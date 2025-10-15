Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai, theo nghề của bố
GĐXH - Trần Tú - con trai đạo diễn Trần Lực mới đây đã xuất hiện trong một dự án điện ảnh. Sắc vóc ở tuổi 17 của Trần Tú được khán giả chú ý sau 11 năm tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế".
Nữ diễn viên 'sang chảnh' đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đámGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" xinh đẹp, quyến rũ nhưng sự xuất hiện của cô vẫn khiến khán giả tranh cãi.
Rộ tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với chồng doanh nhân: Hôn lễ gây xôn xao mạng xã hộiGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Đỗ Thị Hà sắp kết hôn với doanh nhân Viết Vương, thông tin và hình ảnh thiệp cưới đang gây sốt mạng xã hội. Cặp đôi được cho là sẽ tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa và lễ thành hôn tại Quảng Trị.
3 nam nghệ sĩ gen Z vừa nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ai?Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Mới đây, nhóm sản xuất âm nhạc DTAP nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sau thành công của chiến dịch "Hành trình Tự hào Việt Nam".
Liên hoan Chèo toàn quốc sẽ tổ chức ở Bắc Ninh - quê hương quan họCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
GĐXH - Liên hoan Chèo toàn quốc - 2025 sẽ diễn ra tại Bắc Ninh, quy tụ gần 900 nghệ sĩ với 21 vở diễn đặc sắc. Đây là cơ hội để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, cũng như quảng bá nghệ thuật chèo đến công chúng.
'Mỹ nhân' Hồng Diễm tái hợp 'Nam thần' Mạnh Trường sau 8 năm trong phim mới 'Lằn ranh' của VTVGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Hồng Diễm và Mạnh Trường sẽ tái hợp trong dự án phim "Lằn ranh", lên sóng VTV1 trong tháng 10 này.
Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", nửa đêm Linh tới phòng khách sạn của Đăng để lấy hợp đồng, nhưng lại tỏ rõ muốn quyến rũ anh.
Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, lý do khác hẳn với Võ Hạ TrâmGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân ăn chay trường trong nhiều năm và tâm niệm ăn chay không chỉ giúp duy trì sự tĩnh tại trong tâm hồn mà còn thấy an yên, tuy nhiên thời gian gần đây nữ nghệ sĩ đã "quay xe".
Nữ BTV nói tiếng Anh như gió được tuyển thẳng vào VTV là ai?Giải trí - 13 giờ trước
Tâm Trang chia sẻ hành trình từ nghệ sĩ beatbox, nhạc kịch đến dẫn bản tin tiếng Anh ngày đầu tiên lên sóng Vietnam Today của VTV. Nữ BTV có bí quyết riêng để cân bằng công việc, đam mê âm nhạc và gia đình.
Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển thừa hưởng gen tài năng của bố mẹGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi mới tròn 2 tuổi nhưng hiện tại đã trở thành hotkid nổi bật trong làng giải trí Việt. Cô bé còn thừa hưởng gen trội của bố mẹ với khả năng cảm thụ âm nhạc và nhảy múa.
'Soi' loạt trang phục dân tộc độc đáo nhất Miss Grand International 2025, Việt Nam cũng góp mặtGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên trang nhan sắc Sash Factor đã đưa ra BXH đánh giá về phần trình diễn Trang phục Dân tộc của Miss Grand International 2025 ngay sau đêm thi. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam - Yến Nhi cũng có tên trong top 20 bình chọn.
Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’Thế giới showbiz
GĐXH - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip hài hước kỷ niệm 10 năm yêu nhau cùng Anh Tú. Vẫn là phong cách “tấu hài” quen thuộc, cặp đôi khiến fan cười ra nghiêng ngả.