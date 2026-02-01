Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Đào rừng đắt khách, buôn lái phấn khởi thu về gần trăm triệu đồng mỗi ngày

Chủ nhật, 16:18 01/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cận Tết, thị trường đào rừng tại Hà Nội càng trở nên sôi động. Năm nay, đào rừng được đánh giá có chất lượng đẹp, hoa dày, sắc thắm, khiến sức mua tăng mạnh. Nhiều tiểu thương cho biết, mỗi ngày có thể bán ra 50-60 cành đào, doanh thu lên tới gần trăm triệu đồng.

Thời điểm hiện tại, trên nhiều tuyến đường lớn của thủ đô Hà Nội đã rực rỡ sắc màu của hoa lá ngày Tết. Màu rực rỡ của những chậu lan đủ sắc, màu vàng của quất, sắc hồng của đào, khiến cho tiết xuân càng thêm tươi thắm.

Đào rừng hiện nay cũng được nhiều lái buôn vận chuyển về bày bán phục vụ người dân thủ đô. Ngay từ ngày 12 tháng chạp, anh Dương Văn Thu, một lái buôn gắn bó 10 năm với nghề buôn đào rừng đã vận chuyển những xe hàng đầu tiên về phục vụ bà con chơi hoa sớm.

Ngay khi đào vừa về, không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm. Chỉ riêng trong những ngày đầu bày bán, anh Thu đã bán được khoảng 50 - 60 cành đào các loại mỗi ngày.

"Năm nay nhu cầu chơi đào rừng tăng rõ rệt so với mọi năm. Nhiều loại đào thế, đào ghép hay mai đều có giá cao nên người dân chuyển sang chọn đào rừng nhiều hơn", anh Thu chia sẻ.

Về giá cả, đào rừng năm nay có biên độ khá rộng. Những cành đào nhỏ, dáng đơn giản có giá từ 1–5 triệu đồng, phù hợp với số đông người tiêu dùng. Trong khi đó, những cành đào đẹp, dáng độc, hoa dày có thể lên tới hàng chục triệu đồng. "Sáng nay tôi vừa bán một cành đào rừng giá hơn 20 triệu đồng", anh Thu cho biết.

Không chỉ đắt khách, chất lượng đào rừng năm nay cũng được các tiểu thương đánh giá cao. Hoa đào đỏ, nụ dày, dáng cành tự nhiên. Dù có hiện tượng nở sớm do thời tiết, song nếu được xử lý và chăm sóc đúng cách, đào vẫn đảm bảo nở đẹp đúng dịp Tết.

"Năm nay đào đẹp hơn nhiều so với các năm trước. Chúng tôi phải chia lô, nhập hàng theo từng đợt để tránh tình trạng đào nở sớm, giúp người mua yên tâm chơi Tết", anh Thu nói thêm.

Nhờ lượng tiêu thụ lớn và giá bán ổn định, nhiều buôn lái cho biết, những ngày cao điểm, doanh thu mỗi ngày có thể đạt tới gần trăm triệu đồng, sau khi trừ chi phí vẫn có lãi khá.

Đào rừng "xuống phố" Thủ đô ngày cận Tết, giá bán có đắt đỏ khi khởi điểm từ 120.000 đồng/cành? Đào rừng 'xuống phố' Thủ đô ngày cận Tết, giá bán có đắt đỏ khi khởi điểm từ 120.000 đồng/cành?

GĐXH - Những ngày cận Tết Nguyên đán, dọc nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội như Giảng Võ, Tân Mai, Lạc Long Quân… không khí mua sắm hoa Tết đã bắt đầu rộn ràng.

Nguồn cung đào tăng mạnh, thị trường Tết bước vào cao điểmNguồn cung đào tăng mạnh, thị trường Tết bước vào cao điểm

GĐXH - Những chuyến xe chở đầy sắc đào xuôi ngược khắp các nẻo đường, vườn đào đỏ lửa ngày đêm, phố phường rộn ràng sắc xuân. Thị trường đào Tết năm nay bước vào cao điểm với nguồn cung dồi dào, không khí mua bán sôi động chưa từng có.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đào rừng 'xuống phố' Thủ đô ngày cận Tết, giá bán có đắt đỏ khi khởi điểm từ 120.000 đồng/cành?

Đào rừng 'xuống phố' Thủ đô ngày cận Tết, giá bán có đắt đỏ khi khởi điểm từ 120.000 đồng/cành?

Nguồn cung đào tăng mạnh, thị trường Tết bước vào cao điểm

Nguồn cung đào tăng mạnh, thị trường Tết bước vào cao điểm

Độc lạ trend 'cuốn rêu' cho đào Tết Nguyên đán 2026: Lái buôn tất bật, thị trường đào hứa hẹn sôi động

Độc lạ trend 'cuốn rêu' cho đào Tết Nguyên đán 2026: Lái buôn tất bật, thị trường đào hứa hẹn sôi động

Thu nửa tỷ đồng mỗi năm từ mô hình cho thuê đào cổ thụ chơi tết Nguyên đán

Thu nửa tỷ đồng mỗi năm từ mô hình cho thuê đào cổ thụ chơi tết Nguyên đán

Canh đào nở đúng Tết, làng đào Hà Đông vào mùa cao điểm

Canh đào nở đúng Tết, làng đào Hà Đông vào mùa cao điểm

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 58 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 1/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xe máy điện giá 21 triệu đồng pin khỏe, sạc nhanh, cốp rộng rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện giá 21 triệu đồng pin khỏe, sạc nhanh, cốp rộng rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện đã có mặt tại đại lý với mức giá chỉ tương đương Honda Wave Alpha, trở thành sự lựa chọn tuyệt hảo để thay thế Vision.

Giá xe Honda Air Blade giảm sốc, rẻ chưa từng có, 43 triệu đồng sở hữu xe ga cận cao cấp, khách đua chốt đơn dịp Tết

Giá xe Honda Air Blade giảm sốc, rẻ chưa từng có, 43 triệu đồng sở hữu xe ga cận cao cấp, khách đua chốt đơn dịp Tết

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade giảm cực sâu tại đại lý nhằm kích cầu khách hàng dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

Giá vàng hôm nay 1/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau phiên giảm sâu?

Giá vàng hôm nay 1/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau phiên giảm sâu?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 1/2/2026 giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng SJC giảm thêm 9 triệu đồng, về mức 172 triệu đồng/lượng.

Tranh thủ cuối tuần, người dân tất bật sắm cành đào, chậu cúc đưa lên nghĩa trang tảo mộ, mời tổ tiên về đón Tết

Tranh thủ cuối tuần, người dân tất bật sắm cành đào, chậu cúc đưa lên nghĩa trang tảo mộ, mời tổ tiên về đón Tết

Xu hướng - 6 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng Chạp, khi không khí Tết Bính Ngọ 2026 đã lan tỏa khắp phố phường, nhiều gia đình lại tranh thủ ngày cuối tuần để sắm đào, quất, lễ, về các nghĩa trang để tạ mộ, tưởng nhớ người đã khuất và mời tổ tiên về sum vầy cùng con cháu trong dịp năm mới.

Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng đẹp hoài cổ, sang xịn chẳng kém SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng đẹp hoài cổ, sang xịn chẳng kém SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn ‘địa chấn’ trên thị trường bằng mức giá rẻ so với trang bị.

Cuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhân

Cuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhân

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 20 tỷ đồng.

SUV hạng A giá 249 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ hút khách

SUV hạng A giá 249 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ hút khách

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - SUV hạng A của Kia có thiết kế đẹp long lanh, giá bán siêu rẻ chỉ 249 triệu đồng gây sốt thị trường.

Hình ảnh mới nhất Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 trước giờ khai mạc

Hình ảnh mới nhất Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 trước giờ khai mạc

Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước

GĐXH - Đến chiều 31/1, công tác thi công Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã hoàn thành khoảng trên 80% khối lượng công việc, đảm bảo đúng tiến độ và sẵn sàng hoàn thiện toàn bộ hạng mục trước ngày khai mạc 2/2.

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mazda2, CX-5 chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mazda2, CX-5 chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá xe Mazda hiện tại ở Việt Nam tiếp tục giữ sức hút nhờ dải sản phẩm phong phú, trải dài từ các mẫu hatchback, sedan cỡ nhỏ như Mazda2, Mazda3 cho tới loạt SUV đô thị và gia đình gồm CX-3, CX-30, CX-5 và CX-8.

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, có ABS 2 kênh, TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, có ABS 2 kênh, TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc của Honda vừa chính thức thức ra mắt đã khiến công chúng ‘dậy sóng’ khi giá bán chỉ tương đương Air Blade, nhưng lại sở hữu trang bị an toàn có thể sánh ngang SH.

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mazda2, CX-5 chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mazda2, CX-5 chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường
SUV cỡ nhỏ giá 330 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, công nghệ hiện đại cạnh tranh Kia Seltos, bán như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV cỡ nhỏ giá 330 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, công nghệ hiện đại cạnh tranh Kia Seltos, bán như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Đào rừng 'xuống phố' Thủ đô ngày cận Tết, giá bán có đắt đỏ khi khởi điểm từ 120.000 đồng/cành?

Đào rừng 'xuống phố' Thủ đô ngày cận Tết, giá bán có đắt đỏ khi khởi điểm từ 120.000 đồng/cành?

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 31/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 31/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top