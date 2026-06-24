Con gái thứ 2 của NSND Trịnh Kim Chi gây chú ý ở tuổi 11
GĐXH - Nhân dịp con gái út Võ Trinh Ánh Vy tròn 11 tuổi, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ loạt ảnh từ khi con còn bé đến hiện tại. Cô bé nhận được nhiều lời khen bởi nét đáng yêu, lanh lợi và ngày càng ra dáng thiếu nữ.
Nữ nghệ sĩ xúc động viết: "Vậy là con đã 11 tuổi rồi. Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhìn con lớn lên từng ngày, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và luôn mang đến niềm vui và những điều đáng yêu cho cả gia đình. Ba mẹ chúc con tuổi mới thật nhiều niềm vui, học giỏi, luôn tự tin và giữ mãi nụ cười hồn nhiên của mình. Dù con lớn đến đâu, con vẫn luôn là cô công chúa nhỏ mà ba mẹ và chị Ngò yêu thương nhất".
Ánh Vy - ái nữ nhà NSND Trịnh Kim Chi mới đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc, tốt nghiệp tiểu học cách đây không lâu.
NSND Kim Chi chia sẻ từng khoảnh khắc đáng yêu của con gái nhân sinh nhật 11 tuổi.
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