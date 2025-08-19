Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!

Thứ ba, 08:26 19/08/2025 | Ẩm thực 360
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không cần cầu kỳ, chỉ vài món ngon ‘bá cháy’ cũng đủ biến bữa cơm gia đình thêm ấm cúng, tròn vị, khiến cả nhà ăn hết veo nồi cơm.

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 1.20+ mâm cơm giá rẻ với 3-4 món ngon mỗi ngày khiến các con 'nhanh chân về ăn cơm mẹ nấu'

GĐXH - Mâm cơm gia đình với những món ngon mỗi ngày tuy giản dị nhưng được chuẩn bị bằng cả tấm lòng sẽ góp phần làm nên mâm cơm tròn vị.

Không cần cầu kỳ, chỉ với những món ăn ngon từ nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể biến bữa cơm gia đình thường ngày trở nên hấp dẫn, ấm cúng và trọn vẹn hương vị.

Món ăn ngon – hành trình từ gian bếp ra mâm cơm gia đình

Ẩm thực Việt Nam vốn nổi tiếng bởi sự đa dạng và phong phú. Từ bữa cơm gia đình giản dị đến những bữa tiệc sang trọng, mỗi món ăn đều mang theo hương vị riêng, gắn liền với ký ức và tình cảm. Người Việt thường nói: "Ăn cơm nhà, ấm lòng cả đời", và điều này đúng bởi mâm cơm gia đình không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn vun đắp tình cảm.

Chị Minh Hạnh (32 tuổi, sống tại Hà Nội) cho biết: "Ngày đi làm bận rộn, tối về lại lo cơm nước cho chồng con, nhiều khi tôi cũng thấy áp lực. Nhưng thay vì nghĩ đó là gánh nặng, tôi coi nấu ăn như một niềm vui. Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc, biến tấu một chút thôi là cả nhà đã có ngay món ăn ngon vừa đủ dinh dưỡng, vừa ấm cúng."

Theo chị Hạnh, bí quyết để bữa cơm luôn hấp dẫn nằm ở sự cân bằng: Một món mặn (thịt, cá hoặc hải sản), một món rau xanh hoặc nộm, một món canh thanh mát. Và thêm một món kho/quay/chiên để đổi vị.

Chị còn nhấn mạnh: "Quan trọng nhất vẫn là tình cảm mình gửi gắm vào từng bữa ăn. Món ăn ngon không phải vì cầu kỳ, mà bởi có người thân cùng ngồi quanh mâm cơm, cùng chia sẻ sau một ngày dài."

Sau những chia sẻ đầy cảm xúc, hãy cùng dừng chân bên mâm cơm gia đình - nơi hội tụ đủ đầy hương vị và tình thân. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ với vài món ăn ngon quen thuộc, bữa cơm đã trở thành sợi dây gắn kết, để cả nhà quây quần, cùng thưởng thức và cùng kể nhau nghe chuyện mỗi ngày. Dưới đây là những mâm cơm gia đình với nhiều món ăn ngon mà chúng tôi gợi ý để giúp bạn đọc giải quyết vấn đề nan giải cho câu hỏi "ăn gì hôm nay".

Top 19 mâm cơm với 60+ món ăn ngon mỗi ngày, đảm bảo cả nhà "chén sạch nồi cơm"

Mâm cơm 1

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 2.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Nem rán + rau muống luộc + tép rang + nước rau luộc + rau sống.

Mâm cơm 2

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 3.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Su hào xào cà rốt + cá chiên + canh + rau sống + kiwi tráng miệng.

Mâm cơm 3

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 4.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Đầu cá nấu chua + đậu sốt cà chua + cá kho + canh chua + dưa muối.

Mâm cơm 4

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 5.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Bắp bò luộc cuộn lá lốt + thịt luộc + khoai tây chiên + canh rau + quả nho tráng miệng.

Mâm cơm 5

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 6.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Chả chiên + thịt bò xào hoa điên điển + rau sống + canh chua.

Mâm cơm 6

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 7.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Canh cua + lạc rang muối + thịt luộc + cá chiên + giò xào + bắp cải muối.

Mâm cơm 7

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 8.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Bánh gối + canh măng khô + tôm xào bơ tỏi + rau sống + bắp cải muối.

Mâm cơm 8

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 9.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Trứng hấp + nấm xào + canh rau nấu thịt bằm + quả hồng.

Mâm cơm 9

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 10.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Thịt kho trứng cút + su hào xào cà rốt + canh cua + xoài tráng miệng.

Mâm cơm 10

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 11.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Miến xào hải sản + canh xương nấu củ từ + thịt luộc + rau sống.

Mâm cơm 11

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 12.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Canh dọc mùng nấu chua + cá nấu + thịt kho + giá xào lòng gà + đậu phụ + rau sống + măng cay.

Mâm cơm 12

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 13.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Tôm hấp xả + rau cải luộc + thịt gà nấu gừng + nước rau + dưa vàng.

Mâm cơm 13

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 14.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Cá sốt cà chua + bí xanh nấu xương + quả nho.

Mâm cơm 14

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 15.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Măng xào + lòng heo + bao tử heo luộc + canh cua + cà muối.

Mâm cơm 15

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 16.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Đậu phụ chiên + mề gà xào đậu cô ve + canh măng + chả viên sốt chua ngọt.

Mâm cơm 16

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 17.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Cá kho + thịt rang + rau muống luộc + cà muối + dưa vàng.

Mâm cơm 17

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 18.

Món ăn ngon trong mâm cơm này có: Nem thính + rau muống xào tỏi + sườn xào chua ngọt + sung muối + canh sườn nấu chua.

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 19.Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

GĐXH - Một mâm cơm ngon không chỉ no bụng mà còn “nịnh” trái tim, giúp hôn nhân thêm mặn nồng và ngọt ngào mỗi ngày.

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!- Ảnh 20.20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.



 

Khánh Linh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chế biến món ăn này, các con gắp rau lia lịa không ngừng, mẹ đảm xem ngay để biết cách làm!

Chế biến món ăn này, các con gắp rau lia lịa không ngừng, mẹ đảm xem ngay để biết cách làm!

Hóa ra đây chính là bí 'kíp' làm nên món nhậu tóp mỡ Triều Khúc nổi tiếng rầm rộ

Hóa ra đây chính là bí 'kíp' làm nên món nhậu tóp mỡ Triều Khúc nổi tiếng rầm rộ

Thêm cách làm chả lá lốt giòn thơm, không khô từ loại thịt vô cùng bổ máu, giàu chất sắt

Thêm cách làm chả lá lốt giòn thơm, không khô từ loại thịt vô cùng bổ máu, giàu chất sắt

'Bí kíp' làm món chả lá lốt không cần dầu ăn mà vẫn thơm ngậy, ngon khó cưỡng

'Bí kíp' làm món chả lá lốt không cần dầu ăn mà vẫn thơm ngậy, ngon khó cưỡng

Thịt ba chỉ làm theo cách này, nồi cơm của bạn sẽ 'bay' trong phút chốc

Thịt ba chỉ làm theo cách này, nồi cơm của bạn sẽ 'bay' trong phút chốc

Cùng chuyên mục

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp

Ẩm thực 360 - 17 giờ trước

GĐXH - Với chị Đặng Thuỳ (đến từ Hà Nội) nộm măng không chỉ là món ăn dân dã mà còn là ký ức ấm áp về người cha, gợi nhớ bữa cơm gia đình xưa thương nhớ.

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ bổ dưỡng, bữa cơm tự nấu còn giúp mỗi người chăm sóc bản thân và tìm thấy hạnh phúc giản dị, nhất là khi sống một mình.

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là “siêu thực phẩm” với khả năng hỗ trợ thải độc gan, chống oxy hóa, lợi tiểu và cải thiện tuần hoàn máu.

Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

GĐXH - Ai mê chả lá lốt nhưng ngại gói dễ bung, chiên dầu mỡ bắn tung tóe, để nguội lại nhanh ỉu thì hãy thử ngay bí quyết này.

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

GĐXH - Một mâm cơm ngon không chỉ no bụng mà còn “nịnh” trái tim, giúp hôn nhân thêm mặn nồng và ngọt ngào mỗi ngày.

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH – Gan đóng vai trò như “nhà máy” thải độc trong cơ thể. Việc bổ sung các thực phẩm tốt sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Chợ Việt có 6 loại thực phẩm này, nếu thấy hãy mua ngay để giải độc gan với những món ngon dễ làm theo gợi ý sau.

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH - 5 cách pha nước gừng ngon này để dưỡng dương khí trong tháng 7 âm lịch, vừa dễ làm vừa tốt cho sức khỏe lại tăng sinh khí, chống lại năng lượng âm.

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH - Đây là thực phẩm rẻ tiền, chế biến được nhiều món ngon giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương mà mọi người dễ dàng thấy ở các chợ.

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

Ẩm thực 360 - 5 ngày trước

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Ăn - 6 ngày trước

GĐXH – Giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, bánh đúc nộm - thức quà dân dã giải nhiệt ở Hà Nội lại được nhiều người lựa chọn. Một món ăn đơn sơ, mát lành với hương vị rất đặc biệt.

Xem nhiều

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

Ẩm thực 360

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Ăn
Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn
5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

Ăn
Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top