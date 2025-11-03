Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ
GĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.
Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng vừa cho biết, mới đây Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Toàn, sinh năm 1974 tại Hải Phòng sau hơn 31 năm lẩn trốn.
Trước đó, ngày 16/6/1994, Trần Mạnh Toàn cùng hai đồng bọn đã đột nhập vào nhà người dân ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng (nay là phường Hồng Bàng, Hải Phòng) trộm cắp tài sản. Các đối tượng đã lấy đi 1 đầu máy khâu, 1 đàn organ và hai thớt của dàn cát - xét, tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt là 2,8 triệu đồng.
Ngay sau đó, Trần Mạnh Toàn bị bắt giữ và tạm giam từ ngày 16/6/1994. Tuy nhiên, đến ngày 23/9/1994, cơ quan chức năng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Trần Mạnh Toàn sang hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng việc này, Trần Mạnh Toàn đã trốn vào miền Nam và biệt tích suốt hơn ba thập kỷ.
Hiện tại, qua quá trình xác minh, Tổ công tác Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu - Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện và bắt giữ Trần Mạnh Toàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
Theo đó, đối tượng được di lý qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất về Hải Phòng, tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
