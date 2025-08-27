Cụ bà U90 bị suy thận giai đoạn cuối: Hồi phục chức năng thận sau 3 tháng nhờ tuân thủ điều này
GĐXH - "Tôi nghĩ thầm, bệnh suy thận giai đoạn cuối nếu phải chạy thận, chắc mình nên "đi" thôi, chứ sống chỉ làm tội con cái...", bà Trúc chia sẻ.
Có nguy cơ phải chạy thận, bà Trúc, 86 tuổi, từng có ý định từ bỏ, không điều trị, nhưng được con cháu vực dậy tinh thần, bà tuân thủ uống thuốc, chế độ ăn nghiêm ngặt giúp thận hồi phục sau 3 tháng.
Theo lời kể của chị Thương (52 tuổi, ngụ TP.HCM) 3 tháng trước, bà Trúc 86 tuổi, (mẹ chị Thương) bị té ngã trong nhà vệ sinh, chị vội đưa mẹ đến cấp cứu tại PKĐK Tâm Anh Quận 7. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận bà bị chấn thương cột sống, thiếu máu nghiêm trọng, nhưng nguy hiểm hơn là đã suy thận mạn giai đoạn cuối (độ 5).
"Bác sĩ khám, tư vấn khả năng phải điều trị thận thay thế và cần mổ cầu tay (AVF) để chuẩn bị lọc máu, tôi nghĩ thầm, nếu chạy thận, chắc mình nên "đi" thôi, chứ sống chỉ làm tội con cái vì các con phải nghỉ việc để chữa bệnh cho mẹ", bà Trúc kể.
Sau cấp cứu, bà Trúc được chuyển sang Đơn vị Nội thận – Lọc máu. Bác sĩ CKI Đỗ Thị Hằng, Trưởng Đơn vị Nội thận – Lọc máu cho biết, lúc này chỉ số lọc cầu thận của bà Trúc chỉ còn 13 ml/phút/1,73m2, bà còn bị thiếu máu nặng do huyết sắc tố (hemoglobin – Hb) xuống thấp 7.6 g/dL (Hb bình thường là 10 g/dL).
Người bệnh có thể trạng yếu, tuổi cao, nhiều bệnh nền, nếu phải chạy thận sẽ khó đáp ứng được phác đồ điều trị. Do đó, bác sĩ Hằng đã lên phác đồ điều trị nội khoa cho bà Trúc, ổn định đường huyết, tim mạch trên nền bệnh thận và lưu ý người bệnh phải ngưng các thuốc giảm đau đang dùng.
Bà Trúc còn được thiết lập chế độ dinh dưỡng riêng, giảm nguồn đạm động vật nhưng bổ sung lượng đạm thay thế để vừa đảm bảo dinh dưỡng nhưng không tạo gánh nặng lên thận, cung cấp đủ nước vì người bệnh có thói quen ít uống nước do sợ đi tiểu nhiều. Song song đó, để điều trị tình trạng thiếu máu, bà Trúc được tiêm (chích) thuốc tạo máu là nhóm thuốc kích thích tủy xương tạo hồng cầu.
Sau 3 tháng điều trị, kết hợp ăn uống khoa học, chỉ ăn thịt gà (bỏ da) hoặc trứng gà, cá, rau xanh trong mỗi bữa ăn, chỉ số hemoglobin – Hb của bà Trúc từ 7.6g/dL đã tăng lên 12,9g/dL, độ lọc cầu thận từ 13 ml/phút/1,73m2 tăng lên 43ml/phút/1,73m2, chức năng thận của bà cải thiện lên giai đoạn 3B.
"Thấy tôi bị bệnh nhiều người xung quanh cũng mách cho nhiều loại thuốc uống 'trị bách bệnh', nhưng giờ tôi không dám uống linh tinh nữa, phải đến hỏi bác sĩ mới được uống thuốc. Giờ chỉ tin tưởng bệnh viện thôi, bệnh viện có bác sĩ là tốt nhất", bà Trúc nói.
Theo BS.CKI Đỗ Thị Hằng, nếu người bệnh bị tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn tính, việc điều trị kịp thời là rất quan trọng để phục hồi chức năng thận. Ngược lại, nếu chậm trễ, tổn thương thận cấp có thể tiến triển nặng hơn, làm chức năng thận vốn đã suy giảm càng suy yếu, thậm chí phải lọc máu sớm.
Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần thăm khám và theo dõi chức năng thận định kỳ, nhằm phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng.
