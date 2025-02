Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, trong tháng 1/2025, toàn tỉnh có 138 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024; số vốn điều lệ đăng ký đạt hơn 2.145 tỷ đồng, tăng 162,4%; vốn điều lệ đăng ký bình quân/1 doanh nghiệp đạt 15,6 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại tỉnh này dự kiến tạo việc làm cho khoảng 825 lao động, tăng 8% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp thành lập mới tại Thanh Hóa thuộc 17/17 lĩnh vực ngành, nghề, trong đó lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới chiếm tỉ lệ lớn, như: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, giáo dục - đào tạo, xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo...

Trong tổng số doanh nghiệp thành lập mới tại Thanh Hoá, doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng là 133 doanh nghiệp, chiếm 96,4%; quy mô từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng có 3 doanh nghiệp, chiếm 2,2%; quy mô trên 50 tỷ đồng có 2 doanh nghiệp, chiếm 1,4%.

Đầu năm 2025, số lượng doanh nghiệp thông báo giải thể tăng mạnh. (Ảnh minh họa).

Trong tháng 1/2025, Thanh Hóa có 162 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 9% so với cùng kỳ; có 23 doanh nghiệp thông báo giải thể, tăng 64,3% so với cùng kỳ; có 679 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 44,8% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2024, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 3.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, vốn điều lệ đăng ký đạt 22.092 tỷ đồng, vốn điều lệ đăng ký bình quân đạt 7,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; trong đó: có 2.662 công ty trách nhiệm hữu hạn, chiếm 85,7%; 416 công ty cổ phần, chiếm 13,4%; 29 doanh nghiệp tư nhân, chiếm 0,9%...

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên việc phát triển doanh nghiệp mới của tỉnh Thanh Hóa vẫn còn một số hạn chế như quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, tỷ lệ doanh nghiệp phát triển bền vững thấp và mất cân đối về lĩnh vực, vùng miền; một số địa phương phát triển doanh nghiệp theo phong trào dẫn đến hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh chưa cao...