Chơi chậu gừng phong thủy: Cách chăm ra hoa để tài lộc đến, phú quý về

Thứ sáu, 19:01 14/11/2025 |
GĐXH - Ở đâu có chậu, cốc gừng phong thủy là ở đó năng lượng ấm áp, ổn định, giúp gia chủ khỏe khoắn, khiến tâm sáng, sức khỏe, may mắn phú quý về. Nhưng làm sao để cốc gừng phong thủy tươi tốt, cay thơm, tràn đầy năng lượng dương?

Cốc gừng phong thủy - bình lộc ấm phòng

"Từ khi đặt mấy cốc gừng trên bàn làm việc, công việc của tôi tốt hơn nhiều" - Mỹ Hà – trưởng phòng một công ty thiết kế trẻ ở Sài Gòn chia sẻ vậy. Cô kể, từ khi văn phòng chuyển tới địa điểm mới thì cô hay mệt mỏi, đầu óc "nảy số" chậm. Nhân viên cùng phòng cũng uể oải, ý tưởng cứ trôi đi đâu mất.

Đặt chậu gừng phong thủy trên bàn làm việc và trong nhà giúp thu hút năng lượng tốt, gia tăng tài lộc phú quý vềĐặt chậu gừng phong thủy trên bàn làm việc và trong nhà giúp thu hút năng lượng tốt, gia tăng tài lộc phú quý về

GĐXH - Những bát/ chậu gừng phong thủy đang thu hút mọi người vì hiệu quả thu hút tài lộc, cải thiện sức khỏe, gia tăng năng lượng ấm áp cho con người và ngôi nhà.

Mỹ Hà đã mời tôi đến văn phòng kiểm tra phong thủy giúp. Đưa mắt ngắm quanh tôi thấy văn phòng công ty hướng Bắc, bàn làm việc của cô có máy lạnh thổi trực tiếp tới. Ánh sáng đèn tuyp trắng xanh lạnh lẽo khắp văn phòng - nhìn đã thấy các dấu hiệu thiếu Hỏa, bảo sao ai cũng mệt mỏi, "nảy số" chậm.... Trong khi Hỏa là dương khí, là lửa của năng lượng sáng tạo, nhiệt huyết.

Tôi bày cho Mỹ Hà đặt những chậu gừng nhỏ trong văn phòng, không gian dần sẽ khác. Tôi dặn phải chọn những củ căng mập, nhiều mắt, có mầm cũng được. Đồng thời, mua thêm những chiếc bình thủy tinh trong suốt để trồng gừng thủy sinh, đặt ở góc trái bàn (hướng Đông Nam). Chỉ vài ngày là gừng nảy mầm, sau 1 - 2 tuần có lá xanh nhỏ xíu mọc ra. Mỗi sáng, hãy thay nước và ngắm mầm gừng (sau này là lá gừng) rồi hít hương gừng cay dịu, nồng ấm... là ấm áp, nhẹ nhõm.

2 tuần sau, Mỹ Hà nhắn tin: "Dạo này tâm mình vui, văn phòng ấm hẳn, mọi người nhẹ nhàng, việc chạy trơn tru. Cả văn phòng đều có mùi thơm của gừng và gọi những chậu/cốc gừng là bình lộc ấm".

Tôi bày thêm cho cô và đồng nghiệp mỗi sáng hãy làm một "nghi thức nhỏ" nhằm giữ dương khí cho văn phòng và công việc. Đó là, sáng đến văn phòng trước khi mở máy tính hãy chạm nhẹ tay vào lá gừng, hít hà mùi cay nhẹ của nó. Rồi mỉm cười, thầm nói: "Hôm nay ta làm việc trong sáng, ấm và vui". Đó không phải là mê tín - mà là một cách thiền năng lượng dương, giúp não "mở", lòng "ấm", công việc tự nhiên thuận.

Ở đâu có cốc gừng phong thủy việc gì cũng may mắn gia tăng năng lượng, kích tài lộc đón Tết - Ảnh 2.

Mỗi sáng hãy thay nước và ngắm chậu/ cốc gừng rồi hít hà hương gừng cay dịu, nồng ấm... là ấm áp, nhẹ nhõm. Ảnh internet

Trồng gừng phong thủy ở bàn làm việc ổn định dương khí, gọi may mắn về

Trong phong thủy, gừng là cây hành Hỏa - là biểu tượng dương khí, tượng trưng cho nhiệt huyết, sức sống, tỉnh táo sáng suốt, tài khí, phúc khí bền bỉ. Đặt gừng trong không gian sống, trên bàn làm việc, bàn học... là cách dễ và hiệu quả giúp hóa giải năng lượng âm (gây ra sự trì trệ, lạnh lẽo).

Theo nhiều chuyên gia phong thủy, một chậu/cốc gừng đặt trên bàn làm việc, bàn học (hay vị trí nào) cũng như chiếc đèn ấm giữ khí dương. Ai hay bị mệt mỏi, mất ngủ, hoặc làm việc trong không gian lạnh lâu thì nên đặt ở góc trái bàn (hướng Đông Nam). Khí dương của gừng sẽ trung hòa năng lượng âm hàn, giúp tinh thần vững và sáng hơn.

Ngoài ra, đặt chậu/ cốc gừng trong nhà, trên bàn còn có các hiệu quả sau:

- Kích hoạt dương khí: Giữ cho không gian ấm áp, tràn năng lượng sáng tạo.

- Giải trừ hàn khí: Nhất là trong văn phòng nhiều máy lạnh, và các hướng Bắc (thuộc Thủy).

- Chiêu tài, tăng lộc: Hỏa sinh Thổ, sinh Tài – năng lượng của gừng thu hút cơ hội và quý nhân, giúp tâm tĩnh, trí sáng. Mỗi khi ngắm mầm gừng mọc bạn học được sự kiên nhẫn, điều hòa hơi thở (như thiền trong công việc).

Ở đâu có cốc gừng phong thủy việc gì cũng may mắn gia tăng năng lượng, kích tài lộc đón Tết - Ảnh 3.

Chọn gừng trồng nên là củ mập, nhiều mắt.

Nhận diện năng lượng tốt/xấu qua chậu gừng

* Chậu/cốc gừng khỏe: Mầm xanh, rễ trắng, củ căng bóng – là năng lượng bàn làm việc đang ổn định, dương khí mạnh.

* Chậu/cốc gừng yếu: Vỏ củ gừng nhăn nhúm, nước đục, rễ nâu – báo hiệu môi trường làm việc đang trì trệ, cần thanh lọc năng lượng (như lau bàn, dọn giấy, nghỉ ngơi, hít thở...).

Chuyên gia phong thủy Hà Thanh cho biết, gừng cảnh bonsai hay các loài cây khác chỉ cần nhìn cây sẽ biết tâm người. Nếu chậu/cốc gừng tươi tắn là lòng bạn còn ấm. Nếu chậu/cốc gừng héo là lúc bạn cần dừng lại và chăm sóc chính mình.

Gừng ra hoa – tín hiệu cát tường

Ở đâu có chậu/ cốc gừng là có Hỏa, có dương khí mạnh thì việc gì thông, cũng sáng. Một chậu gừng nhỏ không chỉ là cây xanh đẹp, mà còn là vật phong thủy ẩn chứa dương khí ấm mạnh, giúp công việc thuận hòa, tinh thần vững vàng.

Chăm sóc chậu/ cốc gừng tốt cây có thể ra hoa nhỏ trắng hồng - là dấu hiệu "Hỏa sinh Thổ – Thổ sinh Tài" - trong phong thủy là điềm báo vận khí hanh thông, công việc có quý nhân hỗ trợ, thành quả đến từ sự kiên trì và tâm thiện - gọi vui là "hoa lộc". Biết chăm sóc, nuôi dưỡng cây gừng là cách dưỡng năng lượng bên trong cơ thể.

Ở đâu có cốc gừng phong thủy việc gì cũng may mắn gia tăng năng lượng, kích tài lộc đón Tết - Ảnh 4.

Chăm sóc chậu/ cốc gừng tốt cây có thể ra hoa nhỏ trắng hồng - là điềm báo vận khí hanh thông, công việc có quý nhân hỗ trợ - gọi vui là "hoa lộc".

Cách chọn và trồng gừng phong thủy để cây tươi tốt và ra hoa

Trồng gừng đơn giản, dễ và đẹp, nhưng dạy ta về sự ấm áp, nhẫn nại và chuyển hóa.

Chọn củ

Chọn gừng làm chậu gừng phong thủy nên chọn những củ tươi, mập, nhiều mắt – tượng trưng cho đa lộc, đa tài.

Không chọn củ héo, thối hay khô.

Chọn chậu trồng gừng phong thủy

Dùng chậu nhỏ, gam màu ấm: Đỏ gạch, nâu đất, cam, vàng đất.

Trồng gừng thủy sinh chọn bình thủy tinh trong suốt để nhìn thấy rễ – biểu tượng của sự minh bạch, rõ ràng trong công việc.

Chọn cốc trồng gừng

Nhiều người chọn cốc trồng gừng theo sở thích, nhưng màu sắc mới là tần số năng lượng, và cần tránh màu cốc xung với bản mệnh. Ví dụ: Người mệnh Thủy chọn cốc đỏ (Hỏa khắc Thủy) – cây sẽ yếu, còn tâm chủ nhân dễ bốc đồng, khó tập trung; Hoặc người mệnh Kim chọn cốc đen (Thủy khắc Hỏa) – dễ mất năng lượng, công việc trì trệ...

Dựa theo ngũ hành bản mệnh hãy chọn màu cốc tương sinh để trồng gừng:

* Người mệnh Mộc chọn cốc màu xanh lá, nâu đất.

* Người mệnh Hỏa chọn cốc màu đỏ nhạt, hồng, cam.

* Người mệnh Thổ chọn cốc màu vàng, be.

* Người mệnh Kim chọn cốc màu trắng, bạc, xám.

* Người mệnh Thủy chọn cốc màu xanh lam, đen ánh.

Ngọc Hà
