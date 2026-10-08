Công an Hà Nội thông tin vụ cháy tiệm sửa xe máy ở xã Thượng Phúc khiến 2 người tử vong

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GĐXH - Tối ngày 7/10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực nhà dân kết hợp cửa hàng sửa xe máy ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc (Hà Nội). Dù lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng có mặt triển khai dập lửa, vụ việc vẫn khiến 2 nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 18h21 ngày 07/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ cháy nhà dân tại thôn La Phù, xã Thượng Phúc.

Ngay lập tức, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 4 phương tiện cùng khoảng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội) khẩn trương đến hiện trường.

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Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe khiến 2 người tử vong. Ảnh: CAHN

Chỉ sau 08 phút kể từ khi nhận tin báo (đến khoảng 18h29), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, ngọn lửa đã phát triển lớn, kèm theo nhiều khói và khí độc dày đặc. Chất cháy chủ yếu là nhựa và cao su, có nguy cơ bùng phát và cháy lan sang các khu vực lân cận.

Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, vừa nỗ lực chống cháy lan vừa tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Đến 18h42, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 18h57 cùng ngày thì được dập tắt hoàn toàn.

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Các lực lượng triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: CAHN

Qua quá trình xác minh, khu vực xảy ra hỏa hoạn là khu vực sửa xe máy có diện tích khoảng 25m², được thiết kế dạng khung thép, mái tôn, nằm trong phần sân rộng khoảng 37m² của ngôi nhà cao 2 tầng.

Trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao các nạn nhân cho phía cơ quan y tế để xử lý theo quy định.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như xác định danh tính cụ thể của các nạn nhân, qua đó giải quyết vụ việc theo đúng các quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội điều tra vụ cháy tiệm sửa xe khiến 2 người tử vong - Ảnh 3.Cách trang bị lối thoát nạn cho nhà ở liên kề khi có cháy

GĐXH - Đối với nhà độc lập, liền kề để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, trước hết chúng ta phải xác định được lối ra an toàn ra khỏi căn nhà đang cháy.

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