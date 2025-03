Chuyên gia nói gì khi nhiều người đi lọc máu để loại bỏ mỡ máu, ngừa đột quỵ?

Nhiều quảng cáo về tác dụng của lọc máu dự phòng nhiều bệnh tật

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết quảng cáo cho dịch vụ lọc máu để loại bỏ máu xấu, mỡ máu, phòng ngừa đột quỵ. Theo đó, chỉ cần tìm kiếm cụm từ "lọc mỡ máu" hoặc "lọc máu phòng đột quỵ", sẽ cho ra rất nhiều kết quả với những lời quảng cáo "có cánh" về tác dụng thần kỳ của phương pháp này.

Những quảng cáo về công dụng của phương pháp lọc mỡ máu đang lan truyền trên mạng. Ảnh FB.

Nào là "lọc máu xấu, trả lại máu sạch; chỉ sau 2 giờ thực hiện, giải cứu cơ thể khỏi các biến chứng nguy hiểm của mỡ máu cao; loại bỏ trực tiếp mỡ trong máu (cholesterol xấu), tống khứ chất gây viêm và cặn bã có trong máu" rồi đến "lọc máu giúp ngăn ngừa cục máu đông và mảng bám thành mạch; phòng ngừa đột quỵ, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim…".

Chính những quảng cáo hấp dẫn này đã khiến nhiều người sẵn sàng bỏ số tiền không hề nhỏ để được thực hiện lọc máu với hy vọng sẽ đạt được những lợi ích trên.

Dưới góc độ chuyên môn, nhiều chuyên gia y tế đều lên tiếng về vấn đề này.

Chưa có khuyến cáo nào cho việc lọc máu dự phòng

Trước tình trạng nhiều cơ sở cho rằng chỉ cần lọc máu không những xóa bỏ mỡ máu mà còn loại bỏ máu xấu sẽ ngăn ngừa đột quỵ, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ... chia sẻ trên trang cá nhân, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh: "Nếu chỉ cần 2-3 tiếng với chi phí chưa đến chục triệu mà phòng ngừa được đột quỵ, rồi hết cả mỡ máu, tiểu đường... thì chắc bác sĩ tim mạch như tôi thất nghiệp".

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, một phương pháp thực sự hiệu quả sẽ được đưa vào hướng dẫn của các hội chuyên ngành nhưng cho đến thời điểm này chưa có khuyến cáo nào cho việc lọc máu dự phòng.

Lọc máu được chỉ định khi cần điều trị, nghĩa là khi đã được chẩn đoán xác định là có bệnh thực sự. Đây là phương pháp rất hiệu quả cứu sống nhiều bệnh nhân như suy thận, suy tim, nhiễm khuẩn nặng, viêm tuỵ cấp.

"Nếu các bạn đi sang nước ngoài để thanh lọc cơ thể cũng nên đặt câu hỏi nước sở tại có chi trả bảo hiểm cho phương pháp dự phòng này không? Câu trả lời chắc chắn là không. Vậy nên, không mất tiền bạc và công sức cho việc thực hiện một thủ thuật "xâm lấn" mà hiệu quả chưa được chứng minh rõ ràng", Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khuyến cáo.

Thận trọng "tiền mất, tật mang"

Cũng chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Đỗ Gia Tuyển, Trưởng Bộ môn Nội tổng hợp, Đại học Y Hà Nội cho biết, hiện nay, ở Việt Nam chưa có hướng dẫn và chỉ định lọc mỡ máu để điều trị hay dự phòng đột quỵ.

Kỹ thuật lọc mỡ máu hiện tại chỉ được chỉ định và áp dụng cho những trường hợp viêm tụy cấp kèm theo một chỉ số mỡ máu là triglycerid tăng cao. Đối với những người bình thường, chỉ số mỡ máu tăng cao nhưng chưa có biểu hiện về mặt lâm sàng cũng không cần phải lọc máu.

Hiện nay, ở Việt Nam chưa có hướng dẫn và chỉ định lọc mỡ máu để điều trị hay dự phòng đột quỵ. Ảnh minh họa.

"Lọc máu để phòng ngừa đột quỵ như thông tin quảng cáo hay tư vấn của một số cơ sở y tế là không hợp lý và chưa có đủ căn cứ khoa học. Vì vậy, người dân cần thận trọng, không nên tin vào quảng cáo hay lạm dụng lọc mỡ máu sẽ rất nguy hiểm", PGS.TS Đỗ Gia Tuyển chia sẻ.

Vị chuyên gia này phân tích, lạm dụng lọc máu rất nguy hiểm thậm chí có thể gặp những biến chứng đe dọa đến tính mạng của người bệnh do nguy cơ xảy ra các biến chứng liên quan đến lọc máu như: chóng mặt, đau đầu, buồn nôn và nôn, tụt huyết áp, đau ngực, đau lưng, chuột rút, sốt, dị ứng dây quả lọc, sốc phản vệ, mất máu do chảy máu, rối loạn nhịp tim và ngừng tim, chảy máu do sử dụng thuốc chống đông, tai biến mạch máu não trong và sau lọc máu, nhiễm trùng đường vào mạch máu…

Với kỹ thuật thay hoặc lọc huyết tương, người bệnh còn có nguy cơ bị dị ứng thậm chí sốc phản vệ với dung dịch huyết tương hoặc albumin được truyền bù vào trong quá trình lọc máu.

Hơn nữa, nhiều chuyên gia đã từng nhấn mạnh, kỹ thuật lọc máu nói chung và lọc mỡ máu nói riêng là những kỹ thuật điều trị chuyên sâu, cần có những thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên y tế thực hiện phải có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản và thực hiện ở những bệnh viện lớn hoặc bệnh viện chuyên khoa có đơn vị thận nhân tạo và khoa hồi sức cấp cứu.

Đây là những yếu tố quan trọng để đảm bảm an toàn cho người bệnh. Do đó, người bệnh không nên thực hiện ở phòng khám hay cơ sở y tế thông thường để tránh "tiền mất, tật mang".

Một số thói quen phòng ngừa mỡ máu - Nên ăn nhiều rau, hoa quả, các loại ngũ cốc và chế biến thô; thịt nạc hoặc thịt gia cầm không da; cá béo (nhiều dầu) ăn ít nhất hai lần trong tuần; dùng dầu thực vật như dầu ô liu, dầu hướng dương, dầu đậu nành; uống sữa không béo. - Nên hạn chế mỡ động vật, thịt động vật có mỡ, phủ tạng động vật (gan, thận, óc, lá lách…); các đồ ăn chiên xào, đồ ăn nhanh, lòng đỏ trứng, bơ, phô-mai béo và các loại thức ăn chế biến từ chúng. - Tránh dùng dầu thực vật nhiều chất béo bão hòa như dầu dừa, dầu cọ, dầu hạnh nhân và các loại bơ thực vật, sữa béo (nguyên kem). - Tập thể dục ít nhất 30 phút và đều đặn mỗi ngày. - Cai thuốc lá, không uống rượu, giữ cân nặng vừa phải, tránh để thừa cân hoặc béo phì.

