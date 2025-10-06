Mới nhất
Sau quãng thời gian gắn bó, Phi Thanh Vân và bạn trai dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối năm 2025.


Phi Thanh Vân thông báo kết hôn lần 3 - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải bài viết tiết lộ về kế hoạch kết hôn với bạn trai doanh nhân. Trong bài đăng, nữ diễn viên phim Cô gái xấu xí cho biết trong cuối năm nay, cô sẽ “bước vào một cột mốc thiêng liêng của đời mình - lễ cưới trọng đại”. Thông tin này nhận được sự quan tâm của khán giả.

- Ảnh 2.

Trao đổi với PV Thanh Niên online, Phi Thanh Vân xác nhận thông tin này. Nữ diễn viên nói sau quãng thời gian gắn bó, cô và bạn trai thống nhất tổ chức lễ cưới vào tháng 12/2025. Hiện tại, cặp đôi đang chuẩn bị cho ngày trọng đại, từ việc chọn địa điểm, chụp ảnh cưới, lên danh sách khách mời.

Có gì bên trong căn hộ của Phi Thanh Vân trước khi lấy chồng lần 3? - Ảnh 3.

Đám cưới của Phi Thanh Vân dự kiến diễn ra tại TP.HCM, với khoảng 500 khách gồm gia đình, bạn bè thân thiết và một số nghệ sĩ. Chia sẻ thêm về kế hoạch tổ chức hôn lễ, sao nữ 8X cho biết: “Tôi muốn ngày cưới không chỉ là dấu mốc hạnh phúc riêng tư, mà còn là nơi sẻ chia niềm vui cùng những người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt chặng đường qua”.


Bức ảnh về người đàn ông Phi Thanh Vân treo trong căn hộ hơn 10 tỷ khiến người xem xúc động - Ảnh 1.

Trước khi kết hôn lần 3, Phi Thanh Vân từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, từ đó một mình nuôi quý tử Tấn Đức và tập trung vào công việc kinh doanh. Cô mua hai căn hộ liền kề, cải tạo thành không gian sống rộng 200m2. Nó được thiết kế theo phong cách bán cổ điển, tông màu chủ đạo trắng và kem. Trong ảnh, diễn viên Ngọc Lan, đạo diễn Quốc Thuận ghé thăm căn hộ hơn 200 m2, trị giá hơn 10 tỷ đồng của Phi Thanh Vân ở huyện Nhà Bè, TP HCM.

Bức ảnh về người đàn ông Phi Thanh Vân treo trong căn hộ hơn 10 tỷ khiến người xem xúc động - Ảnh 2.

Cựu người mẫu cho biết toàn bộ nội thất do một tay cô chọn lựa thực hiện: "Khi thiết kế căn penthouse này, tôi xác định đây là nơi để "enjoy cái cuộc sống này". Tôi muốn mọi thứ thật rộng rãi cho tôi và con trai. Khi làm mẹ đơn thân, tôi nhìn mọi thứ rất tích cực và thấy cuộc sống của mình được tự do, tự tại nhiều hơn".


Bức ảnh về người đàn ông Phi Thanh Vân treo trong căn hộ hơn 10 tỷ khiến người xem xúc động - Ảnh 3.

Toàn cảnh phòng khách với nội thất sang trọng. Không gian phòng khách của Phi Thanh Vân vô cùng sang trọng với tông trắng vàng sang chảnh.

Bức ảnh về người đàn ông Phi Thanh Vân treo trong căn hộ hơn 10 tỷ khiến người xem xúc động - Ảnh 4.

Căn hộ của Phi Thanh Vân nằm trên tầng 12 của một cao ốc sang trọng với diện tích hơn 200m2 được người đẹp tự tay thiết kế, lựa chọn và trang trí nội thất hiện đại. Người đẹp đã mua và ghép hai căn hộ liền kề thành một để có không gian rộng và thoáng gồm ba phòng ngủ.


Ngọc Lan, Quốc Thuận thăm căn hộ 10 tỷ đồng của Phi Thanh Vân - Ảnh 4.

Căn hộ của Phi Thanh Vân rộng rãi, với phòng khách thông phòng ăn rộng 80 m2, ba phòng ngủ, ba phòng để quần áo, phụ kiện. Nữ diễn viên dành riêng một khu trưng bày những bức ảnh kỷ niệm hành trình hoạt động nghệ thuật của cô, từ những ngày mới vào nghề.

Bức ảnh về người đàn ông Phi Thanh Vân treo trong căn hộ hơn 10 tỷ khiến người xem xúc động - Ảnh 6.

Cô gọi đây là "góc hoài niệm'. Ở đây trang trí những bức ảnh của Phi Thanh Vân từ khi mới bắt đầu vào nghề bên nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.


Ngọc Lan, Quốc Thuận thăm căn hộ 10 tỷ đồng của Phi Thanh Vân - Ảnh 5.

Ở một góc phòng, nữ diễn viên treo ảnh bố - một cựu chiến binh từng trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Ông mất năm 2019. 'Bố tôi là người kiên cường, dũng cảm cả trong thời chiến lẫn thời bình. Ông không bao giờ than vãn khi gặp khó khăn và hiếm khi phiền hà đến vợ con, kể cả lúc bị bệnh. Nhờ được bố dạy dỗ, sau này tôi mới trở thành người mạnh mẽ, nghị lực, đủ sức vượt qua mọi biến cố trong cuộc sống', Phi Thanh Vân nói.

Ngọc Lan, Quốc Thuận thăm căn hộ 10 tỷ đồng của Phi Thanh Vân - Ảnh 6.

Phòng ngủ của nữ diễn viên mang phong cách tối giản nhưng tiện dụng, thoải mái.

Bức ảnh về người đàn ông Phi Thanh Vân treo trong căn hộ hơn 10 tỷ khiến người xem xúc động - Ảnh 9.

Phòng ngủ của Phi Thanh Vân được trang bị chiếc giường theo phong cách bán cổ điển. Tông màu chủ đạo là trắng xám.


Ngọc Lan, Quốc Thuận thăm căn hộ 10 tỷ đồng của Phi Thanh Vân - Ảnh 7.

Cô mê shopping nên trong nhà có rất nhiều tủ quần áo, tủ nào cũng đầy trang phục, phụ kiện đủ màu.

Ngọc Lan, Quốc Thuận thăm căn hộ 10 tỷ đồng của Phi Thanh Vân - Ảnh 8.

Với Phi Thanh Vân, bàn trang điểm là món nội thất không thể thiếu của phụ nữ.


Ngọc Lan, Quốc Thuận thăm căn hộ 10 tỷ đồng của Phi Thanh Vân - Ảnh 9.

Với người ham đọc, tất nhiên trong nhà không thể thiếu một góc dành cho sách.

Bức ảnh về người đàn ông Phi Thanh Vân treo trong căn hộ hơn 10 tỷ khiến người xem xúc động - Ảnh 13.

Phía ngoài ban công được đặt nhiều cây xanh.

Phương Nghi (t/h)
