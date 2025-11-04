Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?

Như đã thông tin, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp nhận đơn phản ánh của gia đình bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) về việc bà Q. đã bị biến chứng sau tiêm chất làm đầy vùng mũi, tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (tên gọi khác là Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan; tại số 6 đường Bờ sông Sét, phường Tương Mai, TP Hà Nội), dẫn đến mất thị lực mắt trái, có nguy cơ tắc động mạch trung tâm võng mạc cần theo dõi. Bà Q. phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Điều đáng nói, trong buổi làm việc với phóng viên, đại diện cơ sở thẩm mỹ Pusan lại cung cấp một bản "hợp đồng sang nhượng cửa hàng" sơ sài, được lập chỉ sau khi vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng. Theo bản hợp đồng này, bà Nguyễn Thị Dịu là chủ sở hữu mới của Pusan kể từ ngày 20/9 và bà Dịu khẳng định bản thân hoàn toàn không biết những sự việc xảy ra trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Tuy nhiên, trong biên bản kiểm tra thường quy ngày 12/8/2025 trước đó của UBND phường Tương Mai lại thể hiện bà Nguyễn Thị Dịu chính là người đại diện, phụ trách chính của cơ sở và ký biên bản cam kết(?!).

Sự bất nhất khó hiểu này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan có đang trốn tránh trách nhiệm pháp lý sau khi gây ra hậu quả nghiêm trọng cho khách hàng hay không? Nhận định về vấn đề này, luật sư Chu Quỳnh Vương – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định, bằng bất cứ cách nào, cơ sở thẩm mỹ Pusan không thể chối bỏ trách nhiệm với những tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe khách hàng mà Pusan gây ra.

Cơ sở thẩm mỹ Pusan có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Theo luật sư Chu Quỳnh Vương, bước đầu có thể xác định, bà Q. đã sử dụng dịch vụ tiêm filler tại một cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện hoạt động y tế có yếu tố xâm lấn, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Tiêm filler không chỉ là dịch vụ làm đẹp thông thường mà là một thủ thuật y tế có yếu tố xâm lấn, chỉ được phép thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp phép theo quy định pháp luật. Khoản 12 Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định rõ: Cơ sở có cung cấp dịch vụ thẩm mỹ sử dụng thuốc, chất, thiết bị can thiệp vào cơ thể (như tiêm, chích, phẫu thuật, chiếu tia, sóng, đốt...) phải được thành lập dưới hình thức bệnh viện, phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa.

Cận cảnh vùng mắt, mũi của bà Đỗ Thị Q. bị biến chứng nghiêm trọng sau tiêm chất làm đầy tại cơ sở thẩm mỹ Pusan. Ảnh: Bảo Loan

Nếu Pusan chỉ là hộ kinh doanh được phép thực hiện một số dịch vụ làm đẹp không phẫu thuật, không xâm lấn, không chảy máu mà vẫn tổ chức tiêm filler thì hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật.

Đối với cơ sở Pusan, luật sư Chu Quỳnh Vương cho hay, căn cứ theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nếu thực hiện hành vi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi không có giấy phép hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn sẽ bị xử phạt hành chính từ 80 – 100 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động từ 12 đến 24 tháng.

Cận cảnh hợp đồng sang nhượng cơ sở thẩm mỹ Pusan được ký ngày 20/9 không có xác nhận của cơ quan công chứng, chính quyền địa phương do bà Dịu cung cấp. Ảnh: Bảo Loan

"Ngoài ra, nếu hậu quả đủ nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 315 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về "Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác", khung hình phạt từ 01 - 05 năm tù, đồng thời có thể bị cấm hành nghề từ 1 - 5 năm", luật sư Vương cho hay.

Không thể chối bỏ trách nhiệm bằng 'Hợp đồng sang nhượng cửa hàng'

Với bản hợp đồng sang nhượng cửa hàng mà bà Nguyễn Thị Dịu cung cấp cho phóng viên, luật sư khẳng định, đây là hành vi trốn tránh trách nhiệm khi việc sang nhượng được ghi trong hợp đồng vào ngày 20/9/2025, trong khi sự việc của bà Q. xảy ra vào ngày 19/8.

Tuy nhiên, trước đó, tại các lần kiểm tra của UBND phường Tương Mai, mặc dù ông Nguyễn Quang Hưng đứng tên chủ hộ kinh doanh nhưng bà Nguyễn Thị Dịu đều là người phụ trách chính và bản hợp đồng cũng ghi rõ "mọi quyền và nghĩa vụ phát sinh thuộc về bên B" (tức bà Dịu) thì bà Dịu phải có trách nhiệm hợp tác giải quyết sự việc.

Luật sư Chu Quỳnh Vương – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) trao đổi với phóng viên về sự cố sức khỏe của bà Đỗ Thị Q. xảy ra tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan. Ảnh: Bảo Loan

Luật sư Chu Quỳnh Vương khẳng định, bản "Hợp đồng sang nhượng cửa hàng" mà bà Dịu cung cấp cho phóng viên cũng chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Hợp đồng này chỉ thể hiện phần sang nhượng cửa hàng và tài sản, không nhắc gì đến việc hoạt động của cơ sở thẩm mỹ trong khi hoạt động thẩm mỹ là hoạt động kinh doanh có điều kiện, cần có giấy phép và người đại diện cần có đầy đủ chứng chỉ, bằng cấp theo quy định.

Ngoài ra, phần xác nhận của cơ quan công chứng/chính quyền địa phương cũng chưa thể hiện sự xác nhận của các đơn vị.

"Do đó, để làm rõ những nội dung trên cũng như quyền và trách nhiệm của cơ sở thẩm mỹ cùng các cá nhân làm việc tại cơ sở này cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Dù là ai thì cũng phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình, lỗi của ai thì người đó chịu trách nhiệm", luật sư Vương cho hay.

Cận cảnh bà Đỗ Thị Q. nhập viện điều trị sau khi được nâng mũi cải vận bằng chất làm đầy tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan.

