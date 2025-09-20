Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk Lắk
GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.
Trong tập 15 (tập cuối), các thành viên Gia đình Haha có chuyến thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.
Cũng trong tập cuối cùng, như thường lệ, ở mỗi điểm đến, khi chia tay, các thành viên Gia đình Haha sẽ cùng chung tay thực hiện những hoạt động ý nghĩa với cộng đồng, lưu lại tình yêu thương, những tâm huyết gửi cho bà con.
Bắt đầu lên sóng từ ngày 14/6 trên VTV3, Chương trình "Gia đình Haha" đã tạo nên hiện tượng có sức lan tỏa mạnh mẽ qua hành trình "chữa lành" về với đời sống người dân lao động ở khắp mọi vùng miền trên cả nước. Khởi đầu từ Bản Liền (Lào Cai), chương trình chính thức khép lại với những câu chuyện ấm áp nghĩa tình nơi đại ngàn Tây Nguyên.
Qua 15 tập phát sóng khép lại nhưng những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng như: Kêu gọi chung tay phát triển du lịch cộng đồng, hỗ trợ người dân địa phương tiêu thụ sản phẩm, phủ màu xanh cho những ngọn đồi... từ "Gia đình Haha" vẫn đang được tiếp nối bằng nhiều hoạt động thiết thực.
Tập 15 "Gia đình Haha" phát sóng lúc 20h, thứ Bảy ngày 20/9, trên VTV3.
