Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ
Càng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chợ hoa Quảng Bá càng trở nên nhộn nhịp. Tiểu thương cho biết họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, phải bán hàng xuyên ngày đêm để kịp phục vụ nhu cầu tăng mạnh.
