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Con gái thứ 2 của NSND Trịnh Kim Chi gây chú ý ở tuổi 11

Thứ tư, 15:00 24/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Nhân dịp con gái út Võ Trinh Ánh Vy tròn 11 tuổi, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ loạt ảnh từ khi con còn bé đến hiện tại. Cô bé nhận được nhiều lời khen bởi nét đáng yêu, lanh lợi và ngày càng ra dáng thiếu nữ.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 1.Con gái NSND Trịnh Kim Chi: Cao 1m72, vừa tốt nghiệp loại Giỏi ngành hàng không

GĐXH - NSND Trịnh Kim Chi gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái vừa tốt nghiệp ngành Hàng không loại Giỏi. Người hâm mộ trầm trồ sắc vóc và tài năng của ái nữ nhà Trịnh Kim Chi.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 2.

Mới đây, NSND Trịnh Kim Chi khiến nhiều khán giả thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại hành trình trưởng thành của con gái út Võ Trịnh Ánh Vy nhân dịp cô bé bước sang tuổi 11.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 3.

Những hình ảnh được Trinh Kim Chi đăng tải cho thấy Ánh Vy từ một em bé bụ bẫm, đáng yêu ngày nào nay đã trở thành cô bé 11 tuổi với gương mặt thanh tú, mái tóc dài và phong thái tự tin.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 4.
NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 5.
NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 6.

Nữ nghệ sĩ xúc động viết: "Vậy là con đã 11 tuổi rồi. Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhìn con lớn lên từng ngày, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và luôn mang đến niềm vui và những điều đáng yêu cho cả gia đình. Ba mẹ chúc con tuổi mới thật nhiều niềm vui, học giỏi, luôn tự tin và giữ mãi nụ cười hồn nhiên của mình. Dù con lớn đến đâu, con vẫn luôn là cô công chúa nhỏ mà ba mẹ và chị Ngò yêu thương nhất".

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 7.
NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 8.

Ánh Vy - ái nữ nhà NSND Trịnh Kim Chi mới đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc, tốt nghiệp tiểu học cách đây không lâu. 

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 9.

Ánh Vy là con gái thứ hai của NSND Trịnh Kim Chi và doanh nhân Võ Trấn Phương. Cô bé chào đời vào năm 2015 - sau hơn 10 năm kể từ khi nữ nghệ sĩ sinh con gái đầu lòng là Võ Trịnh Khánh Ngân. Thời điểm đó, Trịnh Kim Chi từng chia sẻ niềm hạnh phúc khi được làm mẹ lần hai ở tuổi ngoài 40 sau nhiều năm mong đợi.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 10.

Trong gia đình, Ánh Vy được gọi bằng nhiều biệt danh thân mật và luôn nhận được tình yêu thương đặc biệt từ bố mẹ cũng như chị gái Khánh Ngân.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 11.

NSND Trịnh Kim Chi và 2 con gái: Khánh Ngân - Ánh Vy. Trong những hình ảnh mới được nữ nghệ sĩ đăng tải, có thể thấy, khác với dáng vẻ trưởng thành thiếu nữ của chị gái, Ánh Vy gây chú ý với gương mặt sáng, đôi mắt to. Nhiều ý kiến nhận xét cô bé thừa hưởng được nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 12.

Khoảng cách tuổi tác khá lớn với Khánh Ngân nên Ánh Vy vẫn luôn được chị gái cưng chiều.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 13.

Trước đó, mỗi lần Trinh Kim Chi đăng ảnh con gái út, Ánh Vy đều nhận được nhiều lời khen gợi vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 14.
NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 15.
NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 16.
NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh con gái 11 tuổi đáng yêu và tài năng - Ảnh 17.

NSND Kim Chi chia sẻ từng khoảnh khắc đáng yêu của con gái nhân sinh nhật 11 tuổi.

 

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