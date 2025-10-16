Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều là 'nam thần', 'cực phẩm' trong phim mới về sáp nhập, tinh gọn bộ máy
GĐXH - Phim "Lằn ranh" quy tụ được dàn diễn viên nam từ chính đến phụ đều là những "cực phẩm" về diễn xuất và "nam thần" của "vũ trụ" VFC.
Ngay sau khi bộ phim "Có anh nơi ấy bình yên" kết thúc, VTV1 sẽ công chiếu bộ phim về đề tài chính luận mang tên "Lằn ranh" của đạo diễn NSƯT Nguyễn Mai Hiền. Phim do VFC phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện. Bộ phim khai thác nhiều vấn đề nóng bỏng của xã hội. Đề tài này luôn là thử thách với các nhà làm phim. "Lằn ranh" xây dựng câu chuyện ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy.
Trước "Lằn ranh", VTV từng có phim "Sinh tử" (đạo diễn NSND Khải Hưng), cũng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Biên kịch cả hai phim đều do nhà văn Phạm Ngọc Tiến chắp bút. Để hoàn thành kịch bản này, nhà văn Phạm Ngọc Tiến đã mất 2 năm.
Không chỉ đạo diễn mà dàn diễn viên khi được gửi kịch bản mời vai, họ đều thấy hào hứng vì sự mới mẻ, thú vị. Vì thế, phim quy tụ được dàn diễn viên nam có thể nói là từ chính đến phụ đều là những "cực phẩm" về diễn xuất và "nam thần" của "vũ trụ" VFC.
Dàn lãnh đạo của tỉnh Việt Đông được đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho các nghệ sĩ gạo cội như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường,... Trong đó, NSND Trọng Trinh vào vao Bí thư tỉnh uỷ Việt Đông Trần Sơn; NSND Trung Anh vai Lê Đình Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ; NSƯT Phạm Cường đảm nhiệm vai Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thuỷ. Họ chính là 3 trụ cột giữ mắt xích quan trọng trong đường dây nhân vật và mạch truyện xuyên suốt.
Tuyến thứ 2 là các diễn viên: Mạnh Trường, Hồng Diễm, Bảo Anh, Tiến Lộc, Anh Đào, Mạnh Cường, Huyền Trang… Trong đó, Mạnh Trường vào vai Chánh văn phòng UBND tỉnh, Hồng Diễm là Phó Viện trưởng VKS tỉnh; Tiến Lộc là Phó giám đốc Sở Xây dựng; Bảo Anh là Trưởng phòng điều tra Công an tỉnh; Mạnh Cường là cổ đông lớn của tập đoàn Trinh Tam; Mỹ Trinh là Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam...
Ngoài ra, trong trailer phim còn hé lộ nhiều gương mặt nổi tiếng khác như: NSƯT Thanh Quý, NSƯT Nguyệt Hằng, Doãn Quốc Đam, Hà Việt Dũng...Hỏi về việc có chủ ý lựa chọn diễn viên về mặt hình thức hay không, đạo diễn NSƯT Mai Hiền cho biết: "Với tôi, chưa bàn đến tài năng thì diễn viên đầu tiên là phải đẹp. Diễn viên đẹp sẽ mang đến cái nhìn thiện cảm cho công chúng. Để có được dàn diễn viên này là khá khó và tôi phải cảm ơn họ vì sự đồng hành này".
Nếu như Bảo Anh vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai Công an liên tục trong 19 năm qua nhưng vẫn không muốn đảm nhiệm vai khac thì Hồng Diễm lại luôn mong muốn được "thoát vai" sau mỗi dự án phim. Lần này, cô vô cùng hứng thú khi được làm "sếp", lại là màu sắc hoàn toàn khác biệt: Phó Viện trưởng VKS tối cao.
Phim sẽ lên sóng VTV1 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, ngay sau khi phim "Có anh nơi ấy bình yên" kết thúc.
Cùng ngắm dàn diễn viên được đạo diễn lựa chọn kỹ lưỡng cả về tài năng lẫn hình thức trong phim "Lằn ranh".
NSND Trung Anh vai Lê Đình Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ.
NSND Trọng Trinh vào vao Bí thư tỉnh uỷ Việt Đông Trần Sơn.
NSƯT Phạm Cường đảm nhiệm vai Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thuỷ.
Hồng Diễm vô cùng hứng thú khi được làm "sếp", lại là màu sắc hoàn toàn khác biệt: Phó Viện trưởng VKS tối cao.
Mạnh Trường vào vai Chánh văn phòng UBND tỉnh.
Tiến Lộc vào vai Phó giám đốc Sở Xây dựng.
Mạnh Cường vai doanh nhân, cổ đông lớn của tập đoàn Trinh Tam.
TRAILER PHIM LẰN RANH.
