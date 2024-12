Chưa từng có tiền lệ: Lee Min Ho bỏ đi ngay giữa buổi ghi hình vì lí do tế nhị

Màn tái xuất 34,5 triệu USD của Lee Min Ho Lee Min Ho dự kiến tái xuất màn ảnh nhỏ vào đầu năm 2025 trong dự án phim truyền hình lãng mạn lấy bối cảnh ngoài Trái Đất, với kinh phí sản xuất hơn 34 triệu USD.

Vào hôm 24/12, Lee Min Ho và Gong Hyo Jin vừa xuất hiện trên talk show Salon Drip 2 để quảng bá cho bộ phim truyền hình mang tên When The Stars Gossip. Tại đây, MC kiêm diễn viên Jang Do Yeon đã hỏi dồn dập tài tử họ Lee về chuyện tình ái. Ngay từ câu hỏi đầu tiên, nữ nghệ sĩ họ Jang đã tò mò về đời sống tình cảm của Lee Min Ho ở thời điểm hiện tại: "Hiện cậu có qua lại với ai không thế?". Trước ống kính, nam tài tử Quân Vương Bất Diệt đứng hình toàn tập, tỏ ra vô cùng lúng túng.

Jang Do Yeon tiếp tục "pressing" đàn em họ Lee: "Thế từ trước tới nay cậu hẹn hò với mấy người nổi tiếng rồi? Là 5 người hay trên 5 người? Hay dưới 5 người?". Đến lúc này, Lee Min Ho gây choáng khi bất ngờ... bỏ đi vệ sinh, khiến Jang Do Yeon phải đuổi theo để thuyết phục nam tài tử quay lại ghi hình tiếp.

Lee Min Ho lúng túng, không nói nên lời khi nhận được câu hỏi từ MC kiêm diễn viên Jang Do Yeon

Jang Do Yeon "tra hỏi" dồn dập Lee Min Ho

Lee Min Ho bỏ đi vệ sinh

Jang Do Yeon đuổi theo

Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Hàn, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ xen lẫn thích thú vì đây là lần đầu tiên 1 sao nam đòi đi vệ sinh ngay giữa buổi ghi hình vì bị "tra hỏi" chuyện hẹn hò. Song song với đó, 1 bộ phận khán giả còn đặt ra nghi vấn nam thần họ Lee hiện đang có bạn gái do anh không có động thái làm rõ khi được hỏi về đời sống tình cảm ở thời điểm hiện tại.

Tin đồn Lee Min Ho đang có bạn gái bỗng lan rộng trên mạng xã hội xứ Hàn sau động thái của nam tài tử trong talk show Salon Drip 2 mới đây

Lee Min Ho vốn nổi tiếng đào hoa tại Kbiz, từng vướng hàng loạt tin tình ái với nhiều mỹ nhân xinh đẹp, nổi tiếng trong suốt sự nghiệp. Tới nay, anh chỉ công khai hẹn hò với Suzy và Park Min Young. Bên cạnh đó, Song Hye Kyo, Park Shin Hye, Kim Go Eun, Yeonwoo (cựu thành viên MOMOLAND)... được cho là cũng từng bước qua đời nam tài tử đắt giá hàng đầu xứ kim chi.

Lee Min Ho mới chỉ công khai chuyện tình cảm với Park Min Young

... và Suzy

Ngoài ra, nam thần họ Lee còn dính tin đồn hẹn hò với loạt mỹ nhân nổi tiếng