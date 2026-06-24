Con gái thứ 2 của NSND Trịnh Kim Chi gây chú ý ở tuổi 11

Nữ nghệ sĩ xúc động viết: "Vậy là con đã 11 tuổi rồi. Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhìn con lớn lên từng ngày, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và luôn mang đến niềm vui và những điều đáng yêu cho cả gia đình. Ba mẹ chúc con tuổi mới thật nhiều niềm vui, học giỏi, luôn tự tin và giữ mãi nụ cười hồn nhiên của mình. Dù con lớn đến đâu, con vẫn luôn là cô công chúa nhỏ mà ba mẹ và chị Ngò yêu thương nhất".