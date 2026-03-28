Chồng cũ bệnh nặng, tôi muốn đón về chăm sóc nhưng các con phản đối vì lý do này

Thứ bảy, 07:02 28/03/2026 | Tâm sự

Giờ đây, khi chồng cũ lâm bệnh nặng, tôi muốn đưa về chăm sóc vì nghĩ hết tình còn nghĩa, nhưng các con lại phản đối quyết liệt.

Tôi và chồng cũ từng có gần 20 năm chung sống trước khi ly hôn cách đây 10 năm. Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi cũng giống như bao gia đình khác, vợ chồng, con cái, nhà cửa ổn định nhưng chỉ bản thân tôi mới biết cuộc sống ấy đã nhiều lần khiến tôi kiệt sức, có lần tôi còn nghĩ đến chuyện dại dột.

Những năm đầu kết hôn, chồng tôi đã có những mối quan hệ bên ngoài, tôi chỉ nghĩ đó chỉ là những rung động nhất thời của đàn ông nên cố gắng nhẫn nhịn, hy vọng dần dần anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng hết lần này đến lần khác chồng tôi phản bội vợ, thậm chí những lúc anh ấy đi qua đêm với người khác mà không hề giấu giếm.

Không chỉ vậy, mỗi lần vợ chồng cãi nhau, chồng tôi còn nóng nảy và vũ phu, thẳng tay đấm đá vợ. Tôi đã từng nhiều lần tuyệt vọng muốn chia tay nhưng lại không đủ can đảm vì sĩ diện bản thân và không muốn các con phải tan đàn xẻ nghé.

Các con không muốn tôi tiếp tục hy sinh cho người đàn ông đã từng làm tổn thương gia đình (ảnh minh họa: AI)

Cứ thế khi cuộc hôn nhân được 20 năm, các con lớn dần và cũng bắt đầu hiểu chuyện, chúng chứng kiến những lần bố mẹ cãi nhau, bố đi suốt đêm không về, bố đánh mẹ nên khuyên tôi chấm dứt cuộc hôn nhân ấy. 

Thậm chí khi tôi nấn ná chúng còn nói nếu chọn bố thì sẽ không có các con nên tôi quyết định ly hôn.

Sau ly hôn, mỗi người có cuộc sống riêng. Tôi tập trung cho công việc và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. 

Còn chồng cũ vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, thỉnh thoảng tôi nghe nói chồng cũ vẫn có những mối quan hệ tình cảm mới.

Mọi chuyện tưởng như đã khép lại nhưng mới đây, tôi nghe tin chồng cũ bị bệnh nặng phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Những người từng qua lại với chồng cũ trước đây cũng rời bỏ anh ấy.

Có lần tôi đến thăm, nhìn chồng cũ nằm mệt mỏi trên giường bệnh, trong lòng tôi bỗng thấy rất khó tả. 

Người đàn ông từng khiến tôi đau khổ ấy giờ lại trông cô độc đến vậy, tôi thấy không đành lòng và nghĩ đến việc đưa chồng cũ về nhà để chăm sóc. Dù sao chúng tôi cũng đã có 20 năm chung sống và anh ấy là bố của các con tôi.

Thế nhưng khi tôi vừa nói ý định này với các con, chúng lập tức phản đối. Chúng nói rằng suốt tuổi thơ, chúng đã chứng kiến quá nhiều đau khổ của mẹ, chúng không muốn tôi tiếp tục hy sinh cho người đàn ông đã từng làm tổn thương gia đình.

Nghe các con nói, tôi hiểu chúng thương mẹ nhưng trong lòng vẫn thấy băn khoăn. Nếu để chồng cũ một mình trong lúc bệnh tật như vậy, tôi không đành lòng. Tôi không biết phải làm gì để vừa giúp được chồng cũ, vừa để các con không bị tổn thương.

Chăm sóc bố mẹ già yếu 7 năm, giờ chồng tôi bị các chị gái quay về tranh giành tài sản

GĐXH - Tôi luôn băn khoăn về cách giúp chồng đòi lại quyền lợi, bởi nhiều lúc thấy thương chồng, thiệt thòi quá mà không biết phải làm thế nào.

Vay hơn 2 triệu bị con dâu bắt viết giấy nợ, con trai âm thầm ghi một điều lên đó khiến tôi òa khóc

Vừa định đoạn tuyệt tình bạn, tôi bất ngờ nhận được phong bì hơn 300 triệu đồng

Không có con, tôi dồn hết cho cháu gái mong nương tựa về già, sự thật trong bệnh viện khiến tôi tỉnh ngộ

Tuổi già của cụ ông có con chu cấp tiền đều đặn: 'Thứ tôi cần không phải là tiền'

Lương hưu 41 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn trống rỗng: Không phải cứ có tiền là vui

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
