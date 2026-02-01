Đào rừng đắt khách, buôn lái phấn khởi thu về gần trăm triệu đồng mỗi ngày

Thời điểm hiện tại, trên nhiều tuyến đường lớn của thủ đô Hà Nội đã rực rỡ sắc màu của hoa lá ngày Tết. Màu rực rỡ của những chậu lan đủ sắc, màu vàng của quất, sắc hồng của đào, khiến cho tiết xuân càng thêm tươi thắm.

Đào rừng hiện nay cũng được nhiều lái buôn vận chuyển về bày bán phục vụ người dân thủ đô. Ngay từ ngày 12 tháng chạp, anh Dương Văn Thu, một lái buôn gắn bó 10 năm với nghề buôn đào rừng đã vận chuyển những xe hàng đầu tiên về phục vụ bà con chơi hoa sớm.

Ngay khi đào vừa về, không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm. Chỉ riêng trong những ngày đầu bày bán, anh Thu đã bán được khoảng 50 - 60 cành đào các loại mỗi ngày.

"Năm nay nhu cầu chơi đào rừng tăng rõ rệt so với mọi năm. Nhiều loại đào thế, đào ghép hay mai đều có giá cao nên người dân chuyển sang chọn đào rừng nhiều hơn", anh Thu chia sẻ.

Về giá cả, đào rừng năm nay có biên độ khá rộng. Những cành đào nhỏ, dáng đơn giản có giá từ 1–5 triệu đồng, phù hợp với số đông người tiêu dùng. Trong khi đó, những cành đào đẹp, dáng độc, hoa dày có thể lên tới hàng chục triệu đồng. "Sáng nay tôi vừa bán một cành đào rừng giá hơn 20 triệu đồng", anh Thu cho biết.

Không chỉ đắt khách, chất lượng đào rừng năm nay cũng được các tiểu thương đánh giá cao. Hoa đào đỏ, nụ dày, dáng cành tự nhiên. Dù có hiện tượng nở sớm do thời tiết, song nếu được xử lý và chăm sóc đúng cách, đào vẫn đảm bảo nở đẹp đúng dịp Tết.

"Năm nay đào đẹp hơn nhiều so với các năm trước. Chúng tôi phải chia lô, nhập hàng theo từng đợt để tránh tình trạng đào nở sớm, giúp người mua yên tâm chơi Tết", anh Thu nói thêm.

Nhờ lượng tiêu thụ lớn và giá bán ổn định, nhiều buôn lái cho biết, những ngày cao điểm, doanh thu mỗi ngày có thể đạt tới gần trăm triệu đồng, sau khi trừ chi phí vẫn có lãi khá.

