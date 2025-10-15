3 nam nghệ sĩ gen Z vừa nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ai?

Bằng khen từ Trung ương Đoàn và sự ghi nhận nỗ lực của thế hệ nghệ sĩ trẻ

Mới đây, 3 thành viên nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen danh dự ghi nhận những đóng góp của chiến dịch "Hành trình Tự hào Việt Nam" – hoạt động thuộc dự án âm nhạc MADE IN VIETNAM của nhóm, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của DTAP trong việc lan tỏa tinh thần dân tộc và khơi gợi niềm tự hào Việt Nam qua âm nhạc, đồng thời đánh dấu vai trò tiên phong của nhóm trong việc kết nối thế hệ trẻ với các giá trị văn hóa truyền thống.

Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP gồm: Thịnh Kainz: (SN 1996), Kata Trần (SN 1997) và Tùng Cedrus (SN 1998).

"DTAP rất vui và hạnh phúc khi được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ghi nhận bằng Bằng khen cho những đóng góp trong 'Hành trình tự hào Việt Nam'. Từ những ngày đầu ấp ủ MADE IN VIETNAM, DTAP chỉ mong có thể lan tỏa tình yêu và gửi gắm niềm tự hào về con người, văn hóa và tinh thần Việt Nam theo cách gần gũi nhất.

Đến 'Hành trình tự hào Việt Nam', DTAP lại có dịp đi qua nhiều nơi, gặp nhiều con người, nghe nhiều câu chuyện và cảm nhận rõ hơn niềm vui khi được làm điều mình yêu ở chính đất nước mình.

Cảm ơn Trung ương Đoàn, ê-kíp chương trình, các anh chị nghệ sĩ đã đồng hành và cùng DTAP lan tỏa tinh thần Việt Nam trong từng giai điệu, từng chặng đường. Và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương, ủng hộ DTAP trong hành trình này", DTAP bày tỏ.

Những con số ấn tượng trong chiến dịch "Hành trình Tự hào Việt Nam".

Lan tỏa tinh thần dân tộc trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử

Khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh ngày 19/8 và kết thúc tại Hà Nội ngày 2/9, "Hành trình Tự hào Việt Nam" là chiến dịch âm nhạc xuyên Việt của DTAP. Hành trình được thực hiện với mong muốn tái hiện hình ảnh "đoàn văn công", mang âm nhạc đến gần với đồng bào, kể câu chuyện về lịch sử, tri ân thế hệ đi trước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Đoàn đã đi qua 9 tỉnh, thành dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh như Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ, mang đến các chương trình biểu diễn tại những địa danh gắn liền với lịch sử và văn hóa, tiêu biểu như Tháp Nghinh Phong (Đắk Lắk), công viên bờ sông Hàn (Đà Nẵng), Nghinh Lương Đình (Huế) hay Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đặc biệt, đêm trình diễn vào ngày 02/09 tại chặng Hà Nội, hành trình chào đón hơn 15.000 khán giả tham gia.

Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, NSND Lê Thiện, NSND Thanh Thuý, NSƯT Ca Lê Hồng và các ca sĩ Phương Thanh, Hiền Thục, Võ Hạ Trâm, Isaac, gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng, rapper Suboi, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi,...

NSƯT Lê Thiện trong "Hành trình tự hào Việt Nam".

Trong số các nghệ sĩ tham gia, NSND Thanh Hoa, NSƯT Lê Thiện và NSƯT Ca Lê Hồng là những nhân chứng sống từng trực tiếp hoạt động trong đoàn văn công trên tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của các nghệ sĩ gạo cội mang đến những câu chuyện chân thực và nhiều xúc cảm về một thời gian khó, đồng thời tạo nên cầu nối giữa các thế hệ làm nghệ thuật.

Bên cạnh đó, NSND Thanh Thúy và ca sĩ Lâm Bảo Ngọc – những nghệ sĩ hoạt động trong đoàn văn công thời bình, thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ các chương trình chính luận – cũng bày tỏ sự ủng hộ và đồng hành cùng dự án. Sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ trong cùng một hành trình cho thấy ý nghĩa lan tỏa của dự án, cũng như sức mạnh tinh thần đoàn kết của nghệ sĩ Việt Nam trên con đường gìn giữ và tôn vinh bản sắc dân tộc.

Bên cạnh các buổi biểu diễn, hành trình còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân và giao lưu như thăm Bến tàu Không số Vũng Rô, gặp gỡ thương bệnh binh tại Nghệ An, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đà Nẵng và Phú Thọ, hay dừng chân tại Nhà trưng bày Hoàng Sa. Trong thời điểm ảnh hưởng của bão, đoàn cũng tham gia hoạt động cứu trợ và dọn dẹp cây ngã đổ tại Nghệ An, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ trẻ.

Trên hành trình, DTAP không chỉ đảm nhận vai trò tổ chức mà còn trực tiếp mang đến những sân khấu âm nhạc giàu bản sắc, kết hợp chất liệu dân gian Việt Nam cùng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Các ca khúc như: "MADE IN VIETNAM", "Nhà tôi có treo một lá cờ" cùng nhiều bản phối mới dành cho những ca khúc kinh điển như: Nối vòng tay lớn, Lên Đàng, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,... được sáng tạo riêng cho hành trình, đã trở thành điểm nhấn nghệ thuật và góp phần lan tỏa thông điệp về niềm tự hào dân tộc bằng hình thức trẻ trung, gần gũi.

Trở lại ngày on set đầu tiên cùng NSND Thanh Hoa trên chuyến tàu MADE IN VIETNAM. Nguồn: DTAP



