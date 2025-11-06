Có gì trong căn biệt thự 'ở tạm' của vợ chồng Đoàn Di Băng?

Thông tin doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai" đang là thông tin nhận nhiều chú ý trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Hiện các từ khóa liên quan đến nam đại gia đều được dân mạng theo sõi sát sao, đặc biệt là khối tài sản người đàn ông này sở hữu. Một trong số đó phải kể đến biệt thự 3 tầng, có diện tích sàn khoảng 300 m2 và được ước tính trị giá hàng triệu USD.

Theo những hình ảnh được vợ chồng Đoàn Di Băng tiết lộ, căn nhà có phong cách kiến trúc Indochine kết hợp với Art Deco. Được biết, đây chính là món quà đặc biệt mà Nguyễn Quốc Vũ tặng vợ nhân dịp cô chuẩn bị chào đón con gái thứ hai vào tháng 9/2016. Tên gọi “HanaYuki’s House” được ghép từ tên hai cô con gái đầu lòng của cặp đôi - Hana và Yuki, mang ý nghĩa “hoa tuyết”.

Căn biệt thự có tổng diện tích khoảng 300 m², giá trị của căn nhà là khoảng 22 tỷ đồng (tại năm 2016) được thiết kế theo phong cách nhà vườn châu Âu với tông trắng chủ đạo, toát lên vẻ thanh lịch và hiện đại.

Bao quanh ngôi nhà là khuôn viên cây xanh được chăm chút kỹ lưỡng, giúp cân bằng không khí, tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên. Sân vườn rộng rãi cũng là nơi gia đình Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ thường xuyên tổ chức các buổi tiệc nhỏ, gặp gỡ bạn bè hay những buổi sum họp.

Theo tiết lộ từ chính gia chủ, phần lớn nội thất trong nhà được đặt thiết kế riêng, đều là những món đồ cao cấp nhập từ châu Âu.

Một điểm độc đáo khác là phòng tắm thiết kế khác biệt, trang bị thêm tivi để chủ nhân vừa có thể vừa ngâm mình thư giãn, vừa xem chương trình yêu thích một cách chi tiết thể hiện phong cách sống hưởng thụ tinh tế.

Phòng làm việc sang trọng với không gian mở.

Đặc biệt, phòng thay đồ là nơi nữ ca sĩ yêu thích nhất trong căn biệt thự. Không chỉ rộng rãi, căn phòng còn trưng bày bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá từ túi xách, giày dép, nước hoa đến trang sức.

Hình ảnh Nguyễn Quốc Vũ ngồi sử dụng máy đếm tiền trong căn biệt thự.

Phòng khách trong nhà mới của Đoàn Di Băng. Khu vực phòng làm việc được bài trí theo phong cách hoàng gia, với ghế bọc nhung, bàn gỗ chạm trổ và ánh đèn ấm áp.

Khu vực thang máy và cầu thang bộ.

Chiếc đèn hình vầng trăng khuyết.

Phòng tắm sang trọng trong một tổng thể toát lên vẻ giàu có, xa hoa.

