Con trai đạo diễn Trần Lực ở tuổi 17 sở hữu vẻ ngoài điển trai, theo nghề của bố

Trên trang cá nhân, Trần Lực cũng chia sẻ việc con trai làm đạo diễn cho một chương trình ở trường. Anh không khỏi tự hào tiết lộ: "Ông Bờm nhà tôi đạo diễn vở nhạc kịch “High school musica” cho CLB nghệ thuật của trường anh í. Hay thật sự, 4 diễn viên chính múa hát đỉnh luôn. Ông con dàn dựng cảnh đông người khá phết và tất nhiên những cảnh tình cảm đôi lứa thì cứ gọi là ngọt lịm. Chúc mừng Bờm và các bạn của Bờm về đêm diễn tuyệt vời!"