Có gì bên trong căn hộ của Phi Thanh Vân trước khi lấy chồng lần 3?
Sau quãng thời gian gắn bó, Phi Thanh Vân và bạn trai dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối năm 2025.
Các cách đuổi gián trong phòng ngủ để gián một đi không trở lạiỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Gián không chỉ là những sinh vật gây phiền toái mà còn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và không gian phòng ngủ của bạn. Cùng tham khảo một số cách đuổi gián trong phòng ngủ đơn giản, dễ thực hiện trong nội dung bài viết dưới đây.
Bố trí cửa sổ nhà ở chuẩn phong thủy sẽ vượng khí sinh tài, thu hút may mắnỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Cửa sổ được ví như “đôi mắt của ngôi nhà”, nó đóng vai trò là nơi đem lại ánh sáng và sự thông thoáng cho không gian. Bài viết dưới đây, sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế cửa sổ nhà ở đảm bảo phong thủy, giúp thu hút may mắn, vượng khí sinh tài.
Cách đuổi muỗi bằng tỏi đơn giản, hiệu quảỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Muỗi ẩn nấp khắp nơi làm tăng nguy cơ bệnh sốt xuất huyết, sốt rét. Để tiêu diệt chúng, thay vì áp dụng các biện pháp tạm thời, bạn có thể dùng tỏi để diệt muỗi vừa hiệu quả vừa an toàn cho sức khỏe.
Tại sao khi bị ong đốt lại bôi vôi?Ở - 20 giờ trước
GĐXH - Vết đốt của ong thường gây ra cảm giác đau rát và ngứa ngáy khó chịu, bôi nước vôi lên vết đốt có thể làm dịu cảm giác này hiệu quả.
Vào mùa nồm ẩm: Nên chọn tủ sấy hay máy sấy quần áo?Ở - 21 giờ trước
GĐXH - Vào mùa ẩm ướt, áo quần sau khi giặt rất lâu khô, dễ ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Khi đó, tủ sấy và má sấy quần áo là thiết bị giúp sấy khô áo quần nhanh chóng và tiện lợi.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 6/10 - 12/10 giúp gia chủ may mắn, ‘tiền vô như nước’Ở - 23 giờ trước
GĐXH – Chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 6/10 - 12/10, mọi người có thể tham khảo các thông tin được chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đưa ra dưới đây.
Cách khắc phục hướng cổng phạm phong thủy xấuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cổng là nơi đầu tiên tiếp nhận các dòng khí hỗn tạp, có thể là vượng khí lành, cũng có thể là sát khí. Do đó, phong thủy cổng phải được coi trọng ngay từ khi thiết kế trên bản vẽ.
Cẩn trọng với 4 hướng nhà đại hung và cách hóa giảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong Bát Trạch có 4 phương 8 hướng. Trong đó, 4 hướng xấu là hướng Tuyệt mệnh, hướng Ngũ quỷ, hướng Lục sát và hướng Họa hại. Cần phải tìm cách hóa giải hướng nhà xấu này nếu gia chủ không muốn gặp tai họa.
Sấy bằng máy sấy quần áo có khiến quần áo bạc màu không?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Vào mùa mưa, thời tiết ẩm ướt khiến việc phơi đồ trở thành nổi ám ảnh của nhiều người. Khi đó, máy sấy quần áo là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên máy sấy có làm quần áo bạc màu không, cùng tham khảo bài viết sau.
Cách xác định cửa chính hướng 'phú quý' cho sự nghiệpỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Hướng cửa chính ảnh hưởng trực tiếp tới họa phúc, lành dữ của mỗi gia đình, do đó việc xác định hướng cửa chính mang lại phú quý cho mỗi thành viên là việc làm vô cùng cần thiết.
Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lanỞ
GĐXH - Thiết mộc lan là cây cảnh rất được yêu thích nhờ vẻ đẹp tươi mát, dáng cây đẹp, lá cây thuôn dài, xanh mướt bắt mắt, làm đẹp không gian nhà cửa. Thông thường sẽ mất khoảng một vài năm kể từ khi trồng, nếu được chăm sóc tốt thì cây sẽ nở hoa.