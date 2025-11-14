Đây chính là 5 sai lầm khi ăn uống lành mạnh mà mãi không giảm được cân
GĐXH - Nhiều người áp dụng chế độ ăn lành mạnh nhưng cân nặng vẫn không thay đổi. Nguyên nhân thường nằm ở những sai lầm nhỏ trong thói quen hằng ngày, âm thầm cản trở quá trình giảm cân. Hiểu đúng và điều chỉnh kịp thời sẽ giúp hành trình giảm cân hiệu quả hơn mà không cần siết ăn quá mức.
Vì sao ăn lành mạnh vẫn không giúp được giảm cân?
Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn lành mạnh là đủ để giảm cân, nhưng thực tế cơ thể còn chịu ảnh hưởng bởi lượng ăn, thời điểm ăn và cách kết hợp thực phẩm. Nếu không hiểu đúng, dù thức ăn có lành mạnh đến đâu, việc giảm cân vẫn không diễn ra như mong muốn.
Những thói quen vô tình khiến bạn khó giảm cân hơn
Một số thói quen như ăn quá nhiều đồ "healthy", ăn vặt liên tục, kiểm soát khẩu phần kém hoặc không theo dõi calo dễ khiến việc giảm cân bị chững lại. Những sai lầm này thường khó nhận ra vì chúng trông có vẻ vô hại, nhưng lại làm dư thừa năng lượng hằng ngày.
Cách điều chỉnh để quá trình giảm cân diễn ra hiệu quả
Điều chỉnh lại khẩu phần, chọn thực phẩm phù hợp, ưu tiên chất xơ – protein và giữ thói quen vận động đều đặn sẽ giúp cải thiện khả năng giảm cân. Khi duy trì ổn định, cơ thể sẽ đốt mỡ tốt hơn, giúp cân nặng thay đổi rõ rệt mà không cần ăn kiêng cực đoan.
( Theo Ths Đào Thu Trang - Sức khoẻ & Đời sống )
6 thực phẩm chứa nhiều hạt vi nhựa mà người Việt hay ăn hàng ngày: Công bố gây bất ngờ!Sống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Hạt vi nhựa khi đi vào cơ thể qua đường ăn uống có thể đi vào máu hoặc hệ thống bạch huyết, gây tình trạng viêm mãn tính, làm tăng nguy cơ xơ cứng mạch máu và ung thư.
Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờMẹ và bé - 7 giờ trước
GĐXH - Nhìn phim CT ngực, sự thật khiến gia đình “giật mình”: Một chiếc răng nằm gọn trong phế quản bệnh nhân.
Nghiên cứu Nhật: Môn thể dục giúp sống thọ thêm nhiều nămSống khỏe - 8 giờ trước
Công trình từ Đại học Tsukuba cho thấy cơ hội sống thọ và khỏe mạnh trong 10 năm tiếp theo ở người lớn tuổi tăng cao nhờ một điều đơn giản.
6 thực phẩm bổ sung giúp người trên 40 tuổi sống khỏe, tăng năng lượng mỗi ngàySống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi, trao đổi chất chậm lại, khối cơ suy giảm và năng lượng mỗi ngày giảm dần. Nhưng bạn hoàn toàn có thể duy trì sức khỏe tốt và sống trọn vẹn nhờ việc bổ sung đúng dưỡng chất. 6 loại thực phẩm này không chỉ giúp bạn tăng cường sức khỏe, nâng cao năng lượng, mà còn hỗ trợ cơ thể chống lão hóa, giữ phong độ và tràn đầy sức sống sau 40 tuổi.
Sáng ngủ dậy uống nước cam mật ong pha theo cách này còn tốt hơn thuốc bổSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Nước cam mật ong không chỉ là một thức uống ngon miệng mà còn là một "bài thuốc" tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe trong mùa đông hiệu quả.
Bệnh nhân cúm A và nhiễm RSV tăng nhanhY tế - 11 giờ trước
Tại Hà Nội, số trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng nhanh 2-3 tuần gần đây, trong đó khoảng 80% nhiễm virus cúm A
7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngonSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Bước qua tuổi 50, vòng eo dễ tích mỡ hơn, cơ thể cũng bắt đầu chậm nhịp. Nhưng đừng lo, chỉ với 7 món ăn tối thông minh, bạn có thể vừa thưởng thức bữa ngon, vừa đánh bay mỡ bụng, nâng cao sức khỏe và tận hưởng giấc ngủ sâu. Cùng khám phá thực đơn dễ thực hiện, giúp eo thon, cơ thể nhẹ nhàng, và giữ trọn hạnh phúc tuổi 50 nhé!
4 vật dụng chứa hạt vi nhựa xuất hiện nhiều trong gia đình người Việt, loại thứ nhất nhiều chị em hay dùngSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Hạt vi nhựa có nhiều trong mĩ phẩm, trong một số thực phẩm, nước đóng chai và có trong không khí.
Hợp tác Việt - Pháp: Nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tếY tế - 23 giờ trước
GĐXH - Lễ ký kết đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác y tế và học thuật lâu đời giữa Pháp và Việt Nam.
Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Vô tình nuốt hạt táo đỏ khi ăn yến chưng táo đỏ, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, được người nhà đưa đi cấp cứu.
4 vật dụng chứa hạt vi nhựa xuất hiện nhiều trong gia đình người Việt, loại thứ nhất nhiều chị em hay dùngSống khỏe
GĐXH - Hạt vi nhựa có nhiều trong mĩ phẩm, trong một số thực phẩm, nước đóng chai và có trong không khí.