Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cụm công nghiệp hơn 265 tỷ đồng ở Thái Nguyên sau 1 năm triển khai hiện ra sao?

Chủ nhật, 07:03 12/04/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi khởi công, Cụm công nghiệp Yên Lạc (xã Yên Lạc, nay là xã Phú Lương) đang dần hình thành với mặt bằng được san gạt trên diện rộng, hệ thống đường nội bộ, mương thoát nước và nhà điều hành từng bước hoàn thiện, tạo diện mạo rõ nét cho dự án có tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 15/4/2026, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long Thái Nguyên (chủ đầu tư) phối hợp với UBND huyện Phú Lương (cũ) tổ chức khởi công Cụm công nghiệp Yên Lạc tại xã Yên Lạc.

Sau gần một thời gian triển khai, đến ngày 10/4, theo ghi nhận của phóng viên, dự án đã được san gạt mặt bằng trên diện rộng, hệ thống đường giao thông nội bộ cơ bản hình thành, nhiều hạng mục hạ tầng bước đầu được triển khai.

Cụm công nghiệp Yên Lạc được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1586 ngày 19/5/2021, có diện tích 25,6ha, tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng. Để triển khai giai đoạn 1, chính quyền địa phương đã vận động 110 hộ dân có đất và tài sản trên đất bị ảnh hưởng đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho dự án triển khai.

Theo ghi nhận thực tế, toàn bộ khu đất rộng hàng chục ha đã được san gạt tương đối bằng phẳng, chia ô theo quy hoạch. Các tuyến đường nội bộ chính đã được đổ nền, một số đoạn hoàn thiện mặt đường, tạo trục giao thông xuyên suốt trong khu vực.

Bên cạnh đó, hệ thống mương thoát nước, cống hộp và hạ tầng kỹ thuật bước đầu được lắp đặt nhằm phục vụ quá trình hoàn thiện cụm công nghiệp. Tại khu vực trung tâm, nhà điều hành 2 tầng đang được xây dựng với phần thô đã hoàn thành.

Xung quanh công trình, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị thi công được tập kết, phục vụ quá trình hoàn thiện các hạng mục tiếp theo. Một số khu lán trại công nhân, bãi tập kết vật liệu cũng đã được dựng tạm trong khuôn viên dự án. Ngoài ra, hệ thống cây xanh, tiểu cảnh tại khu vực cổng cụm công nghiệp đã được trồng, lắp đặt biển tên, tạo diện mạo bước đầu cho dự án.

Trong khi đó, các khu đất còn lại đang tiếp tục được san gạt, lu lèn, chuẩn bị cho việc phân lô và thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Dự án nằm xen kẽ giữa khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp, kết nối với tuyến đường giao thông hiện hữu, thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa khi đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, hiện khu vực vẫn đang trong giai đoạn thi công, nhiều vị trí còn ngổn ngang đất đá, máy móc hoạt động để hoàn thiện hạ tầng.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Cập nhật tiến độ Cụm công nghiệp Yên Lạc 265 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 1.

Biển tên Cụm công nghiệp Yên Lạc được lắp đặt tại khu vực cổng vào, phía sau là nhà điều hành đang xây dựng.

Cập nhật tiến độ Cụm công nghiệp Yên Lạc 265 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 2.

Toàn bộ khu vực dự án được san gạt trên diện rộng, hệ thống mương thoát nước đang được thi công.

Cập nhật tiến độ Cụm công nghiệp Yên Lạc 265 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 3.

Một số hạng mục nhà đã hoàn thiện phần thô, chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Cập nhật tiến độ Cụm công nghiệp Yên Lạc 265 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 4.

Phía trung tâm dự án là khu lán trại công nhân và bãi tập kết máy móc, vật liệu phục vụ thi công.

Cập nhật tiến độ Cụm công nghiệp Yên Lạc 265 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 5.

Các tuyến đường nội bộ trong cụm công nghiệp đã được hình thành, chia ô theo quy hoạch.

Cập nhật tiến độ Cụm công nghiệp Yên Lạc 265 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 6.

Hệ thống cống hộp, thoát nước được lắp đặt dọc các tuyến đường nội bộ.

Cập nhật tiến độ Cụm công nghiệp Yên Lạc 265 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 7.

Máy móc, phương tiện thi công hoạt động tại khu vực san gạt mặt bằng. Nhiều khu đất đã được lu lèn, chuẩn bị phân lô thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Cập nhật tiến độ Cụm công nghiệp Yên Lạc 265 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 8.

Ngoài ra, một số vật liệu thi công được đúc tại chỗ để phục vụ dự án để ngổn ngang.

Cập nhật tiến độ Cụm công nghiệp Yên Lạc 265 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 9.

Dự án nằm gần khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp, thuận lợi kết nối giao thông.

Cập nhật tiến độ Cụm công nghiệp Yên Lạc 265 tỷ đồng tại Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 10.

Toàn cảnh Cụm công nghiệp Yên Lạc nhìn từ trên cao đang dần hình thành sau thời gian triển khai.

Video cụm công nghiệp hơn 265 tỷ đổng ở Thái Nguyên sau 1 năm triển khai:



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái Nguyên

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái Nguyên

Nghi vấn thực phẩm tại trường mầm non ở Thái Nguyên: Xác định trách nhiệm pháp lý dựa trên căn cứ nào?

Nghi vấn thực phẩm tại trường mầm non ở Thái Nguyên: Xác định trách nhiệm pháp lý dựa trên căn cứ nào?

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Công nhận làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc, 'báu vật xanh' giữa đại ngàn Thái Nguyên

Công nhận làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc, 'báu vật xanh' giữa đại ngàn Thái Nguyên

Thái Nguyên: Chờ một cú hích hạ tầng để bứt phá du lịch ven hồ Ba Bể

Thái Nguyên: Chờ một cú hích hạ tầng để bứt phá du lịch ven hồ Ba Bể

Bật mí cách nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch năm 2026 không?

Bật mí cách nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch năm 2026 không?

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, đất quy hoạch là diện tích đất thuộc không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương… Làm thế nào để nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch?

3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi già

3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi già

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, giờ sinh Âm lịch có thể phần nào phản ánh tính cách và vận mệnh của một đứa trẻ.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm qua, người dân xã Ý Yên (Ninh Bình) phải sống trong cảnh bị "bủa vây" bởi rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp. Dù thực trạng đốt rác độc hại và đổ phế thải diễn ra ngay sát khu dân cư, trường học, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Những con giáp cứ nhắc đến chuyện cưới xin là 'né', chỉ mê kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp

Những con giáp cứ nhắc đến chuyện cưới xin là 'né', chỉ mê kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người đặt sự nghiệp và ổn định tài chính lên trước, vì vậy khi nhắc đến chuyện hẹn hò hay kết hôn, họ thường tìm cách "lảng tránh".

Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4

Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 9 và 10/4/2026, hệ thống Camera AI đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, các hành vi như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm tỷ lệ cao tại các nút giao nội thành Hà Nội.

Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026

Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026, các quy định của Luật Đất đai 2024 đã đi vào thực tế một cách ổn định. Theo đó Nghị quyết 254/2025/QH15 đã bổ sung 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu. Đó là những trường hợp nào?

Ai không được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Ai không được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định đề xuất tăng lương cơ sở từ 1/7/2026, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ không được hưởng chế độ.

Hà Nội: Cụ ông 91 tuổi bị xe Mercedes tông tử vong khi đi bộ sang đường

Hà Nội: Cụ ông 91 tuổi bị xe Mercedes tông tử vong khi đi bộ sang đường

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng sớm 10/4, một cụ ông 91 tuổi trong lúc đi bộ qua đường đã bị xe ô tô Mercedes tông trúng trên phố Đào Tấn (phường Giảng Võ, TP Hà Nội). Vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 9/4, một vụ xô xát đã xảy ra trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến một nữ tài xế GrabBike phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu.

Khắc khẩu nhưng hợp làm ăn: 3 cặp con giáp cứ bắt tay nhau là tiền bạc bùng nổ

Khắc khẩu nhưng hợp làm ăn: 3 cặp con giáp cứ bắt tay nhau là tiền bạc bùng nổ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi, có những cặp con giáp tuy thường xuyên lời qua tiếng lại nhưng khi kết hợp làm ăn lại thúc đẩy tài lộc, càng hợp tác lâu dài càng dễ giàu sang.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người khéo vun vén, gia đình luôn thuận hòa

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người khéo vun vén, gia đình luôn thuận hòa

Đời sống

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 4 con số dưới đây thường được cho là vừa có năng lực phát triển sự nghiệp, vừa biết giữ gìn tổ ấm hài hòa, bền vững.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái Nguyên

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái Nguyên

Đời sống
Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top