Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ

1h sáng, tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ), không khí vẫn tấp nập kẻ bán người mua. Ngoài những tiểu thương từ khắp nơi đổ về “ăn hàng”, dịp này còn có nhiều người dân tìm đến để tự tay chọn những bó hoa tươi nhất tặng gia đình và người thân. Chị Ngọc Ánh (phường Cầu Giấy) chia sẻ: “Giá hoa ở Quảng An rẻ hơn hẳn so với ngoài cửa hàng, mà hoa lại tươi nên tôi đến đây để chọn hoa tặng mẹ nhân ngày 20/10”.