Có gì trong căn biệt thự 'ở tạm' của vợ chồng Đoàn Di Băng?
GĐXH - Theo tìm hiểu, bất động sản của vợ chồng Đoàn Di Băng nằm ở khu đắc địa trên địa bàn TP. HCM
Căn biệt thự có tổng diện tích khoảng 300 m², giá trị của căn nhà là khoảng 22 tỷ đồng (tại năm 2016) được thiết kế theo phong cách nhà vườn châu Âu với tông trắng chủ đạo, toát lên vẻ thanh lịch và hiện đại.
Bao quanh ngôi nhà là khuôn viên cây xanh được chăm chút kỹ lưỡng, giúp cân bằng không khí, tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên. Sân vườn rộng rãi cũng là nơi gia đình Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ thường xuyên tổ chức các buổi tiệc nhỏ, gặp gỡ bạn bè hay những buổi sum họp.
Đặc biệt, phòng thay đồ là nơi nữ ca sĩ yêu thích nhất trong căn biệt thự. Không chỉ rộng rãi, căn phòng còn trưng bày bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá từ túi xách, giày dép, nước hoa đến trang sức.
