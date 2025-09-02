Trường mẫu giáo ở Ba Đình mở cửa đón người dân nghỉ qua đêm xem diễu binh

Từ nhiều ngày qua, hàng ngàn người dân từ các tỉnh, thành đã tụ hội về Thủ đô Hà Nội để chờ đón Lễ diễu binh , diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Giữa dòng người đông đúc, bà con không khỏi lo lắng về chỗ ăn, chỗ ở. Đã có nhiều người dân Thủ đô mở cửa đón tiếp, lo chỗ nghỉ ngơi, thậm chí ăn uống miễn phí cho cựu chiến binh, bà con vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh khó khăn...

Trường Mẫu giáo 10/10 (số 21, ngõ 100, phố Đội Cấn) cũng tiếp nối tinh thần đoàn kết, yêu thương ấy.

Khoảng 21h, chị Nhung (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn đến trường mẫu giáo để nghỉ qua đêm. Ảnh: VA

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (26 tuổi, đến từ Bắc Ninh) chia sẻ: "Tôi đi cùng đoàn 6 người, khi đang đi lang thang trên phố thì được người dân chỉ dẫn đến đây. Tôi cảm thấy thật may mắn và ấm lòng khi tìm được một chỗ nghỉ miễn phí".

Anh Duyến (mũ đỏ) và người cùng đoàn ăn tối ngoài sân để giữ vệ sinh và không làm ảnh hưởng những người đang nghỉ trong phòng. Ảnh: VA

Anh Nguyễn Văn Duyến (53 tuổi, quê Phú Thọ) cũng cho biết, anh đi cùng đoàn 9 người, trong đó có 5 trẻ em.

"Chúng tôi đang ngồi nghỉ trên vỉa hè thì được một cán bộ cảnh vệ chỉ cho địa điểm này. Rất xúc động và biết ơn", anh nói. Dù biết phải thức dậy từ rất sớm để tìm chỗ xem, cả đoàn vẫn rất hào hứng vì có một nơi an toàn để nghỉ ngơi.





Anh Tô Hoàng Long, bảo vệ trường cho biết, trường đã mở cửa đón người dân từ ngày 31/8, nhưng chỉ đến ngày 1/9 mới có đông người đến nghỉ.

"Chúng tôi cố gắng hỗ trợ những người ở tỉnh xa, đặc biệt là cựu chiến binh và người già. Hiện 5 phòng học ở tầng 1 đã được bố trí làm nơi nghỉ cho khoảng 20-30 người mỗi phòng, và gần như đã kín chỗ", anh Long nói.

Ngoài Trường Mẫu giáo 10/10, UBND phường Ba Đình còn bố trí thêm 5 địa điểm nghỉ qua đêm miễn phí khác để phục vụ người dân, bao gồm: Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Trường THCS Nguyễn Công Trứ, tầng 1 Trung tâm Văn hóa thông tin phường và điểm chợ Ngọc Hà.

Hành động nhân văn của nhà trường và chính quyền địa phương không chỉ giúp người dân có một chỗ nghỉ ngơi an toàn, mà còn lan tỏa tình yêu thương, sự hiếu khách, góp phần tạo nên một Lễ Quốc khánh thật sự đáng nhớ.