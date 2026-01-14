Đang thời điểm vàng để bốc lại bát hương cho những ai muốn năm 2026 vận trình vượng phát

Bốc lại bát hương đúng thời điểm, với tâm thế chỉnh lại nếp nhà

Cuối năm ngoái, anh Phạm Khoa – một người làm kinh doanh lâu năm ở Hà Nội - mời tôi tới nhà bốc lại bát hương. Anh chia sẻ, công việc làm ăn năm đó không đến mức thua lỗ, gia đình không có biến cố lớn, nhưng gần 2 năm liền nhà không yên, vợ chồng dễ bất hòa, con cái học hành sa sút, người trong nhà hay đau ốm vặt, còn việc làm ăn thì vướng đủ chuyện nhỏ mà lằng nhằng... có người khuyên nên xem xét việc bốc lại bát hương nơi ban thờ.

Quả thật, tôi nhìn qua thấy ban thờ đã nhiều năm chưa được chỉnh trang đúng cách. Bát hương cũ, tro lẫn tạp, đồ thờ xộc xệch do dọn vội qua loa mỗi dịp Tết. Nơi trang nghiêm nhất trong nhà mà còn thiếu trật tự, thì sự ổn định chung khó mà trọn vẹn. Sau khi tìm hiểu kỹ, tôi khuyên anh chọn lấy thời điểm tốt là tháng 11, 12 âm lịch để bốc lại bát hương. Không cầu xin điều gì lớn lao, chỉ làm đúng quy trình, đúng thời điểm, với tâm thế chỉnh lại nếp nhà.

Tết năm đó anh khoe cả mùa Tết trôi qua nhẹ nhõm. Đáng nói là sau Tết, nhịp sống gia đình cũng dần ổn định lại theo một cách rất tự nhiên.

Tháng 11, 12 âm lịch là thời điểm tốt để bốc lại bát hương. Ảnh internet

Khi nào gia đình nên bốc lại bát hương?

Theo các chuyên gia phong thủy, bốc lại bát hương không phải việc làm thường xuyên, càng không phải cứ gặp khó khăn là làm.

Theo Chuyên gia Phong Thủy - Master Phùng Phương - với những trường hợp sau thì việc bốc lại bát hương là cần thiết:

- Gia đình nhiều năm chưa từng bốc lại bát hương, bát hương đã cũ, tro tạp, thiếu cốt đầy đủ.

- Ban thờ lâu ngày không được chăm sóc đúng cách, thường xuyên xê dịch, lau dọn qua loa.

- Gia đạo xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn kéo dài: căng thẳng, dễ nóng giận, khắc khẩu, con cái khó bảo, sức khỏe các thành viên suy giảm, tinh thần nặng nề.

- Làm ăn cố gắng nhưng khó tụ, thu vào rồi lại thất thoát, không giữ được nhịp ổn định.

Bát hương cần có tờ dị hiệu. Ảnh internet

Bốc lại bát hương: tiễn cũ – lập mới – giữ ổn định

Ở góc độ đời sống, ban thờ là trục tinh thần của ngôi nhà. Khi trục này rối, thiếu trật tự, nó phản chiếu trực tiếp vào tâm lý sinh hoạt hàng ngày của các thành viên. Việc bốc lại bát hương không phải “đổi số”, mà là tái thiết lại trật tự năng lượng và tâm thế sống.

Hiểu đúng, bốc lại bát hương là một nghi thức chuyển giao. Chuyển từ cái cũ đã hoàn thành vai trò của nó, sang một trạng thái mới gọn gàng, ổn định hơn. Nó giống như việc tổng vệ sinh lại một căn nhà đã ở lâu năm. Không phải vì nhà “xấu”, mà vì bụi tích tụ quá lâu sẽ làm không gian trở nên nặng nề, bức bối.

Ban thờ cũng vậy. Khi được chỉnh trang đúng cách, đúng thời điểm thì không gian thờ tự trở nên sạch – gọn – ổn định. Tâm lý người thờ cúng trở nên an yên – tập trung – nhẹ nhõm. Nhịp sinh hoạt gia đình dần quay về trạng thái hài hòa. Đó là hiệu ứng tâm – khí tương hỗ, hoàn toàn có thể lý giải bằng tâm lý học môi trường và thói quen sống, không cần gán cho yếu tố huyền bí.

Việc bốc lại bát hương ban thờ nên làm sớm trong thời điểm này sẽ giúp gia chủ thêm chủ động mọi việc, không vội vàng cập rập những ngày cuối năm. Ảnh internet

Vì sao tháng 11 và 12 âm lịch là thời điểm tốt?

Theo nguyên lý vận hành trường khí, 2 tháng cuối năm âm lịch là giai đoạn khép lại chu trình cũ và chuẩn bị cho chu trình mới. Trường khí lúc này đi vào pha thu – xả – tái lập, rất phù hợp cho những việc mang tính chỉnh sửa gốc rễ. Việc bốc lại bát hương trong tháng 11, hoặc 12 Âm lịch giúp gia chủ kết thúc trọn vẹn vận trình cũ, tránh xáo trộn khi bước sang năm mới. Đồng thời, giữ cho ban thờ ổn định xuyên suốt Tết và cả năm sau.

Việc bốc lại bát hương ban thờ nên làm sớm trong thời điểm này sẽ giúp gia chủ thêm chủ động mọi việc, không vội vàng cập rập cuối năm, không làm cho có, và quan trọng nhất là giữ được tâm thế trang nghiêm, tĩnh tại khi Tết đến, xuân về.

Quy trình bốc bát hương: đơn giản – đúng – đủ

Chuyên gia Phong thủy - Master Phùng Phương nhấn mạnh: bốc bát hương không cần cầu kỳ, nhưng phải đúng trật tự. Quy trình thực hiện rõ ràng, dễ làm tại nhà, nhưng quan trọng là phải có bộ cốt bát hương.

Một bộ bốc bát hương đạt chuẩn cần đảm bảo:

- Chất liệu tự nhiên, sạch, ổn định.

- Cốt bát hương đầy đủ, tượng trưng cho sự cân bằng ngũ hành.

Một số chuyên gia phong thủy khác cũng đồng quan điểm 2 tháng cuối năm là thời điểm tốt để bốc lại bát hương (nếu cần). Việc gia trì, nạp cốt theo cách hiểu hiện đại là thiết lập ý niệm và sự tập trung tâm thức khi thực hiện nghi thức. Bốc lại bát hương không phải để xin tài lộc tức thì, mà để giữ nhịp ổn định dài hạn - là cách đặt lại nền móng tinh thần cho gia đình. Khi người làm hiểu rõ mình đang làm gì, vì điều gì, thì ban thờ tự nhiên trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả nhà, có ý nghĩa cho nhịp sống của cả năm sau..

Khi ban thờ được chăm chút đúng mực, trật tự trong nhà được củng cố, tâm người yên, thì mọi kế hoạch bước sang năm mới cũng trở nên nhẹ nhàng và chủ động hơn.

