Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phi công lái chuyên cơ phục vụ Bác Hồ không nhận món quà quý giá vì lý do xúc động

Thứ ba, 06:15 02/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ở tuổi 93, Đại tá, phi công Trần Văn Đông nhắc về những chuyến bay phục vụ Bác Hồ bằng tất cả sự kính trọng xen lẫn tự hào. Hồi đó cả nước đều khó khăn, phi công mỗi lần bay chuyên cơ phải đến cơ quan mượn quần áo, khi thì bị dài có lúc bị ngắn...

Đại tá, phi công Trần Văn Đông (Trung đoàn Không quân vận tải 919, nay là Đoàn bay 919) kể, trong cuộc đời binh nghiệp, ông may mắn trở thành một trong số ít người được lựa chọn vào tổ bay chuyên cơ phục vụ Bác Hồ và Bộ Chính trị. Khi ấy, năm 1960, ông vừa tròn 28 tuổi.

Máy bay IL-14 mang số hiệu VN-C482 do Chính phủ Liên Xô tặng riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sử dụng làm các chuyến bay chuyên cơ chở Bác và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

VN-C482 được đưa vào khai thác từ năm 1958. Tổ bay chuyên cơ phục vụ Bác có 6 người, gồm 2 phi công Trung Quốc (lái chính), 3 phi công Việt Nam và 1 nữ tiếp viên.

Phi công lái chuyên cơ phục vụ Bác Hồ không nhận món quà quý giá vì lý do xúc động - Ảnh 1.


Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, trong 4 thành viên tổ bay người Việt Nam phục vụ Bác, giờ chỉ còn Đại tá Trần Văn Đông và tiếp viên Lê Kim Thu (nữ tiếp viên hàng không đầu tiên của Việt Nam), 2 thành viên khác đã qua đời. Dù tuổi đã cao nhưng ký ức về vị Lãnh tụ kính yêu vẫn in đậm trong tâm trí Đại tá Đông.

65 năm trước, lần đầu tiên ông Đông gặp Bác Hồ ở sân bay Gia Lâm trước khi lên đường sang Trung Quốc. Bác ân cần hỏi thăm từng thành viên tổ bay. Biết ông Đông cùng quê Nghệ An, Bác vui lắm nên những lúc rảnh rỗi Bác hay trò chuyện cùng ông.

Trong hơn 3 năm lái máy bay đưa Bác đi công tác, đi thăm đồng bào, ông càng cảm nhận rõ sự gần gũi, giản dị của Người. Những ngày được cùng ăn cơm, trò chuyện, nếp sống bình dị của Bác đã khắc sâu trong tâm trí, trở thành động lực để ông và đồng đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Món quà vô giá

Ông nhớ lại một kỷ niệm: Hồi đó cả nước đều khó khăn, phi công như ông mỗi lần đi phục vụ Bác phải đến cơ quan mượn quần áo, khi thì bị dài có lúc lại bị ngắn. Sau vài chuyến công tác, Bác đều biết việc đó.

“Một lần sang Trung Quốc, Bác gọi thư ký Vũ Kỳ vào dặn: Mai đưa Đông đi đóng một bộ quần áo vừa người. Tôi bất ngờ và xúc động lắm. Nhưng nhìn bộ quần áo đã sờn cũ của Bác, tôi không thể nhận món quà dù nó vô cùng quý giá”, ông Đông kể.

Phi công lái chuyên cơ phục vụ Bác Hồ không nhận món quà quý giá vì lý do xúc động - Ảnh 2.


Cuối năm 1961, đoàn đại biểu Việt Nam do Bác dẫn đầu dự Đại hội lần thứ 22 Đảng Cộng sản Liên Xô. Tổ bay nhận nhiệm vụ sang Bắc Kinh đón đoàn về nước. Trên đường bay, do thời tiết xấu, máy bay phải hạ cánh tại Vũ Hán. Phía Trung Quốc đưa Bác và đoàn đi tàu hỏa từ Vũ Hán về Nam Ninh. Khi thời tiết tốt, máy bay ta bay tiếp từ Vũ Hán đến Nam Ninh đón đoàn về Hà Nội.

Khi về đến sân bay Gia Lâm, máy bay hạ cánh, lăn vào vị trí đậu và tắt máy, ông Đông ra mở cửa mời Bác xuống.

Ông Đông kể: “Lúc ấy Bác bảo: Bác cháu ta đi công tác với nhau nhiều lần. Hôm nay, Bác muốn chụp chung với các cháu một tấm ảnh kỷ niệm, có đồng ý không? Tôi ngập ngừng thưa: Chúng cháu rất muốn, nhưng không dám thưa với Bác. Bác liền cười hiền: Muốn mà không nói thì làm sao Bác biết?"

Phi công lái chuyên cơ phục vụ Bác Hồ không nhận món quà quý giá vì lý do xúc động - Ảnh 3.

Đại tá Trần Văn Đông và người vợ. Ảnh: N. Huyền

Trong lúc chụp, có một cháu bé đứng gần đó, Bác còn gọi vào chụp cùng. Sau đó, Người dặn phóng viên in đẹp và gửi tận tay mỗi cháu một tấm. Không chỉ vậy, Bác còn tặng huy hiệu cho từng người trong tổ bay. Đó là món quà vô giá với chúng tôi”, ông Đông xúc động nhớ lại.

Sau năm 1963, do tình hình chiến sự, Đại tá Trần Văn Đông và Tổ bay không còn trực tiếp phục vụ Bác Hồ. Nhưng hình ảnh giản dị và cốt cách của Người vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông và đồng đội, hun đúc ý chí của những người lính phi công.

Phi công lái chuyên cơ phục vụ Bác Hồ không nhận món quà quý giá vì lý do xúc động - Ảnh 4.


Phi công lái chuyên cơ phục vụ Bác Hồ không nhận món quà quý giá vì lý do xúc động - Ảnh 5.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Trường mẫu giáo ở Ba Đình mở cửa đón người dân nghỉ qua đêm xem diễu binh

Trường mẫu giáo ở Ba Đình mở cửa đón người dân nghỉ qua đêm xem diễu binh

Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9

Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9

Con gái liệt sĩ đưa ảnh cha dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9: 'Bố ơi, hòa bình đẹp lắm! '

Con gái liệt sĩ đưa ảnh cha dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9: 'Bố ơi, hòa bình đẹp lắm! '

Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt

Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt

Cùng chuyên mục

Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện yêu nước trong ngày Quốc khánh 2/9

Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện yêu nước trong ngày Quốc khánh 2/9

Xã hội - 15 phút trước

Để chào đón ngày Quốc khánh 2/9, suốt những ngày qua, học sinh trên khắp cả nước đã náo nức trang hoàng trường lớp. Những lớp học thường ngày bỗng trở nên rực rỡ với gam màu đỏ tươi của cờ Tổ quốc, sắc vàng của ngôi sao năm cánh, cùng những bức tranh, mô hình do chính tay các em thực hiện.

Lần đầu diễu binh trên biển: Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa xuất hiện hùng tráng

Lần đầu diễu binh trên biển: Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa xuất hiện hùng tráng

Xã hội - 45 phút trước

Tuổi Trẻ Online xin gửi tới độc giả những hình ảnh ấn tượng, hùng tráng, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển tham gia trong lễ diễu binh A80.

Xúc động hình ảnh vị tướng thắp sáng đài lửa truyền thống tại lễ diễu binh

Xúc động hình ảnh vị tướng thắp sáng đài lửa truyền thống tại lễ diễu binh

Xã hội - 48 phút trước

Hình ảnh Trung tướng Nguyễn Đức Soát cao lớn, uy nghi đĩnh đạc thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng tại lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 làm triệu trái tim người Việt xúc động.

Quy định mới nhất về yêu cầu bắt buộc đối với người học lái xe, áp dụng từ tháng 9/2025

Quy định mới nhất về yêu cầu bắt buộc đối với người học lái xe, áp dụng từ tháng 9/2025

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Thông tư 14/2025/TT-BXD, từ ngày 1/9/2025, yêu cầu đối với người học lái xe có sự thay đổi. Dưới đây là thông tin cụ thể, mời bạn đọc tham khảo.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển

Xã hội - 1 giờ trước

Hải quân Nhân dân Việt Nam, đủ khả năng tác chiến hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tin sáng 2/9: Một quyết sách mang tính đột phá giúp hàng chục triệu gia đình Việt Nam hưởng lợi; người dân phấn khởi nhận quà Tết Độc lập

Tin sáng 2/9: Một quyết sách mang tính đột phá giúp hàng chục triệu gia đình Việt Nam hưởng lợi; người dân phấn khởi nhận quà Tết Độc lập

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Năm học 2025-2026 mở ra trong niềm vui của hàng triệu gia đình, khi hơn 20 triệu học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% phí BHYT; Người dân tại các địa phương phấn khởi, vui mừng, nô nức đi nhận quà Tết Độc lập của Đảng, Nhà nước.

Các khối, đoàn, đại biểu di chuyển vào Quảng trường Ba Đình

Các khối, đoàn, đại biểu di chuyển vào Quảng trường Ba Đình

Xã hội - 2 giờ trước

Ghi nhận lúc 4 giờ ngày 2/9, các khối, đoàn, Đại biểu di chuyển vào Quảng trường Ba Đình để ổn định vị trí, chờ đến giờ bắt đầu Đại lễ A80.

Dàn xe tăng thiết giáp tiến vào điểm tập kết trong tiếng reo hò của người dân

Dàn xe tăng thiết giáp tiến vào điểm tập kết trong tiếng reo hò của người dân

Xã hội - 2 giờ trước

Gần 4h, dàn xe tăng, thiết giáp bắt đầu lăn bánh tiến vào vị trí tập kết trên đường Thanh Niên, hướng về phía Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho lễ diễu binh 2/9.

Trường mẫu giáo ở Ba Đình mở cửa đón người dân nghỉ qua đêm xem diễu binh

Trường mẫu giáo ở Ba Đình mở cửa đón người dân nghỉ qua đêm xem diễu binh

Xã hội - 2 giờ trước

Trong không khí hân hoan hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Trường Mẫu giáo 10/10 tại phường Ba Đình, Hà Nội đã mở cửa xuyên đêm, trở thành điểm nghỉ chân miễn phí cho hàng trăm người dân từ khắp nơi về Thủ đô.

Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9

Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9

Thời sự - 11 giờ trước

Mang theo tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước, hai anh em - Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng cùng sánh bước trong đội hình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Xem nhiều

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985

Thời sự

Ngày 2/9/1985, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chuẩn bị cho công cuộc đổi mới.

Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Thời sự
Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạng

Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạng

Đời sống
Dự báo chi tiết thời tiết khu vực Hà Nội và cả nước ngày 2/9

Dự báo chi tiết thời tiết khu vực Hà Nội và cả nước ngày 2/9

Thời sự
Hà Nội mưa to, người dân đội mưa chờ xem diễu binh

Hà Nội mưa to, người dân đội mưa chờ xem diễu binh

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top