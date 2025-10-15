Rộ tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với chồng doanh nhân: Hôn lễ gây xôn xao mạng xã hội

Đỗ Thị Hà khoe mình hạc xương mai, phụ kiện đắt đỏ ở trời Tây GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện đầm ren gợi cảm, kết hợp phụ kiện đắt đỏ trong chuyến du lịch tại Venice.

Sáng 15/10, hình ảnh tấm thiệp cưới được cho là của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn trai doanh nhân được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tấm thiệp gây xôn xao khi in rõ thông tin lễ nạp tài, lễ thành hôn cùng tên hai bên gia đình, khiến người hâm không khỏi bất ngờ.

Theo đó, thông tin rò rỉ cho biết, Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ tổ chức lễ cưới với doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải trong tháng 10. Lễ ăn hỏi của cặp đôi sẽ diễn ra tại tư gia nhà gái vào sáng 16/10 tại Thanh Hóa.

Sáng 15/10, hình được cho là thiệp cưới của Đỗ Thị Hà đã gây xôn xao trên mạng xã hội.

Hiện cả hai đã hoàn thiện những khâu cuối cùng cho hôn lễ. Đồng nghiệp, bạn bè đã nhận được thiệp cưới từ cô dâu, chú rể. Lễ ăn hỏi diễn ra tại Thanh Hóa, quê Đỗ Thị Hà, theo nghi thức truyền thống. Sau đó, lễ thành hôn diễn ra ở nhà chú rể tại Quảng Trị.

Dàn phù dâu gồm nhiều người đẹp đình đám showbiz như: Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Ngọc Thảo. Lễ thành hôn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân sẽ được tổ chức tại TP Đồng Hới (Quảng Trị), sau đó khoảng một tuần.

Dù chính chủ chưa công bố chính thức nhưng trên nhiều diễn đàn, nhiều lời chúc và sự tò mò được để lại: "Chúc Đỗ Hà mãi hạnh phúc, cô hoa hậu xinh đẹp, hiền lành trong lòng tôi", "Chuẩn bị hóng cô dâu hào môn mặc váy cưới thôi", "Trời ơi đã quá. Hóng đám cưới của năm",…

Hiện tại, Đỗ Thị Hà vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn kết hôn.

Trước đó, trong nhiều lần chia sẻ truyền thông, Đỗ Thị Hà từng hé lộ chuyện trăm năm. Cô cho biết muốn hoàn thành vai trò người vợ và vẫn duy trì sự nghiệp riêng. Tiêu chuẩn về người yêu của cô cũng thay đổi theo thời gian. Trước đây, Đỗ Thị Hà chú trọng yếu tố hình thức. Hiện tại, Đỗ Thị Hà muốn người bạn đời có thể chấp nhận cả những điểm tốt, xấu và luôn sẵn sàng đồng hành với cô.

"Quan trọng nhất là phải chân thành với nhau. Trong tình yêu, hôn nhân mà không có sự chân thành thì sẽ không bền vững", Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Đỗ Thị Hà vướng tin hẹn hò Nguyễn Viết Vương từ năm 2024. Dù không thừa nhận nhưng không ít lần cả hai để lộ ảnh đi chơi, du lịch cùng nhau.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Một năm sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt top 13 chung cuộc. Kể từ khi đăng quang, cô được quản lý bởi công ty Sen Vàng. Tháng 2, Đỗ Thị Hà xác định rời Sen Vàng sau nhiều năm gắn bó. Những năm gần đây, Đỗ Thị Hà tập trung phát triển công việc kinh doanh, thỉnh thoảng tham gia sự kiện giải trí.

Hồi tháng 5, Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng bị bắt gặp khi sánh đôi bạn trai tin đồn đi chợ.



