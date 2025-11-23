Gương trong phòng ngủ - vật dụng vô hình làm vợ chồng xa cách
GĐXH - Nếu phải chọn một đồ vật khiến nhiều cặp đôi bất hòa nhất, gương chắc chắn đứng ở vị trí đầu bảng.
Gương - Yếu tố quan trọng trong phong thủy phòng ngủ
Trong phong thủy, gương được ví như “lưỡi kiếm hai mặt”: nó phản chiếu và nhân đôi năng lượng. Nhưng khi đặt sai vị trí, gương có thể nhân đôi căng thẳng, bất hòa, thậm chí tạo cảm giác có “người thứ ba” vô hình trong phòng.
Tiến sĩ tâm lý học Anna Franklin (Đại học Sussex) ghi nhận rằng gương trong phòng ngủ làm tăng kích hoạt thần kinh, khiến giấc ngủ nông hơn vì não bộ cảm thấy có “sự hiện diện của người lạ”. Cơ chế phản chiếu chuyển động trong bóng tối khiến cơ thể dễ giật mình hoặc bất an.
Trong phong thủy, gương chiếu thẳng giường có thể khiến năng lượng hôn nhân “bị phân tán”, hai vợ chồng khó đồng điệu về cảm xúc. Không ít gia đình loay hoay với câu hỏi: “Không hiểu sao dạo này chúng tôi thường xuyên tranh cãi, chẳng có lý do rõ ràng.” Khi xem phòng ngủ, 80% trường hợp gương chiếu thẳng vào giường hoặc phản chiếu đầu giường".
Cách cải thiện phong thủy phòng ngủ
Một đôi vợ chồng trẻ ngủ chung nhưng luôn cảm thấy “lạnh lẽo”, ít gần gũi. Sau khi che gương bằng một tấm rèm mỏng và đổi vị trí gương ra hướng khác, họ bất ngờ chia sẻ rằng “không khí trong phòng ngủ trở nên ấm áp một cách kỳ lạ”. Khoa học gọi đây là hiệu ứng “environmental tension release” – khi môi trường giảm yếu tố gây kích thích, con người trở nên bình tĩnh và dễ kết nối hơn.
Nếu phòng ngủ của bạn có gương, hãy nhớ nguyên tắc đơn giản: Không chiếu vào giường – không chiếu vào cửa – không phản chiếu bóng người trong lúc ngủ. Một điều chỉnh nhỏ đôi khi cứu được cả một cuộc hôn nhân.
Chuyên gia phong thủy Lý Phạm
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
