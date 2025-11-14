6 thực phẩm bổ sung giúp người trên 40 tuổi sống khỏe, tăng năng lượng mỗi ngày
GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi, trao đổi chất chậm lại, khối cơ suy giảm và năng lượng mỗi ngày giảm dần. Nhưng bạn hoàn toàn có thể duy trì sức khỏe tốt và sống trọn vẹn nhờ việc bổ sung đúng dưỡng chất. 6 loại thực phẩm này không chỉ giúp bạn tăng cường sức khỏe, nâng cao năng lượng, mà còn hỗ trợ cơ thể chống lão hóa, giữ phong độ và tràn đầy sức sống sau 40 tuổi.
Tầm quan trọng của thực phẩm bổ sung trong việc duy trì sức khoẻ sau tuổi 40
Bước vào tuổi 40, sức khoẻ của bạn có thể gặp những thay đổi đáng kể. Cơ thể bắt đầu giảm tốc độ trao đổi chất, cơ bắp suy yếu và năng lượng cũng giảm dần theo thời gian. Để duy trì sức khoẻ và chống lại lão hóa, việc bổ sung thực phẩm phù hợp là rất quan trọng. Hãy khám phá những bí quyết dinh dưỡng và lối sống để bảo vệ sức khoẻ trong giai đoạn trung niên này.
Bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như vitamin, khoáng chất và protein giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, giữ vóc dáng khỏe mạnh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thói quen bổ sung đều đặn và cân bằng giúp cơ thể hấp thu tốt nhất, nâng cao năng lượng và tinh thần cho người sau 40 tuổi.
Ngoài việc chọn thực phẩm phù hợp, thói quen ăn uống hợp lý, kết hợp đa dạng dưỡng chất và uống đủ nước là yếu tố quyết định để duy trì sức khỏe lâu dài. Khi áp dụng đều đặn, cơ thể sẽ khỏe mạnh, năng lượng ổn định, vóc dáng duy trì và tuổi 40+ trở nên tràn đầy sức sống, tươi trẻ hơn mỗi ngày.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Nghiên cứu Nhật: Môn thể dục giúp sống thọ thêm nhiều nămSống khỏe - 21 phút trước
Công trình từ Đại học Tsukuba cho thấy cơ hội sống thọ và khỏe mạnh trong 10 năm tiếp theo ở người lớn tuổi tăng cao nhờ một điều đơn giản.
Sáng ngủ dậy uống nước cam mật ong pha theo cách này còn tốt hơn thuốc bổSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Nước cam mật ong không chỉ là một thức uống ngon miệng mà còn là một "bài thuốc" tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe trong mùa đông hiệu quả.
Bệnh nhân cúm A và nhiễm RSV tăng nhanhY tế - 3 giờ trước
Tại Hà Nội, số trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng nhanh 2-3 tuần gần đây, trong đó khoảng 80% nhiễm virus cúm A
7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngonSống khỏe - 14 giờ trước
GĐXH - Bước qua tuổi 50, vòng eo dễ tích mỡ hơn, cơ thể cũng bắt đầu chậm nhịp. Nhưng đừng lo, chỉ với 7 món ăn tối thông minh, bạn có thể vừa thưởng thức bữa ngon, vừa đánh bay mỡ bụng, nâng cao sức khỏe và tận hưởng giấc ngủ sâu. Cùng khám phá thực đơn dễ thực hiện, giúp eo thon, cơ thể nhẹ nhàng, và giữ trọn hạnh phúc tuổi 50 nhé!
4 vật dụng chứa hạt vi nhựa xuất hiện nhiều trong gia đình người Việt, loại thứ nhất nhiều chị em hay dùngSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Hạt vi nhựa có nhiều trong mĩ phẩm, trong một số thực phẩm, nước đóng chai và có trong không khí.
Hợp tác Việt - Pháp: Nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tếY tế - 15 giờ trước
GĐXH - Lễ ký kết đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác y tế và học thuật lâu đời giữa Pháp và Việt Nam.
Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩnBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Vô tình nuốt hạt táo đỏ khi ăn yến chưng táo đỏ, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, được người nhà đưa đi cấp cứu.
Ca mổ thay cùng lúc hai khớp gối, chấm dứt hơn 10 năm đau đớn cho nữ bệnh nhân 67 tuổiSống khỏe - 18 giờ trước
Sau hơn chục năm chịu đựng những cơn đau khớp gối triền miên, bà Hợp (67 tuổi, Bắc Ninh) đã có thể đi lại bình thường chỉ ít ngày sau ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần hai bên cùng lúc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.
Tiếp năng lượng để tỉnh táo tức thì khi làm ngày cày đêmSống khỏe - 21 giờ trước
Sự nhạy bén, năng động của người trẻ khiến họ không ngừng đam mê với công việc, tìm đến các lĩnh vực mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, khi làm ngày cày đêm, chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ, nhiều bạn trẻ còn có "tips" riêng để tiếp năng lượng, tỉnh táo chạy deadline, thêm cảm hứng sáng tạo, bứt phá trong công việc.
Người đi tìm những 'mảnh ghép' còn thiếu trong hành trình giải mã bệnh hiếmSống khỏe - 1 ngày trước
Đứng trước ẩn số của những ca bệnh hiếm thách thức giới chuyên môn, không phải bác sĩ nào cũng đủ kiên trì đi đến tận cùng cơ chế bệnh sinh. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Central Park (TP.HCM), ThS.BSNT Phan Trúc đã dũng cảm dấn thân vào con đường đầy gian nan ấy, với mong muốn mang lại hy vọng mới cho những ca bệnh còn bỏ ngỏ nguyên nhân.
4 vật dụng chứa hạt vi nhựa xuất hiện nhiều trong gia đình người Việt, loại thứ nhất nhiều chị em hay dùngSống khỏe
GĐXH - Hạt vi nhựa có nhiều trong mĩ phẩm, trong một số thực phẩm, nước đóng chai và có trong không khí.