Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục tổ chức "V Fest - Vietnam Today" vào ngày 20/9. Ảnh VTV

Sau thành công của hai đại nhạc hội bùng nổ "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" và "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" vào 9 - 10/8 vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục tổ chức "V Fest - Vietnam Today" vào ngày 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Trước khi công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, Ban tổ chức chính thức thông báo thông tin vui sẽ tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả. Thông tin về cách thức nhận vé, dàn line up... sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam cập nhật trên Báo điện tử VTV và các nền tảng mạng xã hội của VTV.

Theo Ban tổ chức, sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ tiếp nối hành trình lan tỏa năng lượng tích cực và những giá trị văn hóa, tinh thần mà chuỗi concert của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã và đang xây dựng.

Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" hứa hẹn sẽ mang đến một không gian âm nhạc bùng nổ, tràn đầy cảm xúc. Một đêm nhạc được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp sẽ chào đón hơn 20.000 khán giả.

Trước đó, tối ngày 9/8, "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" với chủ đề tôn vinh văn hóa và lòng tự hào dân tộc, đã thu hút 25.000 khán giả. V Concert được ví như một "concert quốc gia" với sân khấu đầu tư hoành tráng, công nghệ hiện đại và sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu như: Hà Anh Tuấn, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Trúc Nhân,...

"V Fest - Thanh xuân rực rỡ" diễn ra vào đêm 10/8 đã mang đến một không khí sôi động, trẻ trung với chủ đề về năng lượng và nhiệt huyết tuổi trẻ. Chương trình đã trở thành một "đại tiệc" âm nhạc kéo dài hơn 5 tiếng, quy tụ những ca sĩ "hot" nhất showbiz Việt như: Binz, Bích Phương, Isaac, HIEUTHUHAI, MONO,...

