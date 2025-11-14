Mới nhất
Đây chính là 5 sai lầm khi ăn uống lành mạnh mà mãi không giảm được cân

Thứ sáu, 14:59 14/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Nhiều người áp dụng chế độ ăn lành mạnh nhưng cân nặng vẫn không thay đổi. Nguyên nhân thường nằm ở những sai lầm nhỏ trong thói quen hằng ngày, âm thầm cản trở quá trình giảm cân. Hiểu đúng và điều chỉnh kịp thời sẽ giúp hành trình giảm cân hiệu quả hơn mà không cần siết ăn quá mức.

Vì sao ăn lành mạnh vẫn không giúp được giảm cân?

Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn lành mạnh là đủ để giảm cân, nhưng thực tế cơ thể còn chịu ảnh hưởng bởi lượng ăn, thời điểm ăn và cách kết hợp thực phẩm. Nếu không hiểu đúng, dù thức ăn có lành mạnh đến đâu, việc giảm cân vẫn không diễn ra như mong muốn.

Những thói quen vô tình khiến bạn khó giảm cân hơn

Một số thói quen như ăn quá nhiều đồ "healthy", ăn vặt liên tục, kiểm soát khẩu phần kém hoặc không theo dõi calo dễ khiến việc giảm cân bị chững lại. Những sai lầm này thường khó nhận ra vì chúng trông có vẻ vô hại, nhưng lại làm dư thừa năng lượng hằng ngày.

Cách điều chỉnh để quá trình giảm cân diễn ra hiệu quả

Điều chỉnh lại khẩu phần, chọn thực phẩm phù hợp, ưu tiên chất xơ – protein và giữ thói quen vận động đều đặn sẽ giúp cải thiện khả năng giảm cân. Khi duy trì ổn định, cơ thể sẽ đốt mỡ tốt hơn, giúp cân nặng thay đổi rõ rệt mà không cần ăn kiêng cực đoan.

( Theo Ths Đào Thu Trang - Sức khoẻ & Đời sống )

Ăn kiêng hoài mà không giảm cân: Hóa ra thủ phạm nằm ở chính thói quen mà ít ai ngờ đếnĂn kiêng hoài mà không giảm cân: Hóa ra thủ phạm nằm ở chính thói quen mà ít ai ngờ đến

GĐXH - Giảm cân không chỉ là chuyện nhịn ăn hay tập nặng. Nếu bạn đã thử đủ mọi chế độ ăn mà cân vẫn không xuống, có thể cơ thể đang phản kháng vì bạn bỏ qua những yếu tố quan trọng như giấc ngủ, căng thẳng hay nhịp sinh học.


Bảo An
Top