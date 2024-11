Đăng Khôi khoe 11 năm ngày cưới, tiết lộ tính cách 'vợ bầu' khiến fan thích thú

Tuyệt chiêu làm đẹp và chế độ ăn uống khi mang thai của bà xã Đăng Khôi GĐXH - Luôn giữ được vẻ sexy cuốn hút dù những tháng cuối thai kỳ, mới đây Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi đã biết lộ bí quyết nhờ ăn uống và thời trang.

Mới đây, Đăng Khôi khoe bộ ảnh gia đình bày tỏ niềm hạnh phúc kỷ niệm 11 năm ngày cưới và chuẩn bị đón thành viên mới. "Kỉ niệm 11 năm ngày cưới. Sắp chào đón thành viên thứ 5. I'm so happy with my small family 13/11/2013 - 13/112024 (tạm dịch: Tôi rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình)".

Trong bộ ảnh lần này, anh xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và thần thái đầy cuốn hút. Dù đã trải qua hơn 20 năm trong showbiz, Đăng Khôi vẫn giữ được sức hút không thể phủ nhận. Điều này giúp anh trở thành biểu tượng của sự trẻ trung, phong độ và duyên dáng trong mắt khán giả.

Kỷ niệm 11 năm ngày cưới, vợ chồng Đăng Khôi - Thuỷ Anh thực hiện bộ ảnh gia đình để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đăng Khôi diện vest trẻ trung, phóng khoáng khi chụp ảnh cùng bà xã và hai con trai.

11 năm ngày cưới, cả gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh đều háo hức chờ đón thành viên mới sắp chào đời.

Bên cạnh đó, Thuỷ Anh xuất hiện trong những bộ trang phục nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp của cô khi đang mang thai. Đăng Khôi bộc bạch niềm tự hào về bà xã: "Nói về vợ tôi: Bầu xinh, bầu ngoan, bầu giỏi, bầu khỏe,… Trộm vía! Lần 3 mang bầu này cô ấy giỏi lắm, không những không phiền, không làm nũng mà Thủy Anh còn chăm sóc ngược tôi để tôi có thể toàn tâm toàn ý trở thành "ông cố nội visual"

Cô ấy yêu tôi, yêu cả khán giả, các fans, các bạn của tôi. Suốt ngày bắt tôi làm âm nhạc và nghệ thuật. 11 năm bên nhau và 19 năm yêu nhau, cám ơn em vì tất cả, đã mang đến cho anh cuộc sống và các con như trong mơ".

Thời gian qua, Đăng Khôi gây ấn tượng khi tái xuất nghệ thuật trong show "Anh trai vượt ngàn chông gai". "Anh trai" Đăng Khôi được nhiều khán giả ngưỡng mộ không chỉ bởi giọng hát vẫn mượt mà như ngày nào mà ngoại hình trẻ trung bất chấp thời gian.

Năm 2023, Đăng Khôi – Thủy Anh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tổ chức buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới đẹp như cổ tích trên biển tại Hồ Tràm – Vũng Tàu. Dù cặp đôi trải qua hơn một thập kỷ kết hôn nhưng vẫn giữ được tình yêu trọn vẹn, truyền cảm hứng tích cực về cuộc sống hôn nhân và gia đình.

Thuỷ Anh cũng khiến nhiều "mẹ bỉm" ghen tị khi ở những tháng cuối thai kỳ vẫn xinh đẹp rạng rỡ.

Vợ Đăng Khôi chia sẻ rằng mỗi lần mang thai là một hành trình khác nhau và cô luôn biết ơn vì có gia đình bên cạnh: "Đối với mình, mang thai là một trải nghiệm tuyệt vời, dù có những khó khăn nhưng cảm giác được yêu thương và chăm sóc từ chồng và các con là điều không thể nào thay thế".