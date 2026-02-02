Lái buôn ngược xuôi thu mua đào rừng Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sa Pa về tiêu thụ tại Hà Nội
GĐXH - Để đáp ứng nhu cầu chơi đào rừng tăng cao dịp Tết, nhiều lái buôn phải liên tục ngược núi, băng rừng thu mua đào từ các tỉnh Tây Bắc. Có thời điểm, mỗi ngày họ vận chuyển từ 7–8 chuyến xe đào rừng về Hà Nội, với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng.
Theo anh Nguyễn Văn Đoàn, một lái buôn đào rừng tại Sóc Sơn (Hà Nội), trung bình mỗi năm anh tiêu thụ khoảng 1.000–1.200 cành đào rừng nếu thị trường thuận lợi. Những năm khó khăn hơn, con số này cũng đạt khoảng 800 cành.
"Năm nay là năm nhuận, đào có xu hướng nở sớm, nhưng bù lại thời tiết khá thuận lợi. Nhiều vùng đào vẫn cho hoa đều, màu đẹp, dáng tự nhiên, nhìn chung chất lượng tốt hơn những năm trước", anh Đoàn nhận định.
Để có nguồn hàng chất lượng, các lái buôn phải đi thu mua ở nhiều địa bàn khác nhau như Mộc Châu, Mù Cang Chải, thậm chí ngược lên Sa Pa. "Chỗ nào có đào đẹp là chúng tôi đi, không cố định một nơi", anh Đoàn cho biết.
Khó khăn lớn nhất của nghề buôn đào rừng nằm ở khâu nhập hàng và vận chuyển. Nếu nhập không đúng thời điểm, đào nở sớm sẽ khó bán, giá thấp. Bên cạnh đó, việc chăm sóc từng cành đào cũng đòi hỏi nhiều công sức, phải theo dõi sát sao lượng nước và nhiệt độ.
Về chi phí vận chuyển, mỗi chuyến xe chở đào từ các tỉnh miền núi về Hà Nội có giá từ 10–12 triệu đồng. Với lượng đào đang kinh doanh, bày bán, anh Đoàn phải thực hiện khoảng 7–8, tức khoảng hơn 100 cành đào.
"Chi phí vận chuyển rất lớn, nhưng nếu đào đẹp, bán được giá thì vẫn phải chấp nhận. Đào rừng năm nay khó kiếm, đào đẹp lại càng hiếm", anh Đoàn nói.
Dự kiến, các điểm bán đào rừng sẽ hoạt động đến khoảng 29 Tết. Nếu mọi việc thuận lợi, các lái buôn kỳ vọng một mùa Tết bội thu, đáp ứng nhu cầu chơi đào ngày càng cao của người dân Thủ đô.
