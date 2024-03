Cuối tuần làm 2 món miến vừa nhanh lại ngon miệng mà đủ cả rau lẫn thịt, giàu dinh dưỡng

1. Miến nấu nấm và thịt băm

Nguyên liệu làm món miến nấu nấm và thịt băm

150g thịt băm, 8 cây nấm hương tươi, 3 cây rau mùi, 10g dầu hào, 20g dầu ăn, 2 năm miến nhỏ, 1 khúc cà rốt, 15g dầu hào, 2g muối.

Cách làm món miến nấu nấm và thịt băm

Bước 1: Nấm bạn rửa sạch rồi cắt thành các miếng mỏng. Sau đó bạn chần nước trong nước sôi khoảng 1-2 phút. Cà rốt bạn đem gọt vỏ rồi cắt sợi. Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào chờ nóng rồi thêm thịt băm để xào. Xào thịt cho đến khi đổi màu thì thêm nước tương vào, đảo đều. Tiếp theo bạn cho dầu hào vào và tiếp tục xào cho ngấm gia vị.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho nấm đã chần cùng cà rốt vào, đảo đều. Sau đó thêm nước vào rồi đun sôi.

Bước 3: Sau khi nước sôi, bạn thả miến đã rửa sạch vào, dùng đũa nhấn miến xuống. Tiếp tục đun sôi rồi vặn nhỏ lửa và nấu trong khoảng 2 phút. Lúc này bạn nêm nếm thêm chút gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Bạn cho miến vừa nấu xong vào nồi sành để giữ ấm lâu và thêm chút rau mùi xắt nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món miến nấu nấm và thịt băm

Món miến nấu nấm và thịt băm với cách làm vô cùng đơn giản nhưng thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Phần nước dùng ngọt thơm vị thịt băm và nấm, sợi miến dai mềm ngon miệng. Vào ngày cuối tuần muốn thảnh thơi, bạn nãy làm món miến đơn giản, nhanh gọn này cho cả gia đình thưởng thức nhé.

2. Miến hấp cải thảo và thịt băm

Nguyên liệu làm món miến hấp cải thảo và thịt băm

100g thịt băm, 300g cải thảo non, 1 thìa canh tinh bột bắp, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa tương đậu đen, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 2 nắm miến, 2 cây hành lá, 1 thìa canh nước tương đen.

Cách làm món miến hấp cải thảo và thịt băm

Bước 1: Cho muối, rượu nấu, tinh bột bắp, hành lá xắt nhỏ vào thịt băm, trộn đều rồi ướp trong khoảng 10 phút. Miến bạn rửa sạch dưới vòi nước rồi ngâm trong nước ấm cho nở và mềm ra.

Bước 2: Sau khi miến nở mềm bạn vớt ra, để ráo nước. Sau đó bạn trải đều miến ra đĩa. Bước tiếp theo bạn rửa sạch rau cải thảo non và cắt làm 8 phần bằng nhau. Lưu ý phần cải thảo này bạn có thể mua cây to và bóc các lớp lá bên ngoài, chỉ lấy phần non ở bên trong để nấu với miến.

Bước 3: Đun sôi một nồi nước trên bếp. Sau đó cho cải thảo non vào nồi nước sôi chần cho mềm rồi vớt ra. Bạn để rau cải thảo ráo bớt nước thì xếp lên đĩa miến.

Bước 4: Tiếp theo bạn đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, đun nóng. Tiếp theo cho thịt băm và xào đến khi chuyển màu thì cho 1 thìa tương đậu đen vào đảo đều. Thêm nước tương và nước tương đen vào, nêm nếm cho vừa ăn. Xào thêm một lúc nữa thì tắt bếp.

Bước 5: Sau đó bạn lấy thịt băm đã xào, rải đều lên trên đĩa miến và cải thảo. Chuẩn bị nồi hấp, sau đó cho đĩa miến, cải thảo và thịt băm lên xửng, đun sôi và hấp trong khoảng 5 phút cho đến khi cải thảo và miến chín mềm. Lấy đĩa miến ra khỏi nồi hấp, trang trí thêm chút rau thơm là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món miến hấp cải thảo và thịt băm

Món miến hấp cải thảo và thịt băm hoàn thành với sợi miến dai dai, cải thảo mềm ngọt thấm gia vị hòa quyện cùng với thịt băm mềm thơm. Món ăn là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo cho bữa ăn nhẹ nhàng, nhanh gọn nhưng vẫn no bụng và đủ dinh dưỡng.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với 2 món miến làm nhanh mà đủ dinh dưỡng này nhé!