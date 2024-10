Cố ý chuyển nhượng đất không có sổ đỏ bị xử lý thế nào theo quy định mới nhất?

11 giờ trước

Ngày 9/10, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt 5 bị can để tạm giam về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” và điều tra mở rộng.