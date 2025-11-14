Mới nhất
6 thực phẩm bổ sung giúp người trên 40 tuổi sống khỏe, tăng năng lượng mỗi ngày

Thứ sáu, 09:10 14/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi, trao đổi chất chậm lại, khối cơ suy giảm và năng lượng mỗi ngày giảm dần. Nhưng bạn hoàn toàn có thể duy trì sức khỏe tốt và sống trọn vẹn nhờ việc bổ sung đúng dưỡng chất. 6 loại thực phẩm này không chỉ giúp bạn tăng cường sức khỏe, nâng cao năng lượng, mà còn hỗ trợ cơ thể chống lão hóa, giữ phong độ và tràn đầy sức sống sau 40 tuổi.

Tầm quan trọng của thực phẩm bổ sung trong việc duy trì sức khoẻ sau tuổi 40

Bước vào tuổi 40, sức khoẻ của bạn có thể gặp những thay đổi đáng kể. Cơ thể bắt đầu giảm tốc độ trao đổi chất, cơ bắp suy yếu và năng lượng cũng giảm dần theo thời gian. Để duy trì sức khoẻ và chống lại lão hóa, việc bổ sung thực phẩm phù hợp là rất quan trọng. Hãy khám phá những bí quyết dinh dưỡng và lối sống để bảo vệ sức khoẻ trong giai đoạn trung niên này.

Bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như vitamin, khoáng chất và protein giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, giữ vóc dáng khỏe mạnh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thói quen bổ sung đều đặn và cân bằng giúp cơ thể hấp thu tốt nhất, nâng cao năng lượng và tinh thần cho người sau 40 tuổi.

Ngoài việc chọn thực phẩm phù hợp, thói quen ăn uống hợp lý, kết hợp đa dạng dưỡng chất và uống đủ nước là yếu tố quyết định để duy trì sức khỏe lâu dài. Khi áp dụng đều đặn, cơ thể sẽ khỏe mạnh, năng lượng ổn định, vóc dáng duy trì và tuổi 40+ trở nên tràn đầy sức sống, tươi trẻ hơn mỗi ngày.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Ăn quá nhiều muối gây hại cho sức khoẻ: 5 bí quyết giảm muối hiệu quả mà ai cũng làm đượcĂn quá nhiều muối gây hại cho sức khoẻ: 5 bí quyết giảm muối hiệu quả mà ai cũng làm được

GĐXH - Ăn nhiều muối làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tim mạch, bệnh thận. Dưới đây là 5 cách giảm muối đơn giản, dễ áp dụng để bảo vệ sức khỏe.

7 thực phẩm giàu protein giúp giảm cân nhanh mà vẫn khỏe tim - "bí quyết" giữ dáng bền vững7 thực phẩm giàu protein giúp giảm cân nhanh mà vẫn khỏe tim - 'bí quyết' giữ dáng bền vững

GĐXH - Không cần ăn kiêng cực đoan hay tập luyện quá sức, chỉ cần chọn đúng nguồn thực phẩm giàu protein, bạn vẫn có thể giảm cân hiệu quả và giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh. Dưới đây là 7 thực phẩm “vàng” giúp cơ thể đốt mỡ, tăng cơ và duy trì vóc dáng lý tưởng...

Bảo An
