Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai, theo nghề của bố

Thứ tư, 10:56 15/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trần Tú - con trai đạo diễn Trần Lực mới đây đã xuất hiện trong một dự án điện ảnh. Sắc vóc ở tuổi 17 của Trần Tú được khán giả chú ý sau 11 năm tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế".

Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai - Ảnh 1.NSND Trần Lực, Hồng Vân tiếc thương sự ra đi của nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

GĐXH - NSND Phạm Thị Thành - một trong những người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ, qua đời sáng 4/9, hưởng thọ 85 tuổi.

Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai - Ảnh 2.

Trần Tú - con trai đạo diễn Trần Lực từng gây sốt mạng xã hội với màn xuất hiện trong "Bố ơi, mình đi đâu thế" cách đây 11 năm. Lúc ấy, cậu mới 6 tuổi nhưng đã có khiếu tấu hài khiến khán giả ấn tượng. Với nickname Trần Bờm, cậu đã trở thành một phần ký ức của nhiều gia đình yêu các gameshow Việt.

Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai - Ảnh 3.

Sau 11 năm, Trần Tú có màn "debut" với vai diễn trong phim "Bà đừng buồn con". Để vào vai diễn này, ngoài sự cố gắng của bản thân, Trần Tú cũng được sự ủng hộ của bố - đạo diễn Trần Lực. Trên trang cá nhân, vị đạo diễn gạo cội đã chia sẻ những câu chuyện trong quá trình quay phim của con trai. Anh hạnh phúc và tự hào vì con trai kiên trì theo đuổi ước mơ của mình.

Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai - Ảnh 4.

Trong ngày con trai đón tuổi 17, đạo diễn Trần Lực viết những dòng tâm sự đầy tự hào về con. "17 tuổi, tốt nghiệp THPT tôi nhập ngũ vào đoàn Văn công TCHC. Môi trường quân đội rèn một ông lỏi đang tràn đầy năng lượng nhưng sống bừa bãi vô kỷ luật thành chàng trai có ý thức với bản thân, gia đình và xã hội. 17 tuổi anh Bờm học lớp 11, giống bố: bừa bãi vô kỷ luật & cãi phụ huynh chem chẻm nhưng anh ấy hơn bố là học giỏi. Tháng 3/2025 Bờm đứng số 1, nhất lớp. Bố rất tự hào về chàng trai của bố", đạo diễn Trần Lực chia sẻ.

Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai - Ảnh 5.

Ở tuổi 17, ngoại hình của Trần Tú vẫn khá thanh mảnh nhưng cao ráo, khuôn mặt khôi ngô, sáng sủa. Có người cho rằng Bờm chính là bản sao của đạo diễn Trần Lực ngày trẻ, có người lại nhận xét trông cậu bé rất giống với nam ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai - Ảnh 6.

Không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng, Trần Lực còn khoe con trai thích chơi trống, ca hát... bé có tính cách điềm đạm, thân thiết với bố.

Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai - Ảnh 7.

Trên trang cá nhân, Trần Lực cũng chia sẻ việc con trai làm đạo diễn cho một chương trình ở trường. Anh không khỏi tự hào tiết lộ: "Ông Bờm nhà tôi đạo diễn vở nhạc kịch “High school musica” cho CLB nghệ thuật của trường anh í. Hay thật sự, 4 diễn viên chính múa hát đỉnh luôn. Ông con dàn dựng cảnh đông người khá phết và tất nhiên những cảnh tình cảm đôi lứa thì cứ gọi là ngọt lịm. Chúc mừng Bờm và các bạn của Bờm về đêm diễn tuyệt vời!"

Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai - Ảnh 8.

Trần Tú ở ngoài đời là chàng trai ấm áp và thích chia sẻ mọi chuyện cùng bố.

Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai - Ảnh 9.

Cậu cũng có mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ trong giới. Trong ảnh, Trần Tú chụp ảnh cùng diễn viên Hà Hương. Hiện tại, Trần Tú đang tập trung theo đuổi sự nghiệp phim ảnh. Trong hành trình này, đạo diễn Trần Lực cũng sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng con.

Ảnh: FBNV

Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai - Ảnh 10.Con trai 16 tuổi của đạo diễn Trần Lực: Hotkids 'Bố ơi mình đi đâu thế' lột xác gây ngỡ ngàng

GĐXH - Trần Bờm tên thật là Trần Tú - con trai đạo diễn Trần Lực 16 tuổi đã thể hiện năng khiếu nghệ thuật từ đàn hát đến sân khấu. Tuy nhiên, gia đình đạo diễn Trần Lực vẫn không muốn theo nghề này.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nữ diễn viên 'sang chảnh' đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đám

Nữ diễn viên 'sang chảnh' đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đám

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" xinh đẹp, quyến rũ nhưng sự xuất hiện của cô vẫn khiến khán giả tranh cãi.

Rộ tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với chồng doanh nhân: Hôn lễ gây xôn xao mạng xã hội

Rộ tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với chồng doanh nhân: Hôn lễ gây xôn xao mạng xã hội

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà sắp kết hôn với doanh nhân Viết Vương, thông tin và hình ảnh thiệp cưới đang gây sốt mạng xã hội. Cặp đôi được cho là sẽ tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa và lễ thành hôn tại Quảng Trị.

3 nam nghệ sĩ gen Z vừa nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ai?

3 nam nghệ sĩ gen Z vừa nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ai?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Mới đây, nhóm sản xuất âm nhạc DTAP nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sau thành công của chiến dịch "Hành trình Tự hào Việt Nam".

Liên hoan Chèo toàn quốc sẽ tổ chức ở Bắc Ninh - quê hương quan họ

Liên hoan Chèo toàn quốc sẽ tổ chức ở Bắc Ninh - quê hương quan họ

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

GĐXH - Liên hoan Chèo toàn quốc - 2025 sẽ diễn ra tại Bắc Ninh, quy tụ gần 900 nghệ sĩ với 21 vở diễn đặc sắc. Đây là cơ hội để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, cũng như quảng bá nghệ thuật chèo đến công chúng.

'Mỹ nhân' Hồng Diễm tái hợp 'Nam thần' Mạnh Trường sau 8 năm trong phim mới 'Lằn ranh' của VTV

'Mỹ nhân' Hồng Diễm tái hợp 'Nam thần' Mạnh Trường sau 8 năm trong phim mới 'Lằn ranh' của VTV

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hồng Diễm và Mạnh Trường sẽ tái hợp trong dự án phim "Lằn ranh", lên sóng VTV1 trong tháng 10 này.

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", nửa đêm Linh tới phòng khách sạn của Đăng để lấy hợp đồng, nhưng lại tỏ rõ muốn quyến rũ anh.

Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, lý do khác hẳn với Võ Hạ Trâm

Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, lý do khác hẳn với Võ Hạ Trâm

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân ăn chay trường trong nhiều năm và tâm niệm ăn chay không chỉ giúp duy trì sự tĩnh tại trong tâm hồn mà còn thấy an yên, tuy nhiên thời gian gần đây nữ nghệ sĩ đã "quay xe".

Nữ BTV nói tiếng Anh như gió được tuyển thẳng vào VTV là ai?

Nữ BTV nói tiếng Anh như gió được tuyển thẳng vào VTV là ai?

Giải trí - 13 giờ trước

Tâm Trang chia sẻ hành trình từ nghệ sĩ beatbox, nhạc kịch đến dẫn bản tin tiếng Anh ngày đầu tiên lên sóng Vietnam Today của VTV. Nữ BTV có bí quyết riêng để cân bằng công việc, đam mê âm nhạc và gia đình.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển thừa hưởng gen tài năng của bố mẹ

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển thừa hưởng gen tài năng của bố mẹ

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi mới tròn 2 tuổi nhưng hiện tại đã trở thành hotkid nổi bật trong làng giải trí Việt. Cô bé còn thừa hưởng gen trội của bố mẹ với khả năng cảm thụ âm nhạc và nhảy múa.

'Soi' loạt trang phục dân tộc độc đáo nhất Miss Grand International 2025, Việt Nam cũng góp mặt

'Soi' loạt trang phục dân tộc độc đáo nhất Miss Grand International 2025, Việt Nam cũng góp mặt

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên trang nhan sắc Sash Factor đã đưa ra BXH đánh giá về phần trình diễn Trang phục Dân tộc của Miss Grand International 2025 ngay sau đêm thi. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam - Yến Nhi cũng có tên trong top 20 bình chọn.

Xem nhiều

Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’

Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’

Thế giới showbiz

GĐXH - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip hài hước kỷ niệm 10 năm yêu nhau cùng Anh Tú. Vẫn là phong cách “tấu hài” quen thuộc, cặp đôi khiến fan cười ra nghiêng ngả.

Ca sĩ Siu Black báo 'tin vui' ở tuổi 58, Tùng Dương và nhiều sao Việt chúc mừng

Ca sĩ Siu Black báo 'tin vui' ở tuổi 58, Tùng Dương và nhiều sao Việt chúc mừng

Giải trí
Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển thừa hưởng gen tài năng của bố mẹ

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển thừa hưởng gen tài năng của bố mẹ

Giải trí
Ngân 98 và hàng loạt KOL vướng lao lý: Cái kết đắng của việc lợi dụng danh tiếng để bán hàng giả

Ngân 98 và hàng loạt KOL vướng lao lý: Cái kết đắng của việc lợi dụng danh tiếng để bán hàng giả

Giải trí
Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, lý do khác hẳn với Võ Hạ Trâm

Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, lý do khác hẳn với Võ Hạ Trâm

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top