Có gì trong căn biệt thự 'ở tạm' của vợ chồng Đoàn Di Băng?

Thứ năm, 14:01 06/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tìm hiểu, bất động sản của vợ chồng Đoàn Di Băng nằm ở khu đắc địa trên địa bàn TP. HCM

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 1.

Thông tin doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai" đang là thông tin nhận nhiều chú ý trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Hiện các từ khóa liên quan đến nam đại gia đều được dân mạng theo sõi sát sao, đặc biệt là khối tài sản người đàn ông này sở hữu. Một trong số đó phải kể đến biệt thự 3 tầng, có diện tích sàn khoảng 300 m2 và được ước tính trị giá hàng triệu USD.
Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 2.

Theo những hình ảnh được vợ chồng Đoàn Di Băng tiết lộ, căn nhà có phong cách kiến trúc Indochine kết hợp với Art Deco. Được biết, đây chính là món quà đặc biệt mà Nguyễn Quốc Vũ tặng vợ nhân dịp cô chuẩn bị chào đón con gái thứ hai vào tháng 9/2016. Tên gọi “HanaYuki’s House” được ghép từ tên hai cô con gái đầu lòng của cặp đôi - Hana và Yuki, mang ý nghĩa “hoa tuyết”.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 3.

Căn biệt thự có tổng diện tích khoảng 300 m², giá trị của căn nhà là khoảng 22 tỷ đồng (tại năm 2016) được thiết kế theo phong cách nhà vườn châu Âu với tông trắng chủ đạo, toát lên vẻ thanh lịch và hiện đại.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 4.
Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 5.
Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 6.
Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 7.

Bao quanh ngôi nhà là khuôn viên cây xanh được chăm chút kỹ lưỡng, giúp cân bằng không khí, tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên. Sân vườn rộng rãi cũng là nơi gia đình Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ thường xuyên tổ chức các buổi tiệc nhỏ, gặp gỡ bạn bè hay những buổi sum họp.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 8.

Theo tiết lộ từ chính gia chủ, phần lớn nội thất trong nhà được đặt thiết kế riêng, đều là những món đồ cao cấp nhập từ châu Âu.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 9.

Một điểm độc đáo khác là phòng tắm thiết kế khác biệt, trang bị thêm tivi để chủ nhân vừa có thể vừa ngâm mình thư giãn, vừa xem chương trình yêu thích một cách chi tiết thể hiện phong cách sống hưởng thụ tinh tế.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 10.

Phòng làm việc sang trọng với không gian mở.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 11.

Đặc biệt, phòng thay đồ là nơi nữ ca sĩ yêu thích nhất trong căn biệt thự. Không chỉ rộng rãi, căn phòng còn trưng bày bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá từ túi xách, giày dép, nước hoa đến trang sức.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 12.
Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 13.
Hình ảnh Nguyễn Quốc Vũ ngồi sử dụng máy đếm tiền trong căn biệt thự.
Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 14.

Phòng khách trong nhà mới của Đoàn Di Băng. Khu vực phòng làm việc được bài trí theo phong cách hoàng gia, với ghế bọc nhung, bàn gỗ chạm trổ và ánh đèn ấm áp.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 15.

Khu vực thang máy và cầu thang bộ.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 16.

Chiếc đèn hình vầng trăng khuyết.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 17.

Phòng tắm sang trọng trong một tổng thể toát lên vẻ giàu có, xa hoa.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 18.Biệt thự rộng thênh thang của nữ diễn viên 'Thương nhớ ở ai'

GĐXH - Trương Phương - nữ diễn viên được mệnh danh “lùn nhất showbiz Việt” đang có cuộc sống hạnh phúc tại New Zealand cùng chồng Tây. Cô sống trong một cơ ngơi chẳng kém gì resort, rộng thênh thang, bao quanh bởi không gian xanh mát như cổ tích, có cả rừng và suối.

Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 19.Ngân 98 bị bắt, ai đang sống trong penthouse tiền tỷ?

GĐXH - Mới nhất là các chia sẻ liên quan đến penthouse 80 tỷ đồng của Ngân 98 được Phương Anh - em của Ngân tiết lộ.


Phương Nghi (t/h)
Tòa soạn Quảng cáo
Top