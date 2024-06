Chủ quán cơm ở Hà Nội bị tố 'quỵt' 20 triệu tiền lương của mẹ đơn thân

Ngày 25/6, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một tài khoản Facebook có tên T.A, tố bị chủ quán cơm ở phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) "quỵt" hơn 20 triệu đồng tiền lương. Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm và chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Theo nội dung bài đăng cho biết, chị A. sinh năm 2001, quê ở Kon Tum, là mẹ đơn thân. Do hoàn cảnh khó khăn, chị ra Hà Nội làm việc tại một quán cơm trên địa bàn phường Phúc Diễn. Trong khoảng thời gian làm việc từ ngày 2/6/2023 đến khi chị nghỉ việc về quê là 28/4/2024, chị A bị chủ quán nợ lương với số tiền 20,5 triệu đồng.

Tháng 5 vừa qua, sau khi giải quyết xong việc nhà, chị A ra Hà Nội và xin làm phụ bếp tại một trường mầm non. Khi chị nhắn tin xin lại số tiền chủ quán cơm đã nợ trong suốt gần một năm. Ban đầu, chủ quán nói sẽ trả dần. Tuy nhiên sau đó, chủ quán yêu cầu chị phải quay trở lại làm việc từ 15- 30 ngày thì mới trả nốt số tiền còn thiếu.

Khi chị A từ chối quay trở lại làm, nữ chủ quán thông báo "sẽ không trả tiền". Bức xúc trước lời nói của nữ chủ quán, chị A đăng bài lên mạng xã hội kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Đáng nói, sau khi bài viết được đăng tải, chủ quán cơm đã liên hệ lại với chị và có những lời lẽ đe dọa, đòi tìm đến chỗ làm của nhân viên cũ để "xử lý".

Do lo sợ, chị A hiện đang phải ở nhờ trong trường của con gái - cũng là nơi làm việc mới của chị để đảm bảo an toàn.

Để tìm hiểu rõ sự việc, PV đã trực tiếp đến quán ăn được nhắc đến trong bài viết, đồng thời liên hệ theo số điện thoại của chủ quán để xác minh, tuy nhiên hiện vẫn chưa thể liên lạc được.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 25/6, thông tin từ UBND phường Phúc Diễn xác nhận, UBND phường đã nắm được thông tin vụ việc trên và đã cử cán bộ xuống quán cơm kiểm tra. Theo ghi nhận, quán cơm hiện đã đóng cửa được 1 tháng nay.

Về phía chủ quán, UBND phường cũng đã liên hệ hẹn làm việc, tuy nhiên người này thông báo đang ở quê. Hiện vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ.

