ, hoa nhập về nhiều, khách cũng đông hơn hẳn. “Chúng tôi gần như không có thời gian ngủ, phải bán cả ngày lẫn đêm”, chị nói.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ - Ảnh 6.

Hoa tại chợ chủ yếu được nhập từ các vùng trồng nổi tiếng quanh Hà Nội như Tây Tựu, Mê Linh, Đông Anh... Ngoài ra, nhiều loại hoa đặc trưng của Đà Lạt, Mộc Châu như hướng dương, cẩm tú cầu, thạch thảo cũng được vận chuyển ra Thủ đô. Bên cạnh đó là các loại hoa và lá phụ nhập từ Trung Quốc để phục vụ nhu cầu cắm hoa nghệ thuật.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ - Ảnh 7.

Mỗi đêm, hàng chục xe chở hoa từ khắp các vùng đổ về chợ Quảng An, cung cấp cho thương lái và tiểu thương bán buôn ngay trong đêm.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ - Ảnh 8.

Nửa đêm, tại một cửa hàng bán sỉ và lẻ trong chợ, không khí vẫn tấp nập người ra vào. Anh Trí Sơn (khách mua sỉ, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Bình thường tôi chỉ nhập hoa 2-3 ngày một lần, nhưng dịp này ngày nào cũng phải đi, mỗi lần nhập số lượng nhiều gấp ba lần ngày thường”.

Thăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp TếtThăm chợ hoa lâu đời bậc nhất Thủ đô những ngày giáp Tết

GĐXH - Ngày 26/1, dù thời tiết rét buốt, thế nhưng nhiều người dân vẫn có mặt tại chợ hoa Vạn Phúc (quận Hà Đông) - một trong những chợ hoa lâu đời nhất của Thủ đô, để mua sắm, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2025.

Vũ Hường

Tòa soạn Quảng cáo
Top