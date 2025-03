Đang đun bếp lúc sáng sớm, người phụ nữ 49 tuổi bất ngờ bị đột quỵ

Ngày 19/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị đã cấp cứu thành công cho một trường hợp bị đột quỵ được đưa đến viện trong "giờ vàng".

Theo đó, khoảng 4h30 sáng, bệnh nhân nữ N.T.Đ (49 tuổi, ở Vĩnh Phúc) được người nhà phát hiện đang ngồi gục ở bếp, lơ mơ, liệt nửa người bên trái. Nhận thấy những dấu hiệu nguy hiểm, gia đình đã gọi điện ngay đến Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để được hỗ trợ, đồng thời nhanh chóng đưa người bệnh đến viện cấp cứu.

Hình ảnh cho thấy người bệnh bị nhồi máu não và huyết khối được lấy ra từ mạch máu não người bệnh. Ảnh: BVCC.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng ý thức lơ mơ (G13 điểm), nói khó, quay đầu và mắt sang phải, liệt mặt trái, liệt hoàn toàn nửa người trái (cơ lực 0/5), NIHSS 15 điểm. Ngay lập tức người bệnh đưa lên phòng can thiệp mạch cấp cứu can thiệp lấy huyết khối.

Chỉ trong vòng 15 phút can thiệp, ekip đã lấy ra "thủ phạm" gây tắc mạch là 2 mảnh huyết khối, giúp tái thông hoàn toàn mạch máu não cho người bệnh.

Trong quá trình can thiệp, phát hiện tổn thương do lóc tách động mạch cảnh trong phải nên các bác sĩ tiếp tục đặt Stent mạch cảnh cho người bệnh. Ca can thiệp khó khăn do phải thực hiện đồng thời 2 kỹ thuật chuyên sâu: Lấy huyết khối động mạch não giữa và đặt Stent động mạch cảnh.

May mắn, ngay sau khi can thiệp, người bệnh đã tỉnh hoàn toàn, tình trạng liệt 1/2 người trái đã cải thiện rõ. Chỉ sau 12 giờ can thiệp, người bệnh đã có thể tự ăn uống và sinh hoạt cơ bản. Chưa đầy 24 giờ sau, người bệnh đã nói rõ tiếng, có thể đứng dậy và đi lại khi có người đỡ. Chỉ số cơ lực trái phục hồi 5/5, NIHSS giảm xuống 0 điểm.

Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của việc can thiệp kịp thời trong điều trị đột quỵ, mang lại hy vọng cho hàng nghìn người bệnh mỗi năm.

Lợi ích của việc cấp cứu đột quỵ trong giờ vàng

ThS.BS Phan Ngọc Nhu – Trưởng khoa Điều trị bán cấp thần kinh đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, trường hợp người bệnh N.T.Đ rất may mắn khi được phát hiện và đưa vào bệnh viện can thiệp kịp thời ở giờ thứ 2 sau đột quỵ (thời gian vàng để can thiệp hiệu quả). Nhờ vậy, người bệnh đã phục hồi tốt, tiên lượng sớm có thể quay trở lại cuộc sống bình thường.

Sau 12 giờ can thiệp, người bệnh đã có thể tự xúc ăn. Ảnh: BVCC.

Thời gian vàng cấp cứu đột quỵ thường được tính trong khoảng từ 3 – 4,5 giờ kể từ khi người bệnh xuất hiện các triệu chứng đột quỵ đầu tiên như nói ngọng, khó nói, yếu liệt chi, méo miệng, lệch một bên mặt, đau đầu, choáng váng,… Trong một số trường hợp, thời gian vàng để cấp cứu đột quỵ có thể kéo dài đến 24 giờ tính từ khi xuất hiện dấu hiệu đột quỵ. Tuy nhiên, người bệnh nên được can thiệp càng sớm càng tốt.

"Cấp cứu đột quỵ trong thời gian vàng giúp nâng cao cơ hội sống sót cho người bệnh, bởi chỉ cần chậm 1 phút, người bệnh có thể sẽ mất đi gần 2 triệu tế bào não. Các biện pháp can thiệp, điều trị đột quỵ tốt nhất cũng cần được áp dụng phù hợp trong khung giờ này", BS Nhu cho hay.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân ngay khi phát hiện bản thân hoặc những người xung quanh có các dấu hiệu như méo miệng, nói ngọng, yếu tay chân,… cần ngay lập tức gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên môn về đột quỵ trong thời gian sớm nhất. Mọi sự chậm trễ đều có thể dẫn đến tổn thương não không thể hồi phục.

Ngoài ra, để phòng ngừa đột quỵ, người dân nên kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, đường huyết, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động và tránh xa thuốc lá, rượu bia, các chất kích thích…

Chuyên gia nói gì khi nhiều người đi lọc máu để loại bỏ mỡ máu, ngừa đột quỵ? GĐXH – Tin vào những lời quảng cáo về việc lọc máu có thể loại bỏ mỡ máu và máu xấu, giúp phòng ngừa đột quỵ, nhiều người đã sẵn sàng bỏ số tiền không hề nhỏ để thực hiện. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, chưa có khuyến cáo nào cho việc lọc máu dự phòng, thậm chí lạm dụng phương pháp này tiểm ẩn nhiều nguy cơ gây hại.