Cụm công nghiệp hơn 265 tỷ đồng ở Thái Nguyên sau 1 năm triển khai hiện ra sao?

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 15/4/2026, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long Thái Nguyên (chủ đầu tư) phối hợp với UBND huyện Phú Lương (cũ) tổ chức khởi công Cụm công nghiệp Yên Lạc tại xã Yên Lạc.

Sau gần một thời gian triển khai, đến ngày 10/4, theo ghi nhận của phóng viên, dự án đã được san gạt mặt bằng trên diện rộng, hệ thống đường giao thông nội bộ cơ bản hình thành, nhiều hạng mục hạ tầng bước đầu được triển khai.

Cụm công nghiệp Yên Lạc được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1586 ngày 19/5/2021, có diện tích 25,6ha, tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng. Để triển khai giai đoạn 1, chính quyền địa phương đã vận động 110 hộ dân có đất và tài sản trên đất bị ảnh hưởng đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho dự án triển khai.

Theo ghi nhận thực tế, toàn bộ khu đất rộng hàng chục ha đã được san gạt tương đối bằng phẳng, chia ô theo quy hoạch. Các tuyến đường nội bộ chính đã được đổ nền, một số đoạn hoàn thiện mặt đường, tạo trục giao thông xuyên suốt trong khu vực.

Bên cạnh đó, hệ thống mương thoát nước, cống hộp và hạ tầng kỹ thuật bước đầu được lắp đặt nhằm phục vụ quá trình hoàn thiện cụm công nghiệp. Tại khu vực trung tâm, nhà điều hành 2 tầng đang được xây dựng với phần thô đã hoàn thành.

Xung quanh công trình, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị thi công được tập kết, phục vụ quá trình hoàn thiện các hạng mục tiếp theo. Một số khu lán trại công nhân, bãi tập kết vật liệu cũng đã được dựng tạm trong khuôn viên dự án. Ngoài ra, hệ thống cây xanh, tiểu cảnh tại khu vực cổng cụm công nghiệp đã được trồng, lắp đặt biển tên, tạo diện mạo bước đầu cho dự án.

Trong khi đó, các khu đất còn lại đang tiếp tục được san gạt, lu lèn, chuẩn bị cho việc phân lô và thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Dự án nằm xen kẽ giữa khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp, kết nối với tuyến đường giao thông hiện hữu, thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa khi đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, hiện khu vực vẫn đang trong giai đoạn thi công, nhiều vị trí còn ngổn ngang đất đá, máy móc hoạt động để hoàn thiện hạ tầng.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Biển tên Cụm công nghiệp Yên Lạc được lắp đặt tại khu vực cổng vào, phía sau là nhà điều hành đang xây dựng.

Toàn bộ khu vực dự án được san gạt trên diện rộng, hệ thống mương thoát nước đang được thi công.

Một số hạng mục nhà đã hoàn thiện phần thô, chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Phía trung tâm dự án là khu lán trại công nhân và bãi tập kết máy móc, vật liệu phục vụ thi công.

Các tuyến đường nội bộ trong cụm công nghiệp đã được hình thành, chia ô theo quy hoạch.

Hệ thống cống hộp, thoát nước được lắp đặt dọc các tuyến đường nội bộ.

Máy móc, phương tiện thi công hoạt động tại khu vực san gạt mặt bằng. Nhiều khu đất đã được lu lèn, chuẩn bị phân lô thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Ngoài ra, một số vật liệu thi công được đúc tại chỗ để phục vụ dự án để ngổn ngang.

Dự án nằm gần khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp, thuận lợi kết nối giao thông.

Toàn cảnh Cụm công nghiệp Yên Lạc nhìn từ trên cao đang dần hình thành sau thời gian triển khai.

