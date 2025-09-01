Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 01/9, tại khu vực phố Hàng Bài – Hai Bà Trưng, Bà Triệu – Hàng Khay, Tràng Thi – Nhà Trung… hàng ngàn người dân đã yên vị các vị trí ngồi, sẵn sàng chờ đến sáng ngày 2/9 để chờ đón các đoàn diễu binh, diễu hành.

Tại ngã tư Hai Bà Trưng – Quang Trung, mặc dù các đoàn diễu binh không di chuyển trên tuyến phố này nhưng ngay từ 17h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã lập các chốt chặn bằng dải phân cách cứng, để hạn chế dòng người lưu thông đến các tuyến phố đoàn diễu binh đi qua.

Rất đông người dân cùng đổ về khu vực Tràng Tiền Plaza để chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng ngày 2/9.

Đối với công tác y tế, hậu cần tại khu vực này cũng sẵn sàng phục vụ người dân xem diễu binh.

Trao đổi với phóng viên, BS Ngô Lương Điền - Trạm y tế phường Hoàn Kiếm cho biết, chỉ trong vài giờ đồng hồ, điểm y tế phường Hoàn Kiếm tại Nhà Chung - Tràng Thi đã xử lý 3 ca bị thương phần mềm, 3 ca bệnh nhẹ như đau đầu, chân, tay.

Trong đó, trường hợp bệnh nhân Trịnh Thị Huyền (SN 2005, ở Đống Đa, Hà Nội) bị chấn thương phần chân do bỏng bô xe máy.

Theo kế hoạch, vào 6h30 thứ Ba ngày 2/9 sẽ bắt đầu diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Buổi lễ sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình chính thức với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an.

Theo lộ trình, khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) sẽ rút theo 3 hướng chính, gồm: Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên:

Tại khu vực phố Quang Trung - Tràng Thi, người dân đã ngồi phủ kín các vỉa hè, sẵn sàng ngồi xuyên đêm để chờ đại lễ chính thức khai mạc vào sáng sớm 2/9.

Hình ảnh ghi tại khu vực Tràng Thi - Nhà Chung.

Hình ảnh ghi nhận tại phố Nhà Chung - Tràng Thi.

Hình ảnh ghi nhận người dân chờ đón xem diễu binh tại khu vực vỉa hè phố Nhà Chung - Tràng Thi.

Bên cạnh công tác y tế, công tác hậu cần tại khu vực này cũng sẵn sàng phục vụ người dân xem diễu binh.

