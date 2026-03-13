Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội nhộn nhịp tìm mua xe máy điện

Nhiều quốc gia trong khu vực tăng mạnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương kêu gọi người tiêu dùng chung tay đảm bảo an ninh năng lượng GĐXH - Trước diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, không tích trữ xăng dầu và đồng hành cùng Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Người dân tấp nập tìm mua xe điện để tiết kiệm năng lượng

Xu hướng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện không chỉ giúp người dân giảm chi phí vận hành mà còn góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm áp lực lên nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng, ông Nguyễn Thành Đồng (56 tuổi, phường Văn Miếu, Hà Nội) đã cùng con gái đến một cửa hàng xe điện trên phố Trương Định để tìm mua chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Ông Đồng cho biết đang cân nhắc chuyển sang xe điện sau khi chi phí xăng dầu liên tục biến động.

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân tại Hà Nội đang chủ động tìm kiếm các giải pháp di chuyển tiết kiệm và bền vững hơn.

"Tôi muốn chủ động hơn về chi phí vận hành nên đang tìm hiểu để chuyển sang xe điện. Hơn nữa, phường Văn Miếu cũng nằm trong khu vực thí điểm hạn chế xe máy chạy xăng của Hà Nội từ ngày 1/7/2026 nên chuyển đổi sớm cũng là cách để thích nghi dần với chính sách của Thành phố", ông Đồng chia sẻ.

Cùng có mặt tại cửa hàng để tìm hiểu xe điện, ông Lê Minh Tuấn (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết việc chuyển sang phương tiện chạy điện đã được anh cân nhắc khá lâu, đặc biệt sau khi tính toán chi phí sử dụng trong thời gian dài.

Ông Tuấn cho biết: "Trước khi quyết định đi xem xe, tôi đã tìm hiểu khá kỹ và so sánh chi phí vận hành giữa xe xăng và xe điện. Nếu tính tiền xăng mỗi tháng, tiền bảo dưỡng và các chi phí phát sinh thì xe xăng tốn kém hơn khá nhiều. Xe điện chủ yếu chỉ tốn chi phí sạc pin nên tổng chi phí sử dụng thấp hơn đáng kể.

Theo anh Tuấn, với những người di chuyển thường xuyên trong nội đô, việc chuyển sang xe điện không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn phù hợp với xu hướng giao thông xanh đang được khuyến khích hiện nay.

Chuyển đổi sang phương tiện điện: Xu hướng góp phần tiết kiệm năng lượng

Trao đổi với phóng viên, bà Trịnh Thị Hà – Cửa hàng trưởng hệ thống xe máy điện Dat Bike tại phố Trương Định (Hà Nội) cho biết, cửa hàng ghi nhận lượng khách hàng thời gian gần đây tăng rõ rệt.

Bà Hà cho biết: "So với trước đây, lượng khách tăng gấp 3 - 4 lần, đặc biệt vào cuối tuần. Thực tế nhiều người đã có ý định chuyển sang xe điện từ trước, nhưng khi giá xăng tăng mạnh, tâm lý lo ngại chi phí khiến họ quyết định đi xem và mua xe sớm hơn".

Theo bà Hà, một trong những yếu tố khiến xe máy điện ngày càng được quan tâm là chi phí vận hành thấp. Theo đó, chi phí sử dụng xe máy điện có thể rẻ hơn khoảng 8–10 lần so với xe chạy xăng. Điều này giúp người dùng, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển tiết kiệm đáng kể chi phí trong dài hạn.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, xu hướng chuyển đổi từ phương tiện sử dụng xăng sang điện cũng được thúc đẩy bởi nhận thức về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo bà Hà, điều quan trọng nhất là các dòng xe máy điện hiện nay đã có thể đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày của người dùng.

"Các dòng xe máy điện hiện nay có thể di chuyển quãng đường xa, sạc khá thuận tiện, cốp rộng… nên hoàn toàn có thể thay thế xe xăng trong nhiều nhu cầu đi lại hằng ngày", bà Hà cho hay.

Theo ghi nhận tại cửa hàng, ba nhóm khách hàng chính đang tìm đến xe máy điện nhiều nhất gồm người kinh doanh, nhân viên văn phòng và tài xế công nghệ. Mỗi nhóm khách có nhu cầu sử dụng khác nhau nên lựa chọn dòng xe phù hợp.

Ghi nhận tại các cửa hàng xe máy điện cho thấy lượng khách hàng đến tìm hiểu và mua xe tăng mạnh, đặc biệt vào những ngày gần đây.

Bà Hà cho biết, hiện cửa hàng đang phân phối ba dòng xe điện gồm S1, S2 và S3. Trong đó, dòng S1 được nhiều người kinh doanh lựa chọn nhờ khả năng vận hành khỏe, đi quãng đường dài. Dòng S3 được dân văn phòng ưa chuộng vì chủ yếu phục vụ việc đi lại trong nội đô.

Trong khi đó, dòng S2 lại được nhiều tài xế công nghệ quan tâm do dung lượng pin cao và thiết kế chiều cao thấp hơn, phù hợp với nhiều vóc dáng người dùng.

Để kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện, cửa hàng này cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như trả góp với lãi suất khoảng 0,59% mỗi tháng và hỗ trợ thu mua xe máy xăng cũ đổi sang xe điện với mức giá cao hơn so với thị trường.

Theo các chuyên gia, việc người dân chủ động lựa chọn các phương tiện tiết kiệm năng lượng như xe điện không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cá nhân mà còn góp phần giảm áp lực tiêu thụ xăng dầu, từ đó hỗ trợ mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, những thay đổi từ thói quen tiêu dùng của người dân, từ tiết kiệm nhiên liệu đến chuyển sang các phương tiện sử dụng điện đang trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực chung tay sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững.

Video: Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội bắt đầu chuyển sang xe máy điện.

Bộ Công thương kêu gọi người dân, doanh nghiệp thấu hiểu, đồng hành Vừa qua, trước bối cảnh xung đột Trung Đông khiến giá năng lượng biến động, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp thấu hiểu khó khăn trong công tác điều hành và đồng hành cùng Nhà nước để ổn định thị trường năng lượng. Theo Bộ Công Thương, xăng dầu là mặt hàng chiến lược đối với nền kinh tế, trong khi nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn. Trong bối cảnh xung đột Mỹ – Iran có thể kéo dài và gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng, mỗi hành động tiết kiệm năng lượng của người dân và doanh nghiệp đều có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Do đó, Bộ Công Thương kêu gọi người dân, doanh nghiệp cùng đồng hành với Nhà nước, không hoang mang, không tích trữ xăng dầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả – vì lợi ích chung của đất nước và hướng tới một tương lai năng lượng bền vững.

Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầu GĐXH - Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.